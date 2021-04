Russland „schmeisst“ US-Botschafter raus

Aufgrund der feindseligen Politik des Biden-Regimes haben die Spannungen zwischen den USA und Russland stark zugenommen. Jetzt, inmitten der sehr schlechten Beziehungen, haben die beiden Supermächte keine Botschafter mehr in den jeweiligen Hauptstädten, was beispiellos ist und die diplomatische Kommunikation noch schwieriger macht.

Nachdem Biden in einem Interview im März Präsident Putin einen „Killer“ nannte, der „keine Seele“ habe, zog Moskau seinen Botschafter Anatoli Antonow aus Washington ab. US-Botschafter in Russland John Sullivan kündigte am Dienstag an, dass er für „Konsultationen“ nach Washington zurückkehre, was aber tatsächlich ein Rausschmiss ist.

Seine Ankündigung kam, nachdem der russische Aussenminister Sullivan sehr deutlich dazu aufforderte, Moskau zu verlassen, als Reaktion auf die