Bill Gates als Covid-Profiteur entlarvt: „Globaler Terrorist“

Im Internet sind Details aufgetaucht, die die Rolle von Bill Gates bei der Covidavirus-Pandemie aufzeigen. Der Microsoft-Mitbegründer machte riesige Gewinne durch die Verbreitung von mRNA-Spritzen.

Ein viraler Social-Media-Beitrag, der detailliert beschreibt, wie Gates von der Pandemie profitierte, wurde millionenfach angeklickt.

In einem Beitrag auf Twitter/X teilte der populäre Account Pelham Details über Gates‘ Investitionen in Big Pharma.

Der Beitrag enthüllte auch, wie Gates die öffentliche Wahrnehmung während der Pandemie manipulierte, um seine Gewinne zu steigern.

„Bill Gates kaufte im September 2019 Aktien von BioNTech (Pfizers Partner für seine mRNA-Spritzen Covid)… nur wenige Monate bevor die Pandemie angekündigt wurde…“, so der Post.

„Gates kaufte 1.038.674 Aktien zu einem Preis von $18,10 pro Aktie vor dem Börsengang…“, erklärte der Nutzer.

„Gates verkaufte seine Aktien im November 2021 zu einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 300 Dollar pro Aktie…“.

Am selben Tag sagte Gates: „Wir brauchen eine neue Art von Impfstoff, weil Impfstoffe die Übertragung nicht stoppen„, trotz all seiner früheren gegenteiligen Behauptungen.

„Es ist fast so, als hätte Gates gewusst, dass Covid-19 auf den Markt kommen würde, und er wusste auch, dass die Impfstoffe nie dazu gedacht waren, die Übertragung zu verhindern“.

