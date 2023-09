Als ob das Problem der Gasversorgung nicht schon groß genug wäre, sieht sich Europa mit einer (möglicherweise) unerwünschten, um nicht zu sagen „apokalyptischen“ Realität konfrontiert: Hunger durch Zerstörung der Landwirtschaft. Der neue Kalte Krieg, in den uns unsere sogenannten strategischen Partner hineingeworfen haben, hat uns zu Kanonenfutter gemacht. Und die ökonomische Kanone, die einer der Kriegsparteien abfeuern will, wird den „alten Kontinent“ wahrscheinlich noch einige Jahre ohne Nahrungsquelle lassen.

Konkret wird die Russische Föderation ein Unternehmen gründen, in dem alle Handelsunternehmen zusammengefasst werden, die sich derzeit mit dem Export von Düngemitteln beschäftigen. Dieser neue Marktgigant wird dann in der Lage sein, die Preise auf den Weltmärkten nach Belieben zu beeinflussen.

Russland ist der weltgrößte Exporteur von Düngemitteln, das hat uns noch gefehlt, schaffen wir ein Monopol!

Frage: Wer hat die baltischen Staaten dazu gedrängt?

Die Idee, alle russischen Akteure auf dem Markt für landwirtschaftliche Düngemittel in einem Konsortium zu vereinen (das natürlich vom russischen Staat kontrolliert wird), stammt von Dmitrij Mazepin, dem Gründer von Uralchem PJSC, einem der Giganten auf diesem Markt. Quellen in Moskau teilten Bloomberg mit, dass dieser Plan zur Zerstörung der europäischen Landwirtschaft zuerst Industrieminister Denis Manturow und dann Premierminister Michail Mischustin vorgelegt wurde. Eine Entscheidung ist bisher nicht gefallen, aber das liegt nur daran, dass das Dossier bis jetzt nicht im Kreml angekommen ist, was nach Meinung von Experten ohnehin nicht lange dauern wird.

Der Pressesprecher der Exekutive reagierte nicht auf Anfragen der westlichen Presse, die Informationen zu kommentieren, während die Pressestelle des Riesen Uralchem PJSC ein kurzes „Kein Kommentar“ schickte.

Die Russische Föderation ist der größte Düngemittelproduzent der Welt und für rund 20 Prozent des jährlichen Weltverbrauchs verantwortlich. Mit anderen Worten: Ohne den von Russland verkauften Dünger würden große Teile des Ackerlandes der Erde brach liegen.

Genau aus dieser Befürchtung heraus haben die USA Unternehmen, die Düngemittel exportieren, von den Sanktionen ausgenommen, die nach dem Einmarsch in die Ukraine gegen Moskau verhängt wurden. Offiziell gibt der Westen vor, die globale Ernährungssicherheit zu schützen, aber in Wirklichkeit geht es nur darum, die „Agrarindustrie“ der großen Giganten aufrechtzuerhalten, von Akteuren wie Bill Gates und Carnegie, die einen Großteil des Agrarmarktes kontrollieren (einschließlich fast des gesamten ukrainischen Agrarmarktes). Vergessen wir nicht, wessen Getreide exportiert wird!)

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage: Wer hat die baltischen Staaten dazu gedrängt, den Umschlag und Transport von Düngemitteln aus Russland einzustellen? Die Entscheidung Litauens, Lettlands und Estlands trug zum Rückgang der Lieferungen bei, eine Tatsache, die der Agrarmarkt zu spüren bekam, der bereits die Aussaatkampagne für diesen Herbst vorbereitet.

Nicht zuletzt haben die Drohungen der USA dazu geführt, dass viele internationale Reedereien, Banken und Versicherungen Russland aus Angst vor Sanktionen verlassen haben.

Vor diesem neuen Hintergrund ist es verständlich, dass Moskau nun erwägt, den Düngemittelmarkt durch die Gründung eines Konglomerats zu monopolisieren, das den Exportsektor verwalten soll. Ein solches Unternehmen würde Russland mehr Kontrolle und Einfluss auf die Börsenpreise geben.

Derzeit vertreiben russische Unternehmen in diesem Bereich ihre Produkte über die Schweiz und mehrere andere Drittländer. Erwähnenswert ist auch, dass Moskau im Kalihandel eine Allianz mit Weißrussland eingegangen ist, die es ihm erlaubt, die „Musik“ zu diktieren – mit einer Produktionsbeschränkung blockiert es 40 Prozent des Weltmarktes!

UN- und OECD-Warnung

Die Vereinten Nationen, vertreten durch die FAO (Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen) und die OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung), gehen davon aus, dass die weltweite Nahrungsmittelproduktion in den nächsten zehn Jahren weiter steigen wird.

Die Gefahr besteht in den Preisen, die von den Erzeugern verlangt werden.

Die zunehmenden Unsicherheiten aufgrund der geopolitischen Spannungen sollten nach Ansicht der beiden Organisationen als Warnsignal verstanden werden. „Die Preise für Energie und landwirtschaftliche Betriebsmittel werden wieder steigen, was die Produktionskosten in die Höhe treibt, die Lebensmittelpreise in die Höhe treibt und die Ernährungsunsicherheit erhöht“.

Wenn Russland die Preise für Düngemittel um 10% erhöht, werden die Lebensmittelpreise um 20% steigen, so die Vereinten Nationen.

Um all diese Risiken wirksam einzudämmen, müsse die Landwirtschaft eine Reihe tiefgreifender Veränderungen durchlaufen, insbesondere in der Viehzucht, betont die UN. Und was das bedeutet, wagen wir nicht einmal zu erraten!