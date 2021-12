Es ging nie um die öffentliche Gesundheit und die Russen wissen das

Die russische Regierung plant immer noch, ein äußerst unpopuläres landesweites QR-Code-Gesetz durchzusetzen – doch die Umsetzung eines solchen Gesetzes könnte sich als schwierig erweisen.

In einigen Regionen, in denen es bereits QR-Codes gibt, haben die Behörden die Durchsetzungsbemühungen vorschnell aufgegeben.

Genervte Russen boykottieren, umgehen und verprügeln Menschen.

Nicht vorhandene Durchsetzung in Kasan

Am 22. November wurde Kasan, die Hauptstadt von Tatarstan, zur ersten Stadt in Russland, die QR-Codes für öffentliche Verkehrsmittel vorschreibt. Die neue Vorschrift führte zu einem absoluten Chaos: Busse hatten zwanzig Minuten oder mehr Verspätung, weil die Schaffner sich abmühten, die QR-Codes zu überprüfen – und es gab zahlreiche Berichte über wütende Fahrgäste, die Schlägereien anfingen.

Es scheint, dass Kazan im Grunde… aufgegeben hat. QR-Codes sind immer noch erforderlich, um öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, aber die Regel wird nicht sinnvoll durchgesetzt.

Anfang Dezember beschloss Ilya Zotov, Mitglied der Öffentlichen Kammer der Russischen Föderation und Vorsitzender des Allrussischen Fahrgastverbands, zu untersuchen, wie das System der QR-Codes in Kasan in der Praxis funktioniert.

Seine Ergebnisse waren recht außergewöhnlich:

Kurz gesagt: Ich bin mit 4 verschiedenen Buslinien, 1 Oberleitungsbus und auch mit der Metro gefahren. Was habe ich tatsächlich gesehen? Auf 4 Buslinien wurde der QR-Code nie abgefragt;

im Trolleybus wurde ich gefragt, ob ich einen Code habe, ich sagte ja (was stimmt), aber ich wurde nicht aufgefordert, ihn vorzuzeigen;

In der U-Bahn werden die QR-Codes am Eingang der Station überprüft, aber man kann jeden beliebigen Code (eines Verwandten oder Freundes) vorzeigen, es gibt keinen Datenabgleich, schrieb Zotov in seinem Telegramm-Kanal.

Er sagte auch, dass 70 % der Fahrgäste sich nicht an die Maskenregeln hielten. Die Schlussfolgerung? Vielleicht ist das keine so gute Politik:

Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass diese ganze Nachahmung nicht nötig ist… Es wäre besser, wenn die Behörden von Tatarstan dies ehrlich zugeben und QR-Codes im Verkehr abschaffen würden schrieb Zotov.

Berichten zufolge ist die Durchsetzung der Vorschriften nach wie vor recht lax. Auf der Konferenz „Ärzte für die Wahrheit“ in Moskau am Sonntag sprach Ihr Korrespondent mit einer Aktivistin, die sagte, dass sie kürzlich mehrere Busfahrten in Kasan unternommen hat, ohne einen QR-Code vorzeigen zu müssen.

Der gefährlichste Job in Russland?

Eines der Probleme bei der Durchsetzung von QR-Codes in Russland ist, dass man dafür abgestochen werden kann. Auf dem Papier hört sich das nach einer großen Wachstumsbranche an, aber ist es die miese Bezahlung und die ständigen Schläge wirklich wert?

Ende November wurde zum Beispiel ein Polizist in einem Einkaufszentrum in Kasan mit einem Messer am Arm verletzt, nachdem er einen Mann nach seinem QR-Code gefragt hatte.

In einigen Teilen Russlands scheint der gewaltsame Widerstand gegen QR-Codes eine Schlüsselrolle dabei gespielt zu haben, das Regime ganz abzuschaffen.

Grund: ständige Prügel.



REGNUM berichtet unter Berufung auf lokale Medien, dass eine Stadt im Altai die Einführung von QR-Codes in ihren Einkaufszentren aufgegeben hat – teilweise aufgrund der „sehr aggressiven Haltung der Bürger gegenüber dem Verfahren“:

Laut einem der Manager des Einkaufszentrums wurden in den ersten zehn Tagen der Einführung des Impfkontrollsystems in der Altai-Region zwei Inspektoren zusammengeschlagen.

Wir haben ähnliche Berichte aus ganz Russland gelesen.

St. Petersburger Geschäftsrevolte

Der St. Petersburger Gastwirt Alexander Konowalow besitzt Dutzende von Geschäften. Letzten Monat kündigte er an, dass er sich nicht an die QR-Code-Vorschriften der Stadt halten werde:

Die Einführung von QR-Codes, die Vergabe von Nummern wie in einem Konzentrationslager, ist Faschismus. Ich habe mehr als 200 Betriebe (darunter Bars, Wasserpfeifen-Bars, Bäckereien, Schönheitssalons), in all meinen Betrieben wird nicht nach einem QR-Code gefragt. Von Zeit zu Zeit kommen sie, um es zu kontrollieren, aber wir kümmern uns einfach nicht darum. Sollen sie doch kommen.

(Konovalov teilte seinen „QR-Code“ auf seiner Instagram-Seite, der lautet: „Fick dich.“)

Bemerkenswert ist, dass er behauptet, er habe noch keine Geldstrafe für die Missachtung der „Volksgesundheits“-Maßnahme erhalten.

In der Zwischenzeit haben Dutzende von Einwohnern von St. Petersburg eine Sammelklage gegen die Stadtverwaltung eingereicht und fordern die Aufhebung der QR-Code-Regelung.

Einiges Russland drängt weiter auf landesweite QR-Codes

Seltsamerweise ignoriert Putins Einiges Russland weiterhin den überwältigenden Widerstand gegen ein Gesetz, das QR-Codes landesweit für viele Aspekte des täglichen Lebens verbindlich machen würde:

Die Partei „Einiges Russland“ unterstützte den Gesetzesentwurf über QR-Codes an öffentlichen Orten, vorbehaltlich einer gründlichen Überarbeitung. Dies gab der Fraktionsvorsitzende in der Staatsduma, Wladimir Wassiljew, am Montag, den 13. Dezember, bekannt.

Anfang dieser Woche wurde bekannt, dass die Staatsduma Teile des Gesetzentwurfs zurückgezogen hat, die QR-Codes für Züge und Flugreisen vorsahen – dies war jedoch nicht ganz richtig:

Was die Einführung von QR-Codes im Verkehrswesen betrifft, so wurde dieser Gesetzentwurf nicht von der Tagesordnung genommen, sondern zur Überarbeitung weitergeleitet. Er wird derzeit eingehend geprüft und ausgearbeitet. Als Ärztin und Abgeordnete halte ich es für sehr wichtig, restriktive Maßnahmen zur Bekämpfung von Epidemien beizubehalten, um den Anstieg der Morbidität zu bremsen. Tatyana Alekseevna Golikova kam in die Staatsduma und beantwortete Fragen sehr ausführlich und mit allen Klarstellungen. An öffentlichen Orten werden QR-Codes gültig sein. Die einzige Ausnahme werden Lebensmittelgeschäfte und Apotheken sein. Und alle anderen öffentlich zugänglichen Orte werden nur noch mit QR-Codes zugänglich sein. Das sind Restaurants, Theater, Museen, Einkaufszentren – all das wird mit QR-Codes möglich sein, sagte Tamara Frolova, Mitglied des Ausschusses für Gesundheitsschutz der Staatsduma [Vereinigtes Russland].

Welchen Nutzen haben diese Codes für die öffentliche Gesundheit? Kann das jemand erklären? Und warum betreibt „Einiges Russland“ weiterhin dreisten politischen Selbstmord? Es ist sehr seltsam.

Wie wir bereits erwähnt haben, wird die russische Regierung wahrscheinlich eine Invasion von Außerirdischen simulieren müssen, um die Menschen zu erschrecken, damit sie einen digitalen Ausweis akzeptieren. In der Zwischenzeit werden die Russen weiterhin QR-Codes aus Waschmaschinen verwenden, um Zugang zu ihren örtlichen Einkaufszentren zu erhalten.

Das ist Russland.