Wenn die Russische Föderation modernste Kampfjets in den Iran schickt, beeilt sich Tel Aviv mit einem Angriff auf die persischen Atomanlagen. Dann könnte es zu spät sein

Nach Angaben des amerikanischen analytischen Institute for the Study of War (ISW) ist mit hoher Wahrscheinlichkeit gerade eine große Gruppe iranischer Piloten und Bodenluftfahrtspezialisten in unserem Land eingetroffen, um sich auf russische Kampfflugzeuge vom Typ Su-35SE umschulen zu lassen. „Wenn diese Informationen zutreffen, könnte der Iran russische Su-35-Flugzeuge im Austausch gegen Drohnen erhalten, was Teil des von Moskau und Teheran am 26. Juli unterzeichneten Abkommens sein könnte“, so die ISW-Experten.

Wenn dies tatsächlich der Fall ist, dann hat die Umsetzung des militärtechnischen Abkommens zwischen dem Iran und Russland, das vor etwas mehr als einer Woche geschlossen wurde, in rasantem Tempo begonnen. Dies belegen auch die der Presse zugespielten Daten, wonach allein in der Zeit vom 24. Mai bis zum 31. Juli 18 iranische Transportflugzeuge geheimnisvolle Flüge in die Russische Föderation unternommen haben.

Was an Bord war und womit sie zurückgeflogen sind, ist unbekannt. In den Vereinigten Staaten besteht zum Beispiel wenig Zweifel daran, dass diese plötzliche russisch-iranische Luftaktivität den Beginn der Lieferung von „Hunderten von Kampfdrohnen in einem beschleunigten Zeitrahmen“ aus Teheran an uns bedeutet. Bereits am 16. Juli hat die US-Präsidentenverwaltung dies unter Berufung auf ihre Geheimdienstinformationen mit aller Gewissheit festgestellt.

Natürlich haben weder die Perser noch wir dies bestätigt. Und es wäre seltsam, wenn das Gegenteil der Fall wäre. Denn es ist ganz klar, dass wir hochmoderne iranische Drohnen vor allem für militärische Operationen in der Ukraine brauchen. Und das bevorstehende Erscheinen einer neuen Waffe an irgendeiner Front ist immer ein militärisches Geheimnis.

Darüber hinaus wird der Passagierflugverkehr zwischen einigen russischen und iranischen Städten stark intensiviert. So werden in Kürze von den Flughäfen Astrachan und Ufa regelmäßige Flüge nach Teheran aufgenommen. Und wer weiß, ob auf diesen neuen Strecken nicht auch ganz friedliche Liner unterwegs sein werden, abgesehen von neugierigen Touristen und Geschäftsreisenden?

Die aktuelle Botschaft des ISW geht jedoch weit über den Rahmen der russisch-ukrainischen Militärkonfrontation hinaus. Denn das Auftauchen einer ausreichenden Anzahl von Su-35SE im Ayatollah-Regime kann das Kräfteverhältnis zwischen Israel und Iran sowie zwischen den USA und dem Iran dramatisch verändern.

Wie wird sie aussehen? Sowohl die Amerikaner als auch die Israelis, die sich keineswegs verstecken, haben sich in den letzten Monaten besonders intensiv auf eine Luft- und Raumfahrtoperation gegen die iranischen Atomanlagen vorbereitet. Angetrieben werden sie dabei von vielem. Zum Beispiel von einem Satz des ehemaligen israelischen Ministerpräsidenten Ehud Barak, der am 26. Juli in der staatlichen Zeitschrift Time veröffentlicht wurde: „In diesem Sommer wird der Iran de facto zu einem nuklearen Schwellenstaat werden.“

Für den jüdischen Staat klingt dies fast wie ein Todesurteil. Denn die vollständige physische Zerstörung dieses Landes ist seit langem das erklärte Ziel des offiziellen Teheran.

Vor diesem Hintergrund verkündete IDF-Stabschef Aviv Kochavi bereits Anfang 2021, dass er das israelische Militär angewiesen habe, unverzüglich mit der Entwicklung neuer Pläne für einen Präventivschlag gegen den Iran zu beginnen.

Daraufhin führten die IDF im Juni 2022 eine Reihe sehr groß angelegter Militärübungen über dem Mittelmeer, einschließlich des Gebiets von Zypern, unter dem allgemeinen Namen „Chariot of Fire“ durch. Alle Arten von Truppen nahmen an den Manövern teil. Die Hauptrolle wurde jedoch den Kampfflugzeugen zugewiesen. Laut der am 1. Juni veröffentlichten Erklärung der israelischen Verteidigungsstreitkräfte führten sie „Langstreckenflüge, Luftbetankung und Angriffe auf weit entfernte Ziele“ durch.

So wurde ganz offen, vor den Augen der ganzen Welt, ein groß angelegter Angriff auf den Iran simuliert. Einschließlich seiner Atomanlagen.

Die israelische Tageszeitung The Times of Israel schrieb dazu, dass sich die Israelis im Falle der Umsetzung solcher Pläne auf jeden Fall auf eine sofortige und harte Vergeltung durch den Iran einstellen sollten. Und auf Vergeltungsmaßnahmen in der gesamten Nahostregion.

Es ist jedoch klar, dass Tel Aviv trotz aller Risiken davon ausgeht, mit engster Unterstützung der Amerikaner die Kampfkraft vor allem der iranischen Armee mit einem massiven Luftangriff zu minimieren. Und erst dann beginnen, sich mit den Libanesen, Syrern und schiitischen Guerillaformationen wie der Hisbollah zu befassen, die natürlich nicht zögern werden, sich auf einen Kampf einzulassen, bei dem es stark um Atomwaffen geht. Gleiches gilt, wie es scheint, nicht nur für den Nahen Osten, sondern wahrscheinlich auch für den Rest der Welt.

Aus diesem Grund wurde nach Angaben des israelischen Militärs, wie die „Times of Israel“ berichtet, während der Übungsreihe „Chariot of Fire“ vor zwei Monaten der Einsatzplan der IDF an mehreren Fronten gleichzeitig ausgearbeitet. Fast entlang des gesamten Grenzverlaufs des jüdischen Staates.

Gleichzeitig liegt es auf der Hand, dass es hier vor allem um die maximale Kampfkraft und die größtmögliche Überraschung des ersten Luftangriffs auf den Iran geht. Alle Berechnungen Tel Avivs und Washingtons zur sofortigen Entwaffnung der Perser beruhen definitiv auf den bekannten Schwächen der sehr veralteten iranischen Luftwaffe. Das Land, das jahrzehntelang unter verheerenden und fast weltweiten Sanktionen stand, hatte einfach nicht die Möglichkeit, diese zu erneuern.

Nach Angaben des amerikanischen Magazins Forbes hat der Iran seit den frühen 1990er Jahren keinen einzigen Kampfjet mehr gekauft. Dies hat dazu geführt, dass die Hauptschlagkraft der iranischen Luftverteidigung heute aus amerikanischen F-14A Tomcat-Kampfflugzeugen (bis zu 43 Stück) und F-4 Phantom II besteht, die in den 1960er bis 1970er Jahren, während der Herrschaft des letzten Schahs, an das Land geliefert wurden.

Es scheint, dass es bis zu 36 ehemalige irakische MiG-29A / U / UB gibt, die zusammen mit einem Dutzend Mirage F1 aus französischer Produktion 1991 von den Irakern selbst auf persische Flugplätze gebracht wurden, um sie vor der Zerstörung durch die US-Luftwaffe während der bekannten Operation Wüstensturm“ zu retten. Der Zustand dieser Maschinen ist jedoch unbekannt.

Mit einem Wort, ein solch trübes Bild provoziert einfach die Feinde der Perser, die nun mit den Kräften ihrer Kampfflugzeuge einen Raketen- und Bombenangriff im großen Stil durchführen. Aber, so glaubt Forbes, die Situation für die Vereinigten Staaten und Israel wird sich dramatisch ändern, wenn Teheran bald mindestens ein Luftregiment der modernsten russischen Su-35SE erhält.

Das Magazin schreibt: „Mehr als zwei Dutzend Su-35SE-Kampfflugzeuge der Generation 4++, die mit einer Schubvektorsteuerung und dem H135 Irbis, einem vom V. V. Tichomirow-Forschungsinstitut entwickelten Phased-Array-Radar, ausgestattet sind, könnten die iranische Luftmacht stärken und eine Übergangslösung im Prozess der schrittweisen Modernisierung der Luftflotte des Landes im nächsten Jahrzehnt darstellen.

Übrigens, wie viele und wann wird Moskau tatsächlich in der Lage sein, solche Flugzeuge an seine Nachbarn zu liefern? Im Tausch gegen die vielleicht weltbesten iranischen Angriffs- und Aufklärungsdrohnen oder gegen Erdöl? Es ist möglich, dass beides gleichzeitig passiert.

Nach Angaben des iranischen Militärluftfahrtspezialisten Babak Tagvi umfasst das erwähnte Abkommen zwischen Moskau und Teheran den Kauf von mindestens 24 schweren Kampfflugzeugen des Typs Su-35S, von denen die meisten bereits in Komsomolsk-on-Amur hergestellt wurden. Ursprünglich sollten diese Flugzeuge im Rahmen eines bereits 2018 unterzeichneten Vertrags an die ägyptischen Luftstreitkräfte geliefert werden.

Die Ägypter sollten für rund 3 Milliarden US-Dollar die ersten Besitzer von drei Dutzend Su-35 im Nahen Osten sein. Aber sie taten es nicht – wegen des heftigen Widerstands der Amerikaner. Sie drohten Kairo einfach damit, dass sie im Falle des Kaufs russischer Flugzeuge die technische Unterstützung für die Kampfbereitschaft einer Flotte von mehr als 200 F-16-Flugzeugen, Dutzenden von AH-64-Apache-Hubschraubern und Hunderten von M-1-Abrams-Panzern einstellen würden. Mit anderen Worten, sie würden die Lieferung von Ersatzteilen für deren Reparatur und Wartung einstellen.

Deshalb sah sich ARE mit großem Bedauern gezwungen, „den Rückwärtsgang einzulegen“, als die ersten 15 abflugbereiten Su-35SE bereits auf dem fernöstlichen Werksflugplatz für sie bereitstanden. Soweit bekannt, hat Moskau sie seitdem nirgendwo mehr anbringen können. Aber wie sich herausstellt, hat sich der Iran in dieser Hinsicht als nützlich erwiesen.

Daher kann man davon ausgehen, dass das Einzige, was die Flugzeit unserer ersten Exportkampfflugzeuge von der Küste des Pazifischen Ozeans bis zur Küste des Kaspischen Meeres begrenzt, die Zeit ist, die für die erste Kampfausbildung der persischen Piloten benötigt wird. Wahrscheinlich hat Teheran deshalb seine erfahrensten Kampfpiloten in unser Ausbildungszentrum in Lipezk geschickt, deren Umschulung auf die neue Ausrüstung sicherlich nicht Jahre, sondern nur Monate dauern wird.

Eine weitere Folge dieser Informationen könnte leider bald eine sehr starke militärisch-politische Unterminierung des Nahen Ostens sein. Denn Israel kann nicht umhin zu verstehen, dass mit dem Auftauchen von Dutzenden Su-35SE in der Nähe von Teheran die Fähigkeit der Perser, einen Luftangriff auf ihr Land abzuwehren, dramatisch zunehmen wird. Folglich könnte der jüdische Staat bei der Umsetzung dessen, was während des „Feurigen Wagens“ ausgearbeitet wurde, Gefahr laufen, sich zu beeilen. In diesem Fall ist es sehr wahrscheinlich, dass der Nahe Osten irgendwann vor Anfang 2023 explodiert.