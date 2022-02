Russland wird um Gold beraubt

Von Riley Waggaman (alias „Edward Slavsquat“): Er ist ein amerikanischer Schriftsteller, der in Moskau lebt. Er arbeitete fast vier Jahre lang bei RT (seine offizielle Position war „leitender Redakteur“, aber seine täglichen Aufgaben waren nicht so illuster, wie der Titel vermuten lässt)

Eine rätselhafte politische Kehrtwende wirft unbequeme Fragen auf

In den letzten Tagen des Jahres 2021 stellte die russische Staatsduma eine scheinbar einfache Frage: „Warum hat die Zentralbank aufgehört, Gold zu kaufen?“

Die Bank von Russland, die mehrere Jahre lang alles Gold verschlang, das sie in die Finger bekam, hat im April 2020 aufgehört, das glänzende Metall zu kaufen. Die Zentralbank hat sogar einen Teil ihrer Goldbestände verkauft.

Es gibt verschiedene Theorien über die Gründe für diesen abrupten Politikwechsel: Russland brauchte Bargeld, um seine Wirtschaft zu stützen, die durch Schließungen und andere nutzlose, selbstmörderische „Gesundheitsmaßnahmen“ verstümmelt worden war; der Goldpreis schoss in die Höhe, was bedeutete, dass es an der Zeit war, zu verkaufen und nicht zu kaufen; die Bank von Russland hatte bereits einen Berg von Gold – und wie viel Gold braucht eine Zentralbank wirklich? Und so weiter.

Klingt vernünftig genug. Aber hier ist der Haken: In den guten alten Zeiten kaufte die Bank von Russland das meiste im Inland geförderte Gold auf. Aber die Zentralbank ist nicht länger ein Käufer. Jetzt dürfen die Goldproduzenten ihr Edelmetall ins Ausland verkaufen – und sind nicht verpflichtet, den Erlös aus diesen Verkäufen nach Russland zurückzuschicken.

Wir erwähnten diese wenig beruhigende Tatsache, als wir im Dezember darüber schrieben, dass Russland seinen Ruf als unersättlicher Goldfresser verraten hat. Da dies kein Goldbarren-Blog ist, haben wir es einfach mit den Achseln gezuckt und es dabei belassen. Die ganze Sache kam uns sehr verdächtig vor, aber wir hatten andere Prioritäten, wie z.B. die Erforschung von Blutgerinnseln und die Verfolgung der neuesten Entwicklungen bei den Rinderkennzeichen.

Stellen Sie sich also unsere Überraschung vor, als wir auf einen provokanten Artikel stießen, der von Topwar.ru – einer der größten russischen Websites für militärische und geopolitische Analysen – veröffentlicht wurde und in dem erklärt wird, dass Russland im Grunde genommen einem massiven Goldraub zum Opfer gefallen ist.

Der Artikel ist in englischer Sprache verfügbar, obwohl es so aussieht, als ob es sich um eine automatisch generierte Übersetzung des russischen Originals handelt. Nachfolgend einige Auszüge:

Als sich [erkältungsähnliche Symptome] auf der ganzen Welt [im März 2020] auszubreiten begannen, stieg der Goldpreis wie erwartet an. In solchen Zeiten der Unsicherheit steigt der Preis immer. Das ist gut so. Im Jahr 2009 kaufte die Zentralbank Gold zu 1300-1400 Dollar pro Feinunze, heute kostet es 1800 Dollar.

Aber die Hauptsorge galt nicht dem Verkauf von Gold, sondern der Einstellung des Goldkaufs. Denn wenn die Zentralbank den Goldankauf bei den Minenbetreibern einstellt, kann sich dies sehr negativ auf die gesamte Goldminenindustrie auswirken, denn schließlich ist die Zentralbank der Hauptabnehmer.

Infolgedessen wurde eine sehr merkwürdige Entscheidung getroffen: Anstatt die Transaktionen mit Gold selbst über die Zentralbank abzuwickeln, erlaubte die russische Regierung, vertreten durch Premierminister Mischustin, den Industriellen, Gold direkt ins Ausland zu verkaufen, unter Umgehung der Zentralbank und der Geschäftsbanken. […]

Und so wurde russisches Gold ins Ausland verschickt… Und das Wichtigste: Jetzt können die Verkäufer nicht nur unabhängig Gold ins Ausland verkaufen, sondern Putin hat letztes Jahr [im Juni 2021] auch dafür gesorgt, dass die Deviseneinnahmen aus dem Goldverkauf nicht nach Russland zurückfließen müssen. […]

Wenn man eine kurze Notiz über Putins Dekret aufmerksam liest, dann kann man daraus folgende Schlüsse ziehen: Jetzt wird es für russische Gold- und Diamantenschürfer sehr einfach, ihre Produkte ins Ausland zu verkaufen. Bisher war der Staat verpflichtet, alle Erlöse auf Konten in russischen Banken gutzuschreiben, jetzt kann das Geld aus dem Verkauf von Gold sofort auf Konten in beliebigen Banken gutgeschrieben werden, die für den Käufer günstig sind, und er kann das Geld nach eigenem Ermessen verwenden. Ganz ohne jegliche Kontrolle durch den Staat.

Und ja, dieses Geld kann in alles investiert werden. Dort, hinter der Absperrung.

Nun, wenn man das alles von der Seite eines einfachen Laien betrachtet, dann hat Herr Präsident einfach den Export von Kapital aus dem Land legalisiert. Ins Ausland, zu ausländischen Banken, irgendwohin. Das heißt, jetzt ist das, wogegen sie so hart gekämpft haben, legalisiert. […]

Jetzt wird es für russische Unternehmen einfacher, Ressourcen ins Ausland zu verkaufen. Bisher mussten die Erlöse zunächst auf Konten in Russland überwiesen werden. Jetzt können sie einfach Geld auf ein ausländisches Konto überweisen und sofort nach eigenem Ermessen darüber verfügen. […]

Die Goldreserven des russischen Staates werden von der Bank von Russland verwaltet, bei der es sich nicht um eine russische Bank handelt. Ich möchte Sie daran erinnern, dass es sich um eine juristische Person handelt, über die wir nichts wissen. Kein genehmigtes Kapital, kein Eigentum, keine Gründer.

Der Wechselkurs des Rubels sagt am meisten darüber aus, wie effektiv die Zentralbank der Russischen Föderation ihre Aufgaben erfüllt. Aber das ist ein Thema für eine separate Diskussion.

In der Zwischenzeit ist die Quintessenz, dass das russische Gold, alles, was gefördert wird, in die Lagerstätten anderer Staaten fließen wird.

Mit anderen Worten: Gold geht weg, nichts kommt zurück. Ist das nicht eine Kapitalflucht wie aus dem Lehrbuch? Schamlose Ressourcenplünderung? Überhaupt nicht gut?

Wenn jemand eine logische Erklärung für diese seltsame Entwicklung hat, würden wir uns freuen, Ihre Gedanken zu veröffentlichen. Aber offen gesagt, sieht dies wie ein laufender Raubüberfall aus.

Die Russen werden einfach mit dem digitalen Rubel und dem Sbercoin auskommen müssen, während alle Sachwerte, die nicht niet- und nagelfest sind, ins Ausland verschifft werden.

Es ist, was es ist.