Das Wuhan Institute of Virology, dessen Forschung zu Coronaviren von vielen als Quelle von COVID-19 angesehen wird, führt ähnlich riskante Studien durch, bei denen Fledermäuse und ihre Fähigkeit, Menschen zu infizieren, in Höhlen in ganz China verfolgt werden.

Die aufgedeckte Studie zeigt, wie das umstrittene Labor mit Mitteln von Anthony Faucis National Institutes of Health (NIH) in Zusammenarbeit mit der EcoHealth Alliance Fledermausproben sammelt. Ab 2014 nutzten die Forscher unter der Leitung des Präsidenten der EcoHealth Alliance, Peter Daszak, und der „Fledermausfrau“ Shi Zhengli vom Wuhan Institute of Virology die Proben, um riskante „gain-of-function“-Forschung zu betreiben. Auf inzwischen gelöschten Webseiten ist zu lesen, dass das Labor Fledermaus-Coronaviren so manipulierte, dass sie sich „effizient in primären menschlichen Atemwegszellen replizieren und in vitro Titer erreichen, die epidemischen Stämmen von SARS-CoV entsprechen.

Die neue Studie, die im Mai 2020 veröffentlicht wurde, scheint mit ähnlichen Forschungsmethoden zu arbeiten.

Forscher des Wuhan Institute of Virology, darunter die „Fledermausdame“ Shi Zhengli, verfolgten die Höhlenektarfledermaus und entnahmen ihr Proben, da sie „bekanntermaßen sowohl Filoviren als auch Coronaviren trägt“, heißt es in dem Papier.

„In dieser Studie haben wir 16 Fledermäuse im Kreis Mengla, Provinz Yunnan, China, mit miniaturisierten GPS-Geräten verfolgt, um ihre Bewegungen und den möglichen Kontakt mit Menschen zu untersuchen. Um die Prävalenz von Coronavirus- und Filovirus-Infektionen zu bestimmen, untersuchten wir außerdem die Nukleinsäuren des Měnglà-Virus (MLAV) und zweier Coronaviren (GCCDC1-CoV und HKU9-CoV) in analen Abstrichproben von Fledermäusen sowie Antikörper gegen diese Viren in menschlichen Serumproben“, erklärt der Forscher in einem Überblick über seine Arbeit.

Aus der Studie geht auch hervor, dass die Forscher mit „rekombinanten Proteinen“ arbeiteten, ein Begriff, der häufig in der „gain-of-function“-Forschung verwendet wird.

Die Forschungsarbeit wurde in der Zeitschrift Zoological Research veröffentlicht und von mehreren von der Kommunistischen Partei Chinas geführten wissenschaftlichen Organisationen finanziert, darunter die Chinesische Akademie der Wissenschaften und die National Natural Science Foundation of China (NSFC). The National Pulse hat bereits früher die engen Verbindungen der NSFC zum chinesischen Militär aufgedeckt.

In den Förderrichtlinien der Gruppe für das Jahr 2020 wird „innovative Forschung in den Bereichen Verteidigung und militärische und zivile Integration“ als „bevorzugt“ gefördert. Die Stiftung unterzeichnete 2016 auch ein „strategisches Kooperationsabkommen“ mit dem Wissenschafts- und Technologieausschuss der Zentralen Militärkommission der Kommunistischen Partei Chinas – dem obersten militärischen Entscheidungsgremium des Regimes.

Aus den Jahresberichten der NSFC geht hervor, dass mehrere Forscher aus von der PLA geführten Einrichtungen Millionenbeträge erhalten haben.

Das Papier folgt auch den Lügen des Präsidenten der EcoHealth Alliance, Peter Daszak, über die Arbeit des Labors mit lebenden Fledermäusen, die sich durch sichergestellte Aufnahmen aus dem Labor als falsch erwiesen haben. Gelöschte Webseiten und Patente, die vom Wuhan Institute of Virology eingereicht wurden, zeigen auch, dass die Forscher eng mit Fledermäusen zusammenarbeiteten, obwohl das Labor einräumt, dass „das Risiko, von einer Fledermaus gebissen zu werden, immer noch besteht“, selbst wenn Schutzkleidung getragen wird.