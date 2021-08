Russlands Interesse an einer raschen Ausweitung seiner Rolle von China bis Afghanistan, über den Nahen Osten bis zum Mittelmeer hat erhebliche Auswirkungen auf Israel.

Russland empfängt den jordanischen König und deutet ein Abkommen mit den VAE an

König Abdullah II. von Jordanien traf am Montag den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Russischen Medienberichten zufolge erörterten sie die Lage in Syrien und Afghanistan. „Natürlich hoffen wir auf einen Meinungsaustausch über die dringlichsten Angelegenheiten… Das sind die Normalisierung der Lage in Syrien und die aktuelle Eskalation in Afghanistan“, sagte Putin. Diese Äußerungen fallen in die Zeit eines wichtigen militärischen Ereignisses in Russland und der russischen Beziehungen zu den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie der S-400-Lieferungen an Indien und der zunehmenden Beziehungen zwischen Russland und dem Iran.

Sie sind Teil des Interesses Russlands, seine Rolle im Nahen Osten und in Afghanistan auszubauen. Russland hat mit der Türkei über die Koordinierung der Beziehungen zu den Taliban gesprochen, und nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim wird Russland möglicherweise noch in diesem Jahr oder im Jahr 2022 eine gemeinsame Militärübung mit China und dem Iran abhalten. Der russische Botschafter kündigte an, dass sich die Übungen der drei Länder auf die Sicherheit im Seeverkehr und den Kampf gegen die Piraterie konzentrieren werden, berichteten iranische Medien. „Neben Russland, dem Iran und China werden auch Länder wie Indien, Syrien und Venezuela an dieser Übung teilnehmen.“ Russland wird auch den Antrag des Irans auf Mitgliedschaft in der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit unterstützen. Diese Organisation wird zunehmend als russisches und chinesisches Gegengewicht zur schwindenden globalen Hegemonie der USA gesehen. „Moskau und Teheran vertreten in einigen internationalen und regionalen Fragen ähnliche und gleichartige Positionen“, heißt es in dem Bericht.

Der russische Botschafter in Teheran wies auch darauf hin, dass Russland und der Iran über Waffen verhandeln, berichten die Tasnim-Medien. „Er sagte, dass nach der Aufhebung des UN-Waffenembargos gegen den Iran Teheran und Moskau Gespräche über eine breite Palette von Waffen führen. Der russische Botschafter im Iran fügte hinzu: ‚Die militärisch-technische Zusammenarbeit mit dem Iran hat eine lange Geschichte und besteht seit mehr als 50 Jahren.'“

Nach den Iran-Gesprächen will Russland seine Beziehungen zu Jordanien ausbauen. Das Treffen mit dem König ist ein Teil dieser Arbeit. „Putin betonte, dass sich die Beziehungen zwischen Russland und Jordanien trotz der Coronavirus-Pandemie in allen Bereichen entwickeln, einschließlich der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen und des politischen Dialogs. Er wies darauf hin, dass die zwischenstaatliche Kommission unter dem Vorsitz des russischen Landwirtschaftsministers Dmitri Patruschew aktiv arbeitet“, so Tass in Moskau. „Wir arbeiten auch gemeinsam an der Bekämpfung der Pandemie und der Bewältigung ihrer Auswirkungen“, sagte Putin.

Nach dem Treffen besichtigten der russische Staatschef und der jordanische König bei einem Spaziergang militärische Ausrüstung. „Der russische Präsident erklärte, dass diese Waffen sowohl an die russische Armee geliefert als auch exportiert werden. Nach seinen Worten tragen direkte Kontakte mit Kollegen aus den Streitkräften fremder Länder zur Vertrauensbildung bei.“ Die russische Delegation, die an den Gesprächen teilnahm, bestand aus Außenminister Sergej Lawrow, Verteidigungsminister Sergej Schoigu, Landwirtschaftsminister Dmitri Patruschew und dem Berater des Präsidenten Juri Uschakow, wie die Nachrichtenagentur Tass berichtete.

Hintergrund des Treffens ist das internationale militärisch-technische Forum Army 2021, das am Montag in Russland eröffnet wurde. Der russische Präsident Wladimir Putin gab am Montag per Videokonferenz den Befehl, sechs Kampfschiffe für die russische Marine auf drei Werften zu bauen, wie Tass weiter berichtete. Russland und China wollen ihre Seestreitkräfte ausbauen, um den USA eine ebenbürtige Herausforderung zu bieten. Die russische Marine ist zwar ein wichtiger historischer Arm des russischen Militärs, hat aber viele Rückschläge erlitten und muss modernisiert werden.

„Wir werden das Potenzial der russischen Marine weiter ausbauen, das Basissystem und die Infrastruktur der Marine perfektionieren, Schiffe mit den modernsten Waffen und Ausrüstungen ausstatten, schwierige Aufgaben bei Übungen und Langstreckenfahrten trainieren und die russische Flagge in strategisch wichtigen Regionen der Weltmeere hissen“, sagte Putin. Die Marine ist wichtig, weil Russland sie zur Machtprojektion im Schwarzen Meer und im Mittelmeer einsetzt.

Russland verkauft das Luftabwehrsystem S-400 an die Türkei und spielt eine wichtige Rolle bei der Luftabwehr in Syrien. In letzter Zeit hat Moskau die angeblichen israelischen Luftangriffe in Syrien kritisiert. Russland sagt auch, dass das S-400-System in diesem Jahr an Indien geliefert werden soll. Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Luft- und Weltraumverteidigungsunternehmens Almaz-Antey, Wjatscheslaw Dzirkaln, sagte am Montag auf dem Internationalen Militärtechnischen Forum Army-2021 vor den Medien, dass die indischen Lieferungen im Zeitplan liegen.

Russland strebt auch eine engere Zusammenarbeit mit den Vereinigten Arabischen Emiraten an, wie der stellvertretende russische Verteidigungsminister Alexander Fomin bei Gesprächen mit seinem Amtskollegen Al Jaberi Mubarak Saeed am Montag sagte. Tass berichtete ebenfalls über diese Gespräche und stellte fest, dass „wir, Russland, nicht nur bereit sind, Ausrüstung und Waffen zu liefern, sondern auch Technologien auszutauschen und eine lokale Produktion auf dem Territorium Ihres Landes zu organisieren“, so ein russischer Verteidigungsbeamter.

Russland möchte in den Markt der VAE einsteigen. Die VAE unterhalten seit dem Abraham-Abkommen vom letzten Jahr neue Beziehungen zu Israel. Fomin lobte die VAE dafür, dass sie „ihre eigene Industrie, die High-Tech-Industrie, entwickeln“. Er sagte, Russland und die VAE sollten ihre Beziehungen in „vor allem politische Richtungen“ entwickeln. Laut Tass-Medien nahm auch der stellvertretende Minister für Verteidigung und Verteidigungsindustrie der VAE an der Veranstaltung teil. „Zunächst möchte ich Ihnen im Namen des Verteidigungsministers der Vereinigten Arabischen Emirate persönlich meine besten Grüße übermitteln. Er wünscht, dass sich diese Ausstellung, dieses Forum weiterentwickelt und in seinen Dimensionen wächst“, sagte der Verteidigungsminister der VAE laut Tass. Der Name des VAE-Beamten wurde nicht genannt.

Die Artikel zeigen deutlich das Interesse Russlands an einer raschen Ausweitung seiner Rolle von China über Afghanistan und den Nahen Osten bis zum Mittelmeer durch Waffengeschäfte, neue Schiffe und internationale Zusammenarbeit. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf Israel. Israel und Russland haben freundschaftliche Beziehungen, aber die USA sehen mit Sorge, dass Russland und China in den Nahen Osten vordringen, obwohl die USA angedeutet haben, dass sie sich zurückziehen und auf Asien konzentrieren wollen. Die US-Vizepräsidentin Kamal Harris befindet sich in Südostasien, doch sie musste sich harten Fragen zur Rolle der USA in der Welt nach Afghanistan stellen.