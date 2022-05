Russischer Gastgeber kündigt an, dass Cyber – Polygon verschoben wird

Die in Russland stattfindende, vom WEF unterstützte jährliche Cybersicherheitsübung Cyber Polygon wird nach Angaben des Veranstalters BI.ZONE verschoben.

Cyber Polygon 2022, das am 8. Juli stattfinden sollte, wurde am letzten Mittwoch offiziell verschoben, und ein neues Datum wurde noch nicht festgelegt.

Die Ankündigung wurde vom Gastgeber der Veranstaltung, dem russischen Unternehmen für digitale Sicherheit BI.ZONE, am 25. Mai auf der Cyber Polygon-Website veröffentlicht.

Es wurde kein offizieller Grund für die Verschiebung genannt, und es gab keinen Hinweis auf Sanktionen oder die Ukraine.

On July 8, we were planning to host our annual Cyber Polygon. Unfortunately, the event is being postponed. The new date will be announced once we have it. On the bright side, everyone will soon be able to solve the tasks from 2021.

Follow the updates: https://t.co/7fQOOMpo9W pic.twitter.com/N92s1HJzsg