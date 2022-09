Russlands stellvertretender Außenminister sagt, ein direkter Konflikt mit den USA und der NATO sei nicht in Moskaus Interesse

Dave DeCamp

Am Freitag erklärte der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow, dass Russland niemanden mit Atomwaffen bedrohe und dass Moskau keinen direkten Konflikt mit den USA und der NATO wolle.

„Wir bedrohen niemanden mit Atomwaffen“, sagte Rjabkow. „Die Kriterien für ihren Einsatz sind in der russischen Militärdoktrin festgelegt.“

Die russische Doktrin besagt, dass Russland Atomwaffen einsetzen könnte, wenn es sich einer „existenziellen Bedrohung“ gegenübersieht, und russische Politiker haben während des derzeitigen Krieges in der Ukraine deutlich gemacht, dass dies nach wie vor die Politik ist.

Der russische Präsident Wladimir Putin sagte letzte Woche, dass Moskau Atomwaffen einsetzen könnte, um seine „territoriale Integrität“ zu verteidigen. Seine Äußerungen waren zwar eine deutlichere Warnung, entsprechen aber immer noch der Doktrin.

Nach den Volksabstimmungen im Donbass, in Cherson und Saporischschja wird sich das russische Territorium jedoch auf die Ukraine ausdehnen. Die Ukraine plant weitere Gegenoffensiven gegen diese Gebiete unter Einsatz von Waffen und nachrichtendienstlichen Erkenntnissen, die von den USA und anderen NATO-Ländern bereitgestellt werden.

Rjabkow sagte, es sei nicht in Russlands Interesse, in einen direkten Konflikt mit den USA und der NATO zu geraten. „Eine Konfrontation mit den Vereinigten Staaten und der NATO, die mit einem offenen bewaffneten Konflikt verbunden ist, liegt nicht in unserem Interesse“, sagte er.

„Wir hoffen, dass die Biden-Administration die Risiken einer unkontrollierten Eskalation des Konflikts in der Ukraine versteht, wenn man die wiederholten Erklärungen ihrer Politiker bedenkt, dass sie nicht vorhaben, amerikanische Soldaten in die Ukraine zu schicken“, fügte Ryabkov hinzu.

Präsident Biden hat wiederholt erklärt, dass er keine US-Truppen zum Kampf gegen Russland in die Ukraine entsenden werde, obwohl die CIA laut einem Bericht der New York Times vom Juni vor Ort präsent ist. Dem Bericht zufolge sind auch Sondereinsatzkräfte aus Großbritannien, Frankreich, Kanada und Litauen in der Ukraine vor Ort.