Von Alex Männer

Angesichts der inzwischen mehr als 30.000 westlichen Sanktionenwirkt die russische Wirtschaft nicht nur weiterhin stabil, sondern weist zum Teil auch bemerkenswerte Erfolge auf. Etwa im Agrar- und Nahrungsmittelsektor. In diesem Bereich, dem Moskau in Bezug auf die nationale Sicherheit des Landes eine strategische Bedeutung beimisst, verzeichnet man schon seit Jahren ein starkes und kontinuierliches Wachstum sowie immer neue Rekordwerte.

So erzielten die Russen im vergangenen Agrarjahr unter anderem bei der Produktion von Getreide einen weiteren Topwert: Laut Angaben der nationalen Statistikbehörde Rosstat wurden 2025 insgesamt fast 140 Millionen TonnenGetreide einschließlich 91