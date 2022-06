Russland und China planen gleichzeitigen Angriff, um die Vereinigten Staaten zu eliminieren und Nordamerika zu besetzen

Auf bitte zahlreicher Mails veröffentlichen wir diesen Artikel: Bitte mit ensprechender skepsis lesen.

Der akademische Forscher und Autor JR Nyquist hat ein Interview mit „Mr. Wang“ von LUDE Media geführt – der gleichen Gruppe, die eine geheime Audioaufnahme von hochrangigen KPCh/PLA-Militärführern in Südchina erworben hat – die enthüllt, dass China und Russland sich zusammenschließen, um die Vereinigten Staaten zu eliminieren und Nordamerika zu besetzen.

Im heutigen Podcast (unten) werden die Einzelheiten dieses Plans erörtert. Die Mitschrift des vollständigen Interviews zwischen Nyquist und LUDE Media (Herr Wang ist der direkte Interviewpartner) ist auf der Website JRnyquist.blog verfügbar.

Die Zusammenfassung des Interviews ist hier wiedergegeben: (Hervorhebung von uns)

Laut Herrn Wang finanziert die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) den Krieg Russlands in der Ukraine. Er sagt jedoch, dass Russlands beste Kräfte nicht in der Ukraine eingesetzt werden. Sie wurden im Fernen Osten stationiert, wo sie auf einen Einsatz gegen Amerika vorbereitet werden.

Lude Medienquellen zufolge wird China versuchen, die Vereinigten Staaten durch nukleare Erpressung und uneingeschränkte Kriegsführung zu Fall zu bringen und Taiwan, Japan und Südkorea unter chinesische Kontrolle zu zwingen. Gelingt dies nicht, werden China und Russland einen umfassenden Krieg gegen die Vereinigten Staaten beginnen. Die russische und die chinesische Flotte werden sich zusammenschließen – zwar nicht im selben Ozean, aber sie werden denselben Kontinent angreifen, nämlich Nordamerika. Die Russen werden über die Arktis angreifen, die Chinesen über den Pazifik.

Herrn Wang zufolge wurden die Abriegelungen in China dazu benutzt, die Stationierung mobiler ICBMs und anderer Waffen zu verbergen. Zu diesem Zweck wurden Straßen geräumt und Autobahnen gesperrt. Um der Entdeckung durch Satelliten zu entgehen, wurden die Raketenkonvois als medizinische oder COVID-Konvois getarnt. Lude Media hat berichtet, dass Russland und China eine Vereinbarung getroffen haben, in Nordamerika einzumarschieren und es zu besetzen und das Gebiet unter sich aufzuteilen.

Aus dem Interview geht hervor:

China finanziert Russlands Krieg in der Ukraine. (Das allein ist schon ein großer Schocker.)

China nutzte die gefälschten Covid-Sperren, um die Straßen zu räumen, damit das Militär in Vorbereitung auf die Angriffe auf die USA effizient durch chinesische Großstädte transportiert bzw. Schiffe mit Militärausrüstung beladen werden konnten usw.

Die Militärausrüstung ist als Ausrüstung für den Katastrophenschutz getarnt, z. B. als Krankenwagen oder Fahrzeuge des öffentlichen Gesundheitswesens.

Die PLA nutzt zivile Kommunikationsfrequenzen anstelle von Militärfrequenzen, um die militärischen Überwachungsmöglichkeiten der USA auszuschalten.

China plant, Taiwan zunächst zu blockieren, anstatt dort einzumarschieren. Die Blockade wird verhindern, dass Taiwan mit Lebensmitteln, Treibstoff, Medikamenten und Militärhilfe versorgt wird. Nach der Niederlage der USA wird Taiwan später kapitulieren, so der Plan der KPCh.

Nach der Blockade Taiwans wird China mit „uneingeschränkter Kriegsführung“ und „nuklearer Erpressung“ versuchen, die Vereinigten Staaten zu isolieren und gleichzeitig die politische Sphäre Japans, Taiwans und Südkoreas zu kontrollieren, indem es die Kontrolle über deren Exporte erlangt und so den Vereinigten Staaten diese Exporte verwehrt. Sollte dieser Schritt erfolgreich sein, würde die US-Wirtschaft praktisch über Nacht zusammenbrechen. Die Lieferkette für Ersatzteile, elektronische Komponenten und Konsumgüter würde sofort zusammenbrechen.

Die „uneingeschränkte Kriegsführung“ umfasst Cyberangriffe, finanzielle Angriffe wie die Aufkündigung des Dollars und den Verkauf aller US-Schatzanleihen, Angriffe mit biologischen Waffen, Angriffe zur Informationskriegsführung und sogar EMP-Angriffe, um das US-Stromnetz lahm zu legen.

Russlands beste militärische Truppen sind nicht in der Ukraine stationiert, sondern werden für einen Krieg gegen die Vereinigten Staaten und Kanada in Stellung gebracht. Das bedeutet, dass Russland seine fähigsten Truppen für den echten Krieg mit den USA reserviert hat.

Russland hat seine stärksten Waffen, die gegen die Vereinigten Staaten eingesetzt werden könnten, in der Ukraine noch nicht eingesetzt: 1) seine nuklearfähige U-Boot-Flotte und 2) Interkontinentalraketen wie das Sarmat-II-System, das 10-15 MIRVs (nukleare Wiedereintrittsraketen) abfeuern und den Anti-ICBM-Fähigkeiten der USA entgehen kann.

China stellt Waffen für Russland in einer Fabrik her, die nach eigenen Angaben „eine Unterabteilung der Norinco Company“ (China North Industries Corporation) ist. Dies ist eine weitere Möglichkeit, wie Chinas wirtschaftliche Macht Russlands militärische Anstrengungen unterstützt.

Sehen Sie sich mein Interview mit Dr. Yan und JY Nyquist von vor zwei Wochen an, um mehr Hintergrundinformationen über Chinas Pläne, Amerika anzugreifen, zu erfahren:

Wichtig ist, dass China damit rechnet, einen nuklearen Vergeltungsschlag des US-Militärs hinnehmen zu müssen, nachdem China seinen Angriff auf die USA entfesselt hat. Berichten zufolge ist es der chinesischen Führung egal, ob sie bei solchen Angriffen Millionen oder sogar Dutzende von Millionen Zivilisten verlieren. Sie kalkulieren dies bereits in ihren Plan ein.

Aus dem zuvor veröffentlichten Tonband haben wir erfahren, dass China in vielen seiner Städte mit zivilen Unruhen rechnet und den Einsatz von PLA-Spezialeinheiten plant, um die Demonstranten in Gebieten wie der Provinz Guangdong sofort niederzuschlagen.

Meine Analyse: Chinas „nukleare Erpressung“ könnte darin bestehen, dass China eine Atomrakete abschießt, die ein unbesiedeltes Gebiet in Amerika trifft – etwa ein Wüstengebiet in Nevada oder New Mexico – oder vielleicht eine Atombombe im Pazifischen Ozean vor der Westküste zündet, um seine nuklearen Fähigkeiten zu demonstrieren. In dem Interview wird enthüllt, dass China plant, taktische Atomwaffen einzusetzen, um Einrichtungen der US-Marine wie Flugzeugträger und Zerstörer/Kampfgruppen auszuschalten.

Das Festland der Vereinigten Staaten wird von Norden, Süden, Osten und Westen angegriffen.

In Verbindung mit früheren Quellen und Informationen, die wir erhalten haben, wissen wir nun, wie der Angriff auf das Festland der Vereinigten Staaten durchgeführt werden wird:

Aus dem Norden: Russische und chinesische Truppen dringen von Kanada nach Washington und in andere nördliche Staaten ein. (Kanada wird sich dank des verräterischen Trudeau schnell an Russland oder China ergeben).

Aus dem Süden: Chinesische Truppen, die mit Drogenkartellen zusammenarbeiten, dringen entlang der Menschenschmuggelrouten in die Südstaaten der USA ein.

Aus dem Westen: Chinesische Truppen bombardieren Stützpunkte der Nationalgarde in Kalifornien mit Offshore-Artillerie oder taktischen Nuklearwaffen, führen dann eine Strandlandung durch und nehmen die Häfen in Beschlag, woraufhin größere Schiffe andocken und Kampfausrüstung für den großen Krieg entladen.

Aus dem Osten: Russland zündet seine Poseidon-Unterwasserdrohnen und setzt damit eine Flutwelle radioaktiven Wassers frei, die die gesamte Ostküste überschwemmt, die Infrastruktur der Marine in Norfolk ausschaltet, Washington D.C. unbewohnbar macht und u.a. die Wall Street und New York City verwüstet. Es ist auch kein guter Tag, um in Miami zu leben.

Während dies alles geschieht:

China wird alle Exporte aus Japan, Taiwan, Südkorea und China selbst in die Vereinigten Staaten unterbinden. Amerikas Wirtschaft und Industrie werden sofort zusammenbrechen.

China wird Amerika mit Cyber-Kriegsführung, Kamikaze-Drohnen, die von Mexiko aus gestartet werden, und Angriffen auf die Infrastruktur des Stromnetzes angreifen.

China wird seine eingebetteten Zivilisten aktivieren, die bereits in der CDC, der FDA, den Universitäten, den Unternehmen und den Regierungsbehörden sitzen, und sie werden Massensabotageaktionen einleiten, um Amerika zu Fall zu bringen.

Andere chinesische Agenten werden im ganzen Land aktiv werden, sich mit Mörsern, Boden-Luft-Raketen und Schusswaffen bewaffnen und dann Infrastrukturen wie Raffinerien, Umspannwerke, Polizeistationen, Militärbasen, Flug- und Seehäfen ins Visier nehmen und ausschalten.

Russland wird wahrscheinlich EMP-Waffen einsetzen, um Westeuropa in ein Leben wie im 19. Jahrhundert zu stürzen, dann wird Russland schnell nach Westen in die NATO-Länder vordringen und sie mit seinen hocheffizienten Bodenkriegskapazitäten erobern.

Denken Sie daran, dass der russische Angriff auf die Ukraine die USA dazu veranlasst hat, den größten Teil ihrer Panzerabwehrwaffen, Stinger-Raketen und anderen Ausrüstungsgegenstände in die Ukraine zu liefern, wodurch die Vereinigten Staaten auf dem Festland äußerst verwundbar wurden. Das war alles beabsichtigt. Russlands Krieg gegen die Ukraine ist in Wirklichkeit eine groß angelegte, globale „Festsetzungsoperation“, um Amerikas begrenzte militärische Ressourcen in Europa zu besetzen, während sich China auf eine Invasion vom Pazifik her vorbereitet.

Die Amerikaner sind ahnungslos, und die führenden Politiker wissen nicht, was auf sie zukommt.

Wenn China und Russland diesen Plan in die Tat umsetzen, ist Amerika am Ende. Das einst große amerikanische Imperium wird innerhalb weniger Wochen untergehen, und chinesische Truppen werden bald den größten Teil der westlichen Hälfte der Vereinigten Staaten bedrohen.

Die USA werden sich in einem Guerillakrieg gegen chinesische und russische Besatzungstruppen wiederfinden, wobei alle globalen Versorgungsketten vollständig abgeschnitten sein werden und die einheimische Bevölkerung mit Massenhunger, wirtschaftlichem Zusammenbruch und Verrat von innen heraus konfrontiert sein wird, wenn Staats- und Bundesregierungsbeamte endlich enthüllen, dass sie die ganze Zeit für die KPCh gearbeitet haben (fast alle Demokraten an der Macht sind Agenten der KPCh, einschließlich des Verräters Joe Biden).

Der Dollar wird fast augenblicklich zusammenbrechen, und alle Ersparnisse aller Amerikaner werden auf Null sinken. Die Renten werden nicht mehr funktionieren, die Sozialversicherung wird verschwinden und der Aktienmarkt wird ein solches Blutbad erleben, dass der Handel auf unbestimmte Zeit ausgesetzt wird. Die Wall Street wird vielleicht nie wieder ihre Arbeit aufnehmen.

Dutzende Millionen Amerikaner werden in den ersten sechs Monaten dieses neuen Krieges abgeschlachtet oder verhungern, und die entwaffneten Libardenstädte und -staaten werden leicht zu erobern sein, mit Massenhinrichtungen ihrer Bewohner durch ausländische Besatzungstruppen. (Obama wird die ganze Zeit über jubeln, denn das war von Anfang an sein Plan.)

All die verrückten Linken, die um den Kommunismus gebettelt haben, werden genau das bekommen, worum sie gebeten haben, wie sich herausstellt.

Rechnen Sie jedoch mit massivem Widerstand, wenn die chinesischen Truppen auf konservativere, schwer bewaffnete Gebiete wie Idaho, Wyoming, Nevada, Arizona, Utah und ländliche Gebiete in Colorado, Montana und New Mexico treffen. Sollte China bis nach Texas vordringen, werden sie dort wahrscheinlich von schwer bewaffneten Texanern aufgehalten, die um ihr eigenes Leben und ihre Heimat kämpfen. (Dasselbe gilt übrigens auch für Idaho und sogar das ländliche Washington.)

China muss letztlich die Kornkammer Amerikas erobern, um die Ackerflächen in Besitz zu nehmen und Nahrungsmittel für sein expandierendes Imperium zu produzieren. Doch den Mittleren Westen zu halten, könnte sich als unmögliches Unterfangen erweisen, wenn man bedenkt, dass der Besitz von AR-15s, 50-Kaliber-Barrett-Gewehren und Langstrecken-Jagdgewehren in der Region weit verbreitet ist. Deshalb unternehmen Joe Biden und die verräterischen Demokraten einen letzten verzweifelten Versuch, dem amerikanischen Volk die Waffen wegzunehmen, kurz vor Chinas Invasion. Sie wollen, dass Amerika entwaffnet wird, damit es leichter erobert werden kann.

Bereiten Sie sich darauf vor, dass Amerika ein Schlachtfeld sein wird. Und diejenigen, die darauf warten, dass Trump im Jahr 2024 „gewinnt“ und dann alles in Ordnung bringt, leben in einer wahnhaften Traumwelt. Wenn die KPCh nicht bald gestoppt wird, wird es im Jahr 2024 keine Wahlen geben. Es wird nicht einmal die Vereinigten Staaten von Amerika in ihrer heutigen Form geben. Um Amerika zu retten, müssen Joe Biden und all die kriminellen, verräterischen Demokraten, die die Wahlen manipuliert haben, verhaftet und sofort aus dem Amt entfernt werden. Verhaften Sie alle verräterischen Pentagon-Generäle, die Amerika absichtlich verwundbar gemacht haben. Schalten Sie das kriminelle FBI aus und stellen Sie das Verfassungsrecht in Amerika wieder her. Dann haben wir vielleicht eine Chance.

