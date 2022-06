Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte am Samstag, der Westen erlaube der Ukraine nicht, Verhandlungen mit Russland zu führen. Lawrow beschuldigte den Westen, angeführt von Großbritannien und den Vereinigten Staaten, die Ukraine als Instrument zu benutzen, um Russland zurückzudrängen und zu schwächen.

In einem Interview sagte er, der Westen habe der Ukraine weitere Verhandlungen mit Russland untersagt, das vor zwei Monaten ukrainische Vorschläge akzeptiert habe, die als Grundlage für eine Lösung dienen sollten.

Die westlichen Länder haben die Ukraine gezwungen, eine härtere Haltung gegenüber Russland einzunehmen, so Lawrow. Zu den Wirtschaftssanktionen sagte Lawrow, sie seien kontraproduktiv und der Westen leide mehr unter ihnen als Russland.

Lawrow sagte, sein Land habe schon früher große Mengen an landwirtschaftlichen Erzeugnissen importiert, die es zum größten Agrarland der Welt gemacht hätten. Er fügte hinzu, dass der Ölmarkt nicht von politischen Launen gesteuert wird.

„Die Ukraine muss der Rammbock für den nächsten Schritt des Great Reset sein“, schreibt der niederländische Politiker von der FVD-Frontmann Thierry Baudet auf Twitter. „Das ist der Grund, warum der Westen den Krieg will. Deshalb darf es keinen Frieden geben. Die armen Menschen in der Ukraine“.

