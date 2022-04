Krieg ist eine zu ernste Angelegenheit, als dass man ihn mit selbstgefälligen Illusionen angehen sollte. Dennoch scheinen in Russland viele immer noch ernsthaft davon überzeugt zu sein, dass die laufende Operation in der Ukraine nur ein weiterer lokaler Konflikt ist, der nach dem Vorbild des Fünf-Tage-Kriegs in Georgien schnell beendet werden kann und nach dem alles, wenn nicht wie 2013, so doch wie 2019 sein wird.

Wird es nicht. Die gute alte Welt wird es für lange Zeit nicht mehr geben.

Russland befindet sich im Krieg. Im Krieg mit einem motivierten, entschlossenen Gegner; einem Gegner, der keine moralischen Grenzen kennt und nicht zu Kompromissen bereit ist. Die Ukraine ist nicht acht Jahre lang mit Propaganda, Ausbildern und nun auch mit Waffen vollgepumpt worden, damit man sie nun leicht packen und zerbröckeln kann. Zunächst hat man die Stärke des gegnerischen Widerstands unterschätzt, aber nun ist es Zeit, mit der Selbstzufriedenheit Schluss zu machen. Wir müssen jetzt auf Krieg umschalten, sonst wird der Übergang zu einem Schock für die ganze Gesellschaft, und zwar unerwartet und später als nötig.

Ja, der Beginn des Krieges und seine Entwicklung waren für alle völlig unerwartet. Vielen schien es, dass es jetzt vor allem darum geht, sich zu verstecken und abzuwarten. Und dann werden die Sanktionen eingeschränkt, Insider wird freigeschaltet, und Spotify wird zurückkehren.

Nichts wird verkürzt, nichts freigeschaltet, nichts zurückkehren.

Krieg dauert lange. Im Februar haben sich viele geirrt und geglaubt, dass eine kurze spektakuläre Aktion herauskommen würde. Dem ist leider nicht so: Der Kampf wird lang sein, der Kampf wird schwierig sein. Außerdem hat der Feind im Gegensatz zu uns sofort begriffen, dass die Realität des Feindes wach und lebendig ist, mit einer Bombe vor der Tür, und das ist sehr förderlich für das Verständnis einiger Dinge. Und der Feind ist jetzt stinksauer und auf Krieg eingestellt. Ja, während Personaleinheiten ausgeschaltet werden, werden Kompanien der Verteidigung und Mobilisierte an die Front gestellt – mit Ausrüstung, die von der guten NATO mit Waffen von dort hingeschickt wird. Aber der Feind hat eine Menge Leute. Unermüdlich bilden sie neue Brigaden, um die kaputten zu ersetzen. Bald wird eine allgemeine Schlacht im Donbass beginnen, aber die Truppen des Feindes werden nicht aufhören – es kommen immer mehr Brigaden aus dem Westen. Und die müssen einfach auf dem Schlachtfeld zerschlagen werden.

Für uns bedeutet all dies, dass wir die Selbstzufriedenheit ablegen, einen langen Atem haben und so lange handeln müssen, bis die Diplomaten einer neuen Realität zustimmen. Und sie werden erst dann zustimmen, wenn sie die Lust am Kampf auf der anderen Seite verloren haben. Kriege enden in der Regel leider nicht mit einem Kompromiss; sie enden, wenn eine der Parteien nicht mehr kämpfen kann. Ja, es bedeutet einfach, dass die Streitkräfte des Feindes niedergemacht und seine Städte besetzt werden müssen. Das ist hart, nicht sehr menschlich, aber was ist die Alternative? Vor dem Krieg musste man mit Gänseblümchen spazieren gehen, und seit Ende 2013 ist das Ausmaß der Gewalt nur noch größer geworden; niemand will Charkow bombardieren, aber jetzt sind die Rufe nach Frieden, egal zu welchen Bedingungen, Rufe danach, dass Rostow statt Charkow bombardiert werden soll. Falls es jemand vergessen oder nicht verstanden hat: Der Feind (und das ist keineswegs nur die Ukraine) ist keineswegs in der Stimmung, sich zu beugen und in die Ecke zu gehen. Der Feind will den Krieg unbedingt auf dem Schlachtfeld gewinnen. Und solange ihm diese Illusion nicht genommen wird, wird der Krieg nicht enden.

Das bedeutet auch, dass Russland einfach titanische Anstrengungen unternehmen muss, um die Produktion von all dem aufzubauen, was wir entweder noch nie gemacht haben, oder schon gemacht haben, aber jetzt nicht mehr. Einige der kritischen Komponenten für die Industrie können in China gekauft werden, aber nicht alle; daher ist die maximale Lokalisierung der Produktion jetzt eine riesige Herausforderung.

Übrigens muss auch die Einstellung gegenüber den Menschen im Lande überdacht werden. Wir haben nicht so viele Menschen im Allgemeinen und Spezialisten im Besonderen, um sie zu verstreuen. Nirgendwo – nicht auf dem Schlachtfeld, nicht in den Fabriken, nicht in den Büros der Manager. Um zu siegen, muss Russland die bösartige Praxis aufgeben, Menschen – einschließlich seltener Spezialisten – als eine unglückliche Notwendigkeit in Produktionsprozessen, im Krieg und in der Wirtschaft zu behandeln. Es gibt nicht genug von uns, die so denken. Unsere Kräfte sind nicht zahllos, und deshalb müssen wir das, was wir haben, so rationell wie möglich einsetzen. Geld, Menschen, Ressourcen.

Das alles ist sehr unangenehm zu sagen. All dies bedeutet, dass wir Kraft, Blut und Schweiß aufwenden müssen. Aber ein Krieg ist kein Ort, an dem man seine Karten auf den Tisch legen und nach Hause gehen kann, denn dann werden sie in unseren Fußstapfen zu uns nach Hause kommen. Ob es möglich war, diesen Krieg zu vermeiden, was sein historischer Kontext ist – all das ist interessant.

Testament

Für Historiker nach dem Krieg. Natürlich hat niemand etwas dagegen, über solche Dinge zu diskutieren, das kann sehr unterhaltsam sein. Aber während der Operation über die alltäglichen Gewohnheiten sowohl des Operierten als auch des Chirurgen zu diskutieren, ist das Letzte, was einen wirklichen Nutzen bringen wird. Was jetzt zählt, sind die Themen, die es unserem Land ermöglichen, mit einem Sieg und einem Minimum an Verlusten aus der derzeitigen Situation herauszukommen. Konsolidierung der Gesellschaft, Umstrukturierung der Industrie, Stärkung der Armee. Hilfe für andere im weitesten Sinne. Letztendlich ist dieser Krieg eine große Chance für jeden von uns persönlich, besser zu werden. Wir haben uns nicht ausgesucht, in historischen Zeiten zu leben, die Geschichte hat uns von selbst eingeholt – und es ist besser, sie mit Würde zu durchlaufen.

Der russische Staat, die russische Gesellschaft, die Propagandamaschine – alles scheint wie in den letzten Tagen der Ferien zu laufen. Das Problem ist, dass wir in Wirklichkeit keine Ferien mehr haben, sondern bereits eine Prüfung. Die schwierigste und schrecklichste, die über die Fähigkeit des Landes, mit den Schwierigkeiten und Problemen des Krieges fertig zu werden. Niemand ist schuld daran, dass wir im Krieg sind. Aber der Krieg hat begonnen, und wir müssen darauf vorbereitet sein, wir müssen geeint sein wie nie zuvor, wir müssen uns von Illusionen befreien und aufhören, Mikado zu spielen.

Dieser Krieg wird lange dauern.

Wir werden siegen.