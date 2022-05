Putin und der weißrussische Präsident fordern den UN-Generalsekretär auf, eine „neue Weltordnung“ zu schaffen

Der Präsident von Weißrussland und der russische Präsident Putin fordern den UN-Generalsekretär auf, eine „Neue Weltordnung“ anzuerkennen, in der ihnen Sicherheitsgarantien gegeben werden, um sie daran zu hindern, in andere Länder einzufallen.

Ende letzter Woche hat der Präsident von Weißrussland, ein Diktator und Unterstützer Putins, den Chef der UNO gebeten, ihre „Neue Weltordnung“ zu schützen.

„Ich habe es nicht getan“. „Es ist sowieso alles Ihre Schuld“. „Lasst mich in Ruhe“. Das ist die Vision einer „neuen Weltordnung“, die der russische Präsident Wladimir Putin soeben vor den Vereinten Nationen vorgestellt hat.

Sein engster Freund und Verbündeter Alexander Lukaschenko, Diktator des benachbarten Weißrusslands, hat UN-Generalsekretär António Guterres einen Brief übergeben, in dem er seine und Putins Beweggründe für den Einmarsch in die Ukraine darlegt.

Lukaschenko wiederholte Putins Drohung, dass sich der Krieg in der Ukraine ohne „Sicherheitsgarantien“ „in die Länge ziehen und verheerende Folgen haben“ würde.

Nach Angaben der staatlichen belarussischen Nachrichtenagentur BelTA forderte der Präsident den Generalsekretär auf, eine „neue Weltordnung“ zu schaffen, in der alle souveränen Staaten „Sicherheitsgarantien“ haben.

Der weißrussische Präsident und Putin-Verbündete Alexander Lukaschenko erlaubte Putin vor dem Einmarsch in die Ukraine, Waffen, Flugzeuge und Soldaten in seinem Land zu stationieren. Er unterstützt Putin und ist ebenso wie dieser der Meinung, dass Putin mit dem Einmarsch in die Ukraine im Recht ist.

Bis heute sind in der Ukraine Tausende von Menschen gestorben, da Russland seine Invasion und die Zerstörung der ukrainischen Armee fortsetzt.