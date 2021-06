Impfstoffe sind ein kommerzielles und politisches Thema. Die Gesundheit hat damit wenig zu tun. Die Europäische Union sabotiert auf Druck der USA und multinationaler Pharmakonzerne russische Impfstoffe.

Europäer, die sich mit dem russischen Impfstoff Sputnik impfen lassen wollen, können nach San Marino in Italien reisen, das ein touristisches und gesundheitliches Angebot hat, das man nicht ablehnen kann: Die zwei Dosen Sputnik kosten 50 Euro und für jede der Injektionen muss man drei Nächte in einem Hotel im Abstand von 25 Tagen buchen.

Russland war das erste Land der Welt, das im August letzten Jahres einen Impfstoff gegen das Coronavirus registrierte und seitdem zwei weitere in der Pipeline hat. Neben Unicef wurden sie in 65 Länder mit 3,2 Milliarden Menschen lizenziert.

Wie die Führer der meisten Länder der Welt hat auch die russische Regierung die Impfung empfohlen. Letzten Monat, während seiner jährlichen Ansprache vor dem Unterhaus, forderte Putin die Russen live im Fernsehen auf, sich impfen zu lassen.

„Die Impfung ist lebenswichtig“, sagte er. „Die Möglichkeit, sich impfen zu lassen, muss überall gegeben sein, damit wir bis zum Herbst die sogenannte Herdenimmunität erreichen.“

„Das Erreichen dieses Ziels hängt von jedem Einzelnen ab, von allen unseren Bürgern. Ich bitte nochmals alle russischen Bürger, sich impfen zu lassen.“

Aber die Russen hören nicht darauf. Laut Premierministerin Tatiana Golikova waren bis zum 26. April nur 5 Prozent geimpft, einer der niedrigsten Prozentsätze der Welt. Eine im März veröffentlichte Studie der Schweizer Bank Credit Suisse ergab, dass Russland mit einer Impfbereitschaft von nur 30 Prozent das Schlusslicht der acht ausgewählten Länder bildete.

Frühere Umfragen zeigen auch, dass weniger als die Hälfte der Russen Impfstoffen vertrauen, auch den einheimischen. Im Januar dieses Jahres lag der Anteil bei 38 Prozent. Im Februar ergab eine weitere Umfrage des Levada-Zentrums, dass nur 30 Prozent der Russen daran interessiert waren, den Sputnik-Impfstoff zu erhalten, während 62 Prozent völlig gegen die Idee waren, sich impfen zu lassen, und nur 4 Prozent dies bereits getan hatten.

Russland ist eines der wenigen Länder der Welt, in denen das Impfen schon immer als Recht und nicht als Pflicht verstanden wurde. Die Regierung erlaubt nicht einmal Gesundheitspässe. Putin hat sich erst am 23. März impfen lassen, sieben Monate nachdem der erste Impfstoff zugelassen wurde, und er tat es privat, nicht vor Fernsehkameras, was alle möglichen Gerüchte ausgelöst hat: dass er nicht geimpft wurde, dass ihm ein westlicher Impfstoff injiziert wurde?

Auch die Medien üben keinen Druck auf die Bevölkerung aus, noch entfesseln sie Paranoia. Es ist üblich, dass Fernsehsender Aussagen von Ärzten gegen Impfstoffe sowie alle Arten von Informationen über die schädlichen Auswirkungen von Impfstoffen erhalten.

Vadim Pokrovsky von der Russischen Akademie der Wissenschaften sagte der Gazette, dass Russen misstrauisch gegenüber dem sind, was die Regierung fördert, besonders diejenigen, die in Zeiten der Sowjetunion aufgewachsen sind.

Die Verbreitung von impfkritischen Informationen aller Art ist in Russland viel höher als in westlichen Ländern. Anders als in Spanien, in der alle Medien die gleiche Botschaft verbreiten, ist es in Russland möglich, gute Artikel zu lesen, aber auch schlechte, faire und lausige.

So bezeichnete der Sender Russland 1 die Dosis von AstraZeneca als „Affenimpfstoff“, da das verwendete Adenovirus von Schimpansen stammt, im Gegensatz zu Sputnik, das aus menschlichen Zellen gewonnen wird.

Natürlich richtet sich die Kritik gegen westliche Impfstoffe, aber auch Sputnik ist von der Kritik nicht ausgenommen. Die sozialen Medien sind voll von Informationen und Fehlinformationen über die unerwünschten Wirkungen aller Arten von Impfstoffen.

Die Angriffe gegen Sputnik erreichten ein solches Ausmaß, dass die Staatsanwaltschaft anordnete, einige Seiten mit „falschen Informationen“ zu sperren. Aber die Zensur hat nicht die obsessiven Extreme erreicht, die in Ländern wie Spanien herrschen.

Die russischen Abriegelungen fand im Januar dieses Jahres ein jähes Ende. Seitdem drängt sich die Bevölkerung in allen möglichen Massenveranstaltungen, Restaurants, Bars und Nachtclubs und hat kein Verständnis für die Notwendigkeit einer Impfung: Es gab keine Ausbrüche, keine Varianten, gar nichts. Sie haben erkannt, dass das alles nur ein Vorwand war.