Der russische Chef der Auslandsspionage, Sergej Naryschkin, veröffentlichte Anfang dieser Woche in der Zeitschrift National Defense einen informativen Artikel über „Die aktuelle internationale militärpolitische Situation und ihre Entwicklungstendenzen“. Der Artikel ist auf Russisch, aber Google Translate gibt die wichtigsten Punkte gut wieder. Die Zensur russischer Beamter, Institutionen und Medien durch den von den USA geführten Westen bedeutet, dass viele in diesem zivilisatorischen Block seinen Artikel möglicherweise nicht kennen. Hier der komplette Artikel von Google übersetzt.

Naryschkin erklärte, dass die im Voraus geplante und beispiellose Reaktion des von den USA geführten Westens auf die laufende militärische Sonderoperation Russlands in der Ukraine die bereits bestehenden multipolaren Trends im Zusammenhang mit dem globalen systemischen Übergang zur Multipolarität beschleunigt. Washington will diesen europäischen Konflikt in die Länge ziehen, um ihn in ein weiteres Afghanistan zu verwandeln, obwohl dieses Szenario aus geografischen und strategischen Gründen unmöglich zu verwirklichen ist. Da es Russland nicht direkt bekämpfen will, führt es einen hybriden Krieg gegen Russland, der wirtschaftliche, informationelle, humanitäre und kulturabschaffende Dimensionen umfasst.

Ein weiterer Punkt, den er anspricht, ist, dass der von den USA geführte Westen versucht, seine Bevölkerung davon zu überzeugen, dass die drohenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten allein die Schuld Russlands sind. Naryschkin widerlegt jedoch sein Narrativ der bewaffneten Informationskriegsführung. Er erklärte mit Nachdruck, dass „die westlichen Eliten die derzeitige Situation lediglich dazu nutzen, um lang gehegte Pläne zur faktischen Liquidierung der Mittelschicht im Sinne des bekannten Szenarios des Weltwirtschaftsforums in Davos umzusetzen: ‚Bis 2030 werdet ihr nichts haben und ihr werdet glücklich sein!'“

Auch im Westen sind tiefgreifende sozialpolitische Veränderungen im Gange. Seiner Meinung nach wenden sich die westlichen Massen gegen ihre Herrscher, auch wenn sie diese nicht durch echte Demokraten, sondern durch eine „totale und unverhüllte liberal-nazistische Diktatur“ ersetzen könnten. Naryschkin zog auch einen interessanten Vergleich zwischen dem untergehenden unipolaren amerikanischen Hegemon und der ehemaligen Sowjetunion. Er sagte, dass die USA anderen aggressiv eine Ideologie aufzwingen, an die ihre eigene Elite selbst nicht mehr wirklich glaubt. Seine Andeutung ist, dass der Zusammenbruch Amerikas vielleicht gar nicht mehr so weit entfernt ist.

Der globale Süden beobachtet den westeurasischen Schauplatz des neuen Kalten Krieges zwischen Russland und den USA genau. Naryschkin lobte die saudischen, pakistanischen, türkischen, indischen und emiratischen Führer dafür, dass sie sich dem Druck des von den USA geführten Westens, sein Land zu sanktionieren, nicht gebeugt haben. Sie haben verstanden, dass die unipolare Weltordnung zusammengebrochen ist und ihre Ideologie des liberalen Universalismus damit obsolet geworden ist. Die neue Weltordnung, die an ihre Stelle tritt, wird fair und stabil sein, auch wenn sie sich noch im Aufbau befindet. Dennoch wird sie von Russland und seinen Dutzenden von Partnern im globalen Süden gemeinsam angestrebt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Naryschkins Artikel denjenigen unter den westlichen Massen, die ihn zur Kenntnis nehmen, die Augen öffnen sollte, insbesondere denjenigen, die in Erwägung ziehen, diesen kurzen Artikel mithilfe von Google Translate vollständig zu lesen. Sie sollten wissen, dass Russlands Top-Spion glaubt, dass seine Elite die Wahrnehmung der Menschen manipuliert, um ihnen die bösen Pläne des Weltwirtschaftsforums aufzuzwingen, „nichts zu haben und glücklich zu sein“, ganz zu schweigen von seiner Vorhersage über die Zukunft ihrer liberal-nazistischen Diktatur. Wenn mehr Menschen im Westen auf diese Machenschaften aufmerksam gemacht werden, können sie diese vielleicht eines Tages stoppen.