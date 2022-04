Russland warnt Joe Biden, die Bewaffnung der Ukraine zu stoppen oder mit „unvorhersehbaren Konsequenzen“ zu rechnen

„Joe Biden kündigte am Mittwoch an, dass er weitere 800 Millionen Dollar an US-Waffen in die Ukraine schicken werde. Dies kommt zu den Hunderten von Millionen an Waffen hinzu, die dem Land bereits zugesagt wurden.

Am Samstag berichtete die Washington Post über ein durchgesickertes Dokument aus Bidens Verwaltung. Die diplomatische Note wurde von Russland übermittelt. Darin behauptete Russland, dass Waffenlieferungen der USA und der NATO an die Ukraine „unvorhersehbare Folgen“ haben könnten.

AFP berichtete:

Russland hat sich bei den Vereinigten Staaten offiziell über die Militärhilfe für die Ukraine beschwert und vor „unvorhersehbaren Folgen“ gewarnt, falls die Lieferungen moderner Waffen weitergehen, berichteten US-Medien.

In einer diplomatischen Note warnte Moskau in dieser Woche die USA und die NATO vor der Lieferung der „empfindlichsten“ Waffen, die Kiew im Konflikt mit Russland einsetzen könnte. Solche Lieferungen würden die Situation weiter anheizen und könnten „unvorhersehbare Folgen“ haben, berichtete die Washington Post.

Die Warnung kam in derselben Woche, in der US-Präsident Joe Biden ein neues Militärhilfepaket im Wert von 800 Millionen Dollar für die Ukraine zusagte, darunter Hubschrauber, Haubitzen und gepanzerte Mannschaftstransporter.