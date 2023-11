Andrew Korybko

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, warnte während einer Pressekonferenz letzte Woche davor, dass die USA eine Farbrevolution in Bangladesch inszenieren könnten. Sie enthüllte, dass der amerikanische Botschafter kürzlich mit einem hochrangigen Mitglied der Opposition zusammentraf und ihm “Informationsunterstützung” versprach, falls es bei den bevorstehenden Protesten zu Auseinandersetzungen mit der Polizei kommen sollte. Dann verglich sie diesen Beamten mit Victoria Nuland und deutete an, dass Bangladesch bald seinen eigenen “Euro-Maidan” erleben könnte.

Ein Sprecher des Außenministeriums reagierte bald darauf auf ihre Worte und bezeichnete sie als eine “absichtliche Falschdarstellung der US-Außenpolitik und der Treffen mit Botschafter Haas”. Sie bekräftigten daraufhin, dass ihr Land angeblich keinen bevorzugten Gewinner für die Wahlen Anfang Januar habe und behaupteten, sie wollten nur, dass diese frei und fair seien. Es gibt jedoch glaubwürdige Gründe für den Verdacht, dass dieser Sprecher in allen drei Punkten lügt, wie in diesen drei Analysen im Laufe des Jahres erläutert wurde:

* 16. April: “Warum wollen die USA einen Regimewechsel in Bangladesch herbeiführen??”

* 26. August: “Indiens angeblicher Widerstand gegen die Einmischung der USA in Bangladesch wird von Sicherheitsbedenken angetrieben”

* 31. Oktober: “Fünf neue Herausforderungen für die indische Sicherheit könnten sich vor den Wahlen im nächsten Frühjahr zuspitzen”

Kurzum, Premierministerin Sheikh Hasina beschuldigte die USA im Frühjahr letzten Jahres, sie stürzen zu wollen, was damals von dem Wunsch geleitet wurde, Bangladesch dafür zu bestrafen, dass es sich den antirussischen Sanktionen des Westens widersetzt. Jetzt gibt es ein noch wichtigeres Motiv für diesen Versuch, da er weiteren Druck auf das benachbarte Indien ausüben könnte, das sich ebenfalls diesen Sanktionen widersetzt hat und mit dem die bilateralen Beziehungen aufgrund der Solidarität der Anglosphäre mit Kanada inmitten des sich zuspitzenden Streits zwischen den beiden Ländern immer schwieriger werden.

“India’s Honeymoon With The West Might Finally Be Over” (Indiens Flitterwochen mit dem Westen könnten endgültig vorbei sein), nachdem die Financial Times letzte Woche berichtete, dass die USA Indien angeblich hinter den Kulissen beschuldigt haben, einen von Delhi als Terroristen bezeichneten Separatisten mit doppelter amerikanischer Staatsbürgerschaft ermorden zu wollen. In Anbetracht dessen kann man provokativ argumentieren, dass es keinen Grund gibt, warum die USA nicht versuchen sollten, eine Farbenrevolution in Bangladesch zu inszenieren, auch wenn abzuwarten bleibt, ob sie es tatsächlich durchführen werden. Auf jeden Fall lohnt es sich, die Sache im Auge zu behalten.