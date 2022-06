Nach der Ankündigung der Regierung Biden, der Ukraine Raketensysteme mit größerer Reichweite zu schicken, hat der Kreml eine versteckte Drohung ausgesprochen, dass er im Falle eines Angriffs auf sein Territorium direkt auf den Westen zurückschlagen könnte.

„Einer der engsten Verbündeten von Präsident Putin hat gewarnt, dass Moskau westliche Städte angreifen könnte, wenn die Ukraine von den USA gelieferte Raketensysteme für Angriffe auf russisches Territorium einsetzt“, berichtet die britische Times. Die eindringliche Warnung wurde von einem engen Verbündeten Putins und ehemaligen Präsidenten Dmitri Medwedew ausgesprochen, der derzeit stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates ist.

„Wenn, und Gott bewahre, diese Waffen gegen russisches Territorium eingesetzt werden, werden unsere Streitkräfte keine andere Wahl haben, als die Entscheidungszentren zu treffen“, warnte Medwedew in den neuen Erklärungen.

Dann deutete er zum ersten Mal Folgendes an, was eine deutliche Verschärfung der Rhetorik darstellt:

Natürlich muss man verstehen, dass sich die endgültigen Entscheidungszentren in diesem Fall leider nicht auf dem Territorium von Kiew befinden“ – womit angedeutet werden soll, dass die westlichen Hauptstädte, die die modernen Waffen liefern, als Reaktion angegriffen werden könnten.

In der Vergangenheit hat Russland damit gedroht, „Entscheidungszentren“ in der Ukraine, wie Kiew und Lemberg, anzugreifen. Diese Städte wurden während des Krieges, der nun schon den vierten Monat andauert, gelegentlich, aber selten, angegriffen.

Die USA bestätigten in der vergangenen Woche, dass die Ukraine hochbewegliche Artillerieraketensysteme vom Typ M142 erhalten wird, die eine mittlere Reichweite haben und Ziele in einer Entfernung von etwa 50 Meilen (ca. 80 km) treffen können.

Präsident Biden betonte am Dienstag, dass „wir keine Raketensysteme an die Ukraine schicken werden, die bis nach Russland reichen“ – was der Kreml als „vernünftige“ Entscheidung anerkannte, während er die Weitergabe der Systeme dennoch verurteilte.

Die ukrainische Regierung hat Washington Berichten zufolge „Zusicherungen“ gegeben, dass sie keine von den USA gelieferten Waffen gegen russisches Territorium einsetzen wird, was, wie Moskau seit langem klargestellt hat, eine Überschreitung seiner „roten Linien“ darstellen würde.

Wie Yahoo News UK feststellte, ist der Westen zunehmend bereit, der Ukraine Waffen mit größerer Reichweite zu liefern, darunter M777-Haubitzen, da die ukrainischen Streitkräfte erfolgreicher gegen die Russen kämpfen, als Geheimdienstmitarbeiter vorhergesagt hatten.

Wahrscheinlich dienen diese neuen Warnungen von Medwedew dazu, die rote Linie Russlands weiter zu warnen und durchzusetzen. Während die MLRS-Raketen mit längerer Reichweite, die bis zu 190 Meilen (ca. 306 km) weit reichen können, offenbar vorerst vom Tisch sind, könnten die MLRS-Systeme mit kürzerer Reichweite leicht durch die größeren, fortschrittlicheren Systeme mit längerer Reichweite ersetzt werden.

An der Front der Sanktionen und des Wirtschaftskriegs haben polnische Beamte am Samstag erklärt, dass die nächste und siebte Runde der Anti-Russland-Sanktionen derzeit vorbereitet wird. Gleichzeitig sind die Verhandlungen völlig zum Erliegen gekommen, und die diplomatische Öffnung und Kommunikation wird immer weniger, was die Situation noch gefährlicher macht.