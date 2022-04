Wissenschaftler entdecken das weltweit erste Heilmittel gegen Herzinfarkte mit der gleichen mRNA-Technologie wie die Covid-Impfstoffe

dailymail.co.uk

Technologie, die zur Herstellung von Covid-Impfstoffen verwendet wird, hilft jetzt bei der Regeneration von Herzen

Genetische Codes, sogenannte mRNAs, produzieren Proteine zur Erzeugung gesunder Herzzellen

Laut Forschern des King’s College London könnte dies zu einer Heilung von Herzstillständen führen

Die genetische Verfolgung, die bei der Entwicklung von Covid-Impfstoffen eingesetzt wird, soll nun auch bei der Regeneration von Herzen helfen, die durch Herzstillstände geschädigt wurden.

Wissenschaftler des King’s College London haben genetische Codes, so genannte mRNAs, verfolgt, die Proteine produzieren, um gesunde Herzzellen zu erzeugen.

Die bahnbrechende Forschung könnte zur weltweit ersten Heilung für Herzinfarktopfer führen, berichtet die Times.

Eine ähnliche Technologie wurde bei der Entwicklung der Impfstoffe von Pfizer und Moderna eingesetzt.

Der leitende Forscher Professor Mauro Giacca sagte: „Wir werden alle mit einer bestimmten Anzahl von Muskelzellen in unserem Herzen geboren, und das sind genau die, mit denen wir sterben werden. Das Herz ist nicht in der Lage, sich nach einem Herzinfarkt selbst zu reparieren. Unser Ziel war es, eine Behandlung zu finden, die die überlebenden Zellen dazu bringt, sich zu vermehren.

Die Regeneration eines geschädigten menschlichen Herzens war bis vor wenigen Jahren ein Traum, kann aber jetzt Wirklichkeit werden.

Wir verwenden genau die gleiche Technologie wie die Impfstoffe von Pfizer und Moderna, um Mikro-RNAs in das Herz zu injizieren, die überlebende Herzzellen erreichen und deren Vermehrung anregen. Die neuen Zellen würden die abgestorbenen Zellen ersetzen, und statt einer Narbe würde der Patient neues Muskelgewebe erhalten.

Giaccas Team ist am British Heart Foundation Centre for Research Excellence am King’s College London angesiedelt.

Sie helfen nicht nur bei der Regeneration von Herzen, sondern arbeiten auch an einer Behandlung, die das Absterben von Zellen während eines Herzinfarkts verhindert.

Im Vereinigten Königreich werden jedes Jahr etwa 100.000 Menschen nach einem Herzinfarkt ins Krankenhaus eingeliefert, der durch eine blockierte Blutzufuhr zum Herzen verursacht wird.

Ein Herzstillstand verursacht ein schweres Trauma des Herzmuskels und tötet bis zu 100 Milliarden Herzzellen.

Da das menschliche Herz nicht in der Lage ist, sich selbst zu heilen, bleiben bei vielen Opfern eines Herzstillstands entwürdigende Narben zurück, die zu weiteren Komplikationen führen.

Wissenschaftler glauben, dass die neue RNA-Therapie (Ribonukleinsäure) die kardiovaskuläre Medizin revolutionieren und verhindern könnte, dass Millionen von Herzinfarkten zu einem Herzversagen führen.

Die Versuche zur Regeneration geschädigter Schweineherzen waren bisher erfolgreich, und in den nächsten zwei Jahren sollen Tests an Menschen durchgeführt werden.