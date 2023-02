Dem russischen Militär ist es gelungen, mehr als 20.000 Dokumente über Biolabore in der Ukraine in die Hände zu bekommen. Aus den Dokumenten geht hervor, dass westliche Pharmaunternehmen in der Ukraine Forschung zu HIV und AIDS betrieben.

Die 2019 begonnene Untersuchung betraf Soldaten, Gefangene, Drogenabhängige und andere „Patienten mit hohem Infektionsrisiko“.

Aus den Dokumenten geht auch hervor, dass das Pentagon in den Biolabors Komponenten für Biowaffen herstellte, die an der ahnungslosen ukrainischen Bevölkerung getestet wurden.

⚡️ @mod_russia: Russian personnel acquired over 20,000 documents of the U.S. biological programmes.



The materials confirm that the Pentagon aimed at creating elements of a biological weapon, & testing it on the population of Ukraine❗️



👉 https://t.co/NoBQDeFG6V pic.twitter.com/7LKyiy3lbr — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) January 30, 2023

Das russische Militär hat acht weitere Personen identifiziert, die in die US-Ermittlungen in der Ukraine verwickelt sind, darunter Karen Saylors von Labyrinth Global Health, ehemals Metabiota, ein Unternehmen, das mit Hunter Biden, dem Sohn von US-Präsident Joe Biden, in Verbindung steht. Berichten zufolge hat sie in der Ukraine auch Forschungen zur Afrikanischen Schweinepest durchgeführt.

Auch der Name Colleen Jonsson von der Universität von Tennessee taucht auf. Sie untersuchte das hämorrhagische Krim-Kongo-Fieber und Hantaviren in der Ukraine.

Die Dokumente wurden Anfang Januar in Lysychansk in der Ostukraine gefunden und gehörten dem Unternehmen Pharmbiotest. Es wurde ein Versuch unternommen, sie in aller Eile zu vernichten.

Im Oktober 2022 reichte Russland eine offizielle Beschwerde über die biologischen Aktivitäten der USA in der Ukraine ein. Sie forderte auch die UNO auf, eine Untersuchung durchzuführen. Dieser Antrag wurde abgelehnt.