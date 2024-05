Russischer Philosoph: Russland verteidigt traditionelle Werte, die die USA/NATO “abschaffen” wollen

Einige sehr prominente Konservative verdienen ihr Geld immer noch damit, unbegründete Panikmache zu betreiben und russophoben Hass mit einer Inbrunst zu verbreiten, die fast die des Kalten Krieges übertrifft, einer Zeit, in der dieser Hass mehr als gerechtfertigt war. In ihren Augen ist Wladimir Putin nicht anders als Breschnew oder Stalin, vielleicht sogar schlimmer. Er ist ein nackter Kommunist, der “das alte Sowjetimperium wiederherstellen” und die Welt erobern will. Kurzum, Putin ist ein “moderner Hitler”, der um jeden Preis gestoppt werden muss. Das ist Unsinn, und ich werde erklären, warum.

Wenn das stimmen würde, warum hassen dann all die internationalen Kommunisten in Amerika, Kanada und Westeuropa Putin so sehr und wollen ihn ersetzt sehen? Sollten sie ihn nicht als Verbündeten sehen, als jemanden, dem man nacheifern sollte?

Diese Leute werden sagen, wenn Putin kein Kommunist ist, warum ist er dann mit China, Nordkorea und dem Iran verbündet? Ich würde argumentieren, dass es die Politik der USA war, die Russland in die Arme Chinas getrieben hat, indem sie Putin isoliert und versucht hat, ihn dafür zu bestrafen, dass er seinen einzigen Hafen auf der Krim behalten und seine Grenze zur benachbarten Ukraine befestigt hat, die erst 1991 ein eigenes Land wurde und immer im russischen Orbit geblieben ist. Tatsache ist, dass Putin im Januar 2001 Interesse an einer NATO-Mitgliedschaft bekundete, aber von den Vereinigten Staaten abgewiesen wurde. Wenn Putin die NATO herausfordern und Europa erobern wollte, warum versucht er es dann erst jetzt, nach 24 Jahren an der Macht? Hat Hitler auch 24 Jahre gewartet, bevor er Polen überfiel?

Ob sie sich dessen bewusst sind oder nicht, die hasserfüllte Rhetorik der konservativen Anti-Russland-Politiker spielt den linken Globalisten und den ihnen nahestehenden neokonservativen Kriegstreibern in die Hände, die vom permanenten Krieg und den Profiten des militärisch-industriellen Komplexes leben. Ich glaube, dass hinter dem Hass der Globalisten auf Russland mehr steckt als die Tatsache, dass die russische Gesellschaft immer noch einer eher traditionellen kulturellen und religiösen Struktur verhaftet ist – auch die Wirtschaft und der Wunsch, Russland seiner enormen natürlichen Ressourcen zu berauben, sind Faktoren, die die Verachtung des Westens für das gegenwärtige russische Regime begründen. Allein aus diesem Grund streben sie einen Regimewechsel an, und ich habe diesen Aspekt in früheren Artikeln behandelt.

Aufschlussreich ist aber auch der folgende Artikel über das Interview von Tucker Carlson mit dem russischen Philosophen Aleksandr Dugin. Er erklärt die große kulturelle Kluft, die auch die heutige Welt durchzieht, und trägt wesentlich dazu bei, die Besessenheit des Westens zu erklären, Putin loszuwerden, nicht nur aus wirtschaftlichen, sondern auch aus soziokulturellen Gründen. Die WEF-Marionettenführer in London, Paris, Berlin, Brüssel, Washington, New York und Ottawa versuchen verzweifelt, Russland mit dem allgemein dekadenten Wertesystem in Einklang zu bringen, das in den USA/EU/Kanada/Australien vorherrscht. Sie nennen dieses System “Demokratie”, aber in Wirklichkeit ist es von Menschenhass und luziferischem Nihilismus geprägt. Diese westlichen Führer sind so verblendet von ihrem Hass auf Russland, dass sie bereit sind, in den Dritten Weltkrieg zu ziehen und ein nukleares Armageddon zu riskieren, um Putin abzusetzen, sein Land zu balkanisieren und seine Ressourcen zu stehlen. Wenn Sie glauben, ich mache Witze, dann lesen Sie diesen Artikel über eine Kongressanhörung, die im Juni 2023 in Washington stattfand.

Die Ukraine ist nicht das Problem. Die Ukraine ist nur ein Werkzeug, das benutzt wird, um an diesen imaginären Hitler heranzukommen. Die Wahrheit liegt viel tiefer. Und wenn die Ukraine erschöpft ist – was bald der Fall sein wird – werden die USA, Großbritannien und die NATO ihre Jungs in den Kampf gegen die Russen schicken und sie dort sterben lassen.

Artikel von RT:

Die wachsende antirussische Stimmung im Westen sei darauf zurückzuführen, dass Russland an traditionellen Werten festhalte, die die westlichen “Progressiven” zu zerstören versuchten, sagte der Philosoph und politische Kommentator Aleksandr Dugin in einem Interview mit dem Journalisten Tucker Carlson, das am Montag auf dessen YouTube-Kanal veröffentlicht wurde.

In dem Interview legte Dugin seine Sicht der heutigen westlichen Welt dar und erläuterte, was er als die historischen Ursprünge der heutigen Ideologie ansieht. Er erklärte, dass sich der Westen vom “klassischen Liberalismus”, der sich für individuelle Freiheit und Demokratie im Sinne der Herrschaft der Mehrheit einsetzte, zu einem “neuen Liberalismus” entwickelt habe, der durch die Herrschaft von Minderheiten und den Woke-Islam definiert sei. Anstatt die Freiheit des Individuums zu betonen, fordere die neue Inkarnation des Liberalismus die Einhaltung bestimmter progressiver Werte, die in völligem Widerspruch zu den traditionellen Werten stünden und diese sogar abschaffen wollten.

Carlson fragte Dugin, warum sich viele Menschen im Westen, einschließlich derjenigen, die früher die Sowjetunion unterstützt hatten, gegen Russland wandten, als Präsident Wladimir Putin Anfang der 2000er-Jahre an die Macht kam und begann, russophobe Ideen zu vertreten. Der Philosoph sagte, dass “Putin ein traditioneller Führer” sei, der traditionelle Werte verteidige, die im Gegensatz zu denen stünden, die derzeit im Westen en vogue seien.

“Als [Putin] an die Macht kam, begann er von Anfang an, Russland vom globalen Einfluss abzukoppeln. Er begann, sich der globalen progressiven Agenda zu widersetzen … Er versuchte erfolgreich, traditionelle Werte wiederherzustellen – die Souveränität des Staates, das Christentum, die traditionelle Familie”, sagte er und erklärte, dass westliche Progressive diese Entwicklungen als Widerspruch zu ihren Werten betrachteten.

Dieser Hass ist nichts Nebensächliches… er ist metaphysisch. Wenn es Ihre Hauptaufgabe und Ihr Hauptziel ist, traditionelle Werte zu zerstören – die traditionelle Familie, den traditionellen Staat, traditionelle Beziehungen, den traditionellen Glauben – und jemand mit einer Atomwaffe… die traditionellen Werte verteidigt, die man abschaffen will, dann hat man eine gewisse Grundlage für diese Russophobie und den Hass auf Putin.

Im Jahr 2022 starb Dugins Tochter Darya bei einem Autobombenanschlag in Moskau, der nach Ansicht der russischen Behörden von ukrainischen Agenten inszeniert worden war – eine Version, die auch von der US-Regierung vertreten wird. Darja, selbst Journalistin und politische Aktivistin, hatte die russische Militäroperation gegen Kiew ausdrücklich unterstützt.

Die russophobe Stimmung hat angesichts des Russland-Ukraine-Konflikts, für dessen Ausbruch im Jahr 2022 der Westen Russland eindeutig verantwortlich macht, exponentiell zugenommen. Die NATO hat Russland als die “größte und unmittelbare Bedrohung” für den Frieden und die Sicherheit ihrer Mitglieder bezeichnet, und viele westliche Staats- und Regierungschefs haben erklärt, dass Moskau Europa angreifen werde, sollte es in der Ukraine siegen.

Russland hat wiederholt erklärt, es habe keine derartigen Pläne, und Putin hat solche Behauptungen im vergangenen Monat als “Unsinn” zurückgewiesen. Kremlsprecher Dmitri Peskow bezeichnete solche Ideen letzte Woche als “Horrorgeschichten”, die erfunden worden seien, um von innenpolitischen Problemen im Westen abzulenken.