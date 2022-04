Regeneration 2022: Der Weg in die Zukunft

Mercola.com

Die globale Erwärmung und ihre Kollateralschäden für die öffentliche Gesundheit, die Umwelt, die biologische Vielfalt und die wirtschaftlichen Lebensgrundlagen können durch eine globale Ausweitung ökologischer und regenerativer Best Practices in Kombination mit Energieeinsparung und einem Übergang zu erneuerbaren Energien tatsächlich rückgängig gemacht werden

Eine neue, parteiübergreifende, transnationale Regenerationsbewegung wird die Macht haben, einen massiven Transfer (Desinvestition) von staatlichem und privatem Kapital weg von degenerativen Praktiken (ungesunde, stark verarbeitete Lebensmittel, Massentierhaltung, GVO-Saatgut, chemie- und energieintensive Landwirtschaft, Boden- und Umweltzerstörung und zügellose Abholzung) hin zu regenerativen Praktiken anzuregen

Im Jahr 2022 und darüber hinaus werden OCA, RI und unsere Verbündeten ihre Bemühungen fortsetzen, die Politik über die Parteigrenzen und die Kluft zwischen Stadt und Land hinweg aufzuklären und zu mobilisieren, damit sie versteht, wie wichtig es ist, ökologische und agrarökologische Lebensmittel und Landwirtschaft auf die nächste Stufe zu bringen, die wir regenerative ökologische Landwirtschaft nennen.

Regenerative Landwirtschaft bietet Antworten auf die Bodenkrise, die Nahrungsmittelkrise, die Klimakrise und die Krise der Demokratie.“ Vandana Shiva, Mitbegründerin von Regeneration International.

Im September 2014 marschierte eine kleine, aber entschlossene Gruppe von Aktivisten aus den Bereichen Bio-Lebensmittel, Landwirtschaft, natürliche Gesundheit und Klima, darunter auch die Leiter der OCA und Mercola.com, auf der Straße und hielt eine Pressekonferenz im Rodale Institute in Manhattan ab, auf der wir die Gründung eines neuen globalen Netzwerks bekannt gaben: Regeneration International (RI).

Das ehrgeizige, erklärte Ziel von Regeneration International war es, „die globale Diskussion“ über Lebensmittel, Landwirtschaft und Klima zu verändern.

Unsere Strategie war (und ist) es, die globale Basis mit der revolutionären Botschaft zu inspirieren und zu mobilisieren, dass die Klimakrise gelöst werden kann, dass die globale Erwärmung und ihre Kollateralschäden für die öffentliche Gesundheit, die Umwelt, die biologische Vielfalt und die wirtschaftlichen Lebensgrundlagen durch eine globale Ausweitung ökologischer und regenerativer Best Practices in Kombination mit Energieeinsparung und einem Übergang zu erneuerbaren Energien tatsächlich umgekehrt werden können.

Die weltverändernde Vision von RI, damals wie heute, basiert auf den aktuellen bewährten Praktiken (und dem Potenzial für eine Ausweitung) von biologischen, biodynamischen und regenerativen Landwirten, Viehzüchtern, Land-, Wald- und Meeresbewahrern auf der ganzen Welt.

Die Regenerationsbewegung ist davon überzeugt, dass eine kraftvolle Kombination aus erneuerbaren Energien und Naturschutz, verstärkt durch eine regenerative Umgestaltung unserer Lebensmittel, Landwirtschaft und Landnutzung, der beste und eigentlich einzige Weg ist, um unsere Klimakrise und die damit verbundenen Krisen in den Bereichen Gesundheit, Umwelt und Politik zu lösen.

Regenerierung von Ernährung und Politik

Wir glauben, dass ein globales Erwachen und eine Mobilisierung, wie ich sie in meinem 2020 erschienenen Buch „Grassroots Rising“ dargelegt habe und die auf den Prinzipien und Praktiken der regenerativen Ernährung, Landwirtschaft und Landnutzung basiert, das unglaubliche Potenzial hat, eine parteiübergreifende, multinationale, populistische Bewegung zu inspirieren und auszulösen – Demokraten, Unabhängige und Republikaner; Liberale, Radikale, Konservative und Libertäre; Viehzüchter, Landwirte und Indigene; städtische und ländliche Gebiete; Verbraucher und Landwirte; Nord und Süd.

Sobald sie sich etabliert hat, wird eine neue, parteiübergreifende, transnationale Regenerationsbewegung die Macht haben, „die Big Ag, Big Food und Big Oil/Fossil Fuel Verschmutzer zur Kasse zu bitten“ und einen massiven Transfer (Desinvestition) von staatlichem und privatem Kapital weg von degenerativen Praktiken (ungesunde, stark verarbeitete Lebensmittel, Massentierhaltung, GVO-Saatgut, chemie- und energieintensive Landwirtschaft, Boden- und Umweltzerstörung und grassierende Abholzung) hin zu regenerativen Praktiken anzuregen.

Anstatt die Erde zu zerstören, die öffentliche Gesundheit zu untergraben und ländliche Gemeinden mit „Business and Politics as usual“ zu verarmen, müssen wir stattdessen einen lokalen bis globalen Wandel einleiten. Wir müssen vorbildliche Verfahren ermitteln und die Mittel für die Ausweitung dieser vorbildlichen Verfahren auf eine kritische Masse bereitstellen oder freimachen.

Eine Regenerationsrevolution erfordert, dass wir unsere Böden und unsere Vegetation revitalisieren und rekarbonisieren, unsere Wüsten und Halbtrockengebiete rehydrieren, unsere Wälder verjüngen, die Bodenfruchtbarkeit fördern, die Erosion stoppen, unser Grundwasser und unsere Aquifere auffüllen, unsere Lebensräume für Wildtiere und Bestäuber wiederherstellen und unsere Meeresökosysteme erhalten und wiederherstellen.

Diese Große Regeneration wird zusammen mit einer Revolution der erneuerbaren Energien das Klima wieder stabilisieren, indem sie die Verschmutzung durch Treibhausgase verringert und überschüssiges CO2 (derzeit 419 ppm) aus der Atmosphäre abzieht und diesen überschüssigen Kohlenstoff dorthin zurückführt, wo er hingehört, nämlich in unsere Böden und Landschaften, und dabei die wundersame Kraft der menschlichen Verantwortung, der Tierhaltung und der natürlichen Photosynthese nutzt.

Diese Regenerierung unserer Böden und unserer Umwelt wiederum wird uns helfen, unser natürliches Immunsystem wiederherzustellen und die öffentliche Gesundheit (sowohl körperlich als auch geistig) wiederzubeleben, unseren zerrissenen politischen Körper zusammenzubringen, die wirtschaftliche Existenz auf dem Land wiederherzustellen, Arbeitsplätze zu schaffen und den wirtschaftlichen Druck zu verringern, der zu erzwungener Migration führt.

Stand der Regenerationsbewegung

Sieben Jahre nach dem New York City Climate March ist es der Regenerationsbewegung bis zu einem gewissen Grad gelungen, die Diskussion über Lebensmittel, Landwirtschaft und Klima zu verändern, aber es ist uns überhaupt nicht gelungen, eine parteiübergreifende, multinationale Bewegung aufzubauen, die stark genug ist, um die öffentliche Politik und private Investitionen zu verändern.

Die atmosphärischen Konzentrationen des wärmespeichernden CO2 erreichten 2014, als RI gegründet wurde, beunruhigende 397 ppm und sind seitdem auf alarmierende 419 ppm gestiegen.

Ja, es stimmt, dass die regenerative Landwirtschaft das meistdiskutierte neue Konzept in Lebensmittel-, Landwirtschafts- und Klimakreisen ist, aber es besteht die Gefahr, dass es von Agrarkonzernen, Profiteuren von Emissionsgutschriften und Greenwashern verwässert, verdummt und vereinnahmt wird, wie zuletzt auf der COP-26, dem Weltklimagipfel der Vereinten Nationen, in Glasgow zu sehen war.

Leider hat die „fortschrittliche“, städtische Klimaschutzbewegung regenerative Prinzipien und Praktiken offenbar immer noch nicht verstanden oder vollständig übernommen. Die führenden Köpfe der Klimabewegung sprechen immer noch fast ausschließlich über den Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen in dem uns verbleibenden Zeitrahmen, um eine Katastrophe zu vermeiden, und erwähnen kaum den großen Drawdown der regenerativen Landwirtschaft und Landnutzung, der mit einer Revolution der erneuerbaren Energien einhergehen muss, wenn wir das Klima wieder stabilisieren wollen.

Der Tod des regenerativen „Green New Deal

Die Medienberichterstattung über regenerative Lebensmittel und Landwirtschaft, sowohl in den Mainstream-Medien als auch in den alternativen Medien, hat seit 2014 sicherlich zugenommen, aber das ernsthafte öffentliche Interesse an Regeneration, insbesondere seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020, hat nachgelassen.

Obwohl die Sorge um die persönliche und gesellschaftliche Gesundheit und Ernährung zugenommen hat, wie der steigende Absatz von biologischen und regionalen Lebensmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln sowie die Praxis des Kochens zu Hause seit dem Ausbruch von COVID zeigen, ist die Green New Deal (GND)-Resolution im Kongress (mit ihrer positiven Befürwortung regenerativer Lebensmittel und Landwirtschaft) tot, zumindest in absehbarer Zukunft.

Die Idee eines GND ist inzwischen nicht viel mehr als ein begrenztes Parteiprogramm, das von Klimaaktivisten und einer Minderheit von Demokraten im Kongress unterstützt wird. Noch schlimmer ist, dass das Weltwirtschaftsforum und die Befürworter eines Great Reset versucht haben, die Sprache und die Konzepte der GND für ihre technokratische und autoritäre Agenda zu vereinnahmen.

Die potenzielle Unterstützung von Landwirten und Bauern für eine regenerative GND verpuffte, nachdem das Establishment der Demokratischen Partei Bernie Sanders beiseite geschoben hatte, den einzigen Präsidentschaftskandidaten im Jahr 2020, der verstand, wie eine GND mit Schwerpunkt auf regenerativen Lebensmitteln und Landwirtschaft Familienbetriebe und die öffentliche Gesundheit wiederbeleben und Arbeitsplätze und wirtschaftlichen Wohlstand im ländlichen Raum schaffen könnte.

Leider hat sich Sanders, nachdem er von den Massenmedien und dem Establishment der Demokratischen Partei verleumdet und an den Rand gedrängt wurde, in Bezug auf die Pandemiepolitik mit der Biden-Regierung verbündet und bietet keine echte Alternative zur Panikmache und Geschäftemacherei der Demokratischen Partei, obwohl Sanders seit Jahrzehnten Big Pharma, Wall Street und den militärischen Wahnsinn angreift.

Während COVID zurückgeht, werden dringende Probleme ignoriert

Die Biden-Administration hat ihre politische Glaubwürdigkeit völlig zerstört, genau wie die Trump-Administration vor ihr, indem sie sich auf die Seite von Big Pharma, „Gentransfer-Impfstoffen mit Warp-Geschwindigkeit“ und Silicon Valley gestellt hat und es versäumt hat, „die Panik zu stoppen“, die durch die Desinformations- und Zensurkampagne des impfstoffindustriellen Komplexes, der Massenmedien und der überparteilichen Demokraten rund um die Pandemie entstanden ist.

Die Demokraten (und vor ihnen die Republikaner) und das Weiße Haus haben es im Grunde versäumt, die unabhängigen und differenzierten wissenschaftlichen Erkenntnisse über die tatsächliche, wenn auch relative Virulenz von SARS-CoV-2, die Bedeutung der natürlich erworbenen Immunität zu vermitteln, die Bedeutung der natürlich erworbenen Immunität, das minimale Risiko für Jugendliche und gesunde Erwachsene und die Notwendigkeit eines „gezielten Schutzes“ (Vitamin-D-Ergänzung, Ernährungsumstellung und die Verwendung bereits vorhandener kostengünstiger Generika wie Hydroxychloroquin und Ivermectin) für die am stärksten gefährdeten Personen, während gleichzeitig Abriegelungen, Schulschließungen, unnötige und zerstörerische Maskierungen und Verordnungen vermieden werden.

Beide Regierungen haben die Herkunft von COVID-19 aus dem Labor ignoriert oder heruntergespielt (obwohl Trump zeitweise seine Basis mit Rhetorik wie dem „chinesischen Virus“ kitzelte, während seine Regierung den parteiübergreifenden „Freihandel“ mit den Chinesen fortsetzte), die weltweite Vertuschung der offensichtlichen Freisetzung im Labor und die Rolle der Finanzierung und wissenschaftlichen Zusammenarbeit durch die USA und das Pentagon.

Sowohl Trump als auch Biden haben sich in Bezug auf die offensichtlichen Ursprünge des Wuhan-Labors und die Vertuschung von COVID hin- und hergerissen, zweifellos weil sie mehr daran interessiert waren (und sind), in ihren Beziehungen zu Big Pharma und China „business as usual“ aufrechtzuerhalten, als der gefährlichen Bewaffnung von Viren und Krankheitserregern in unregulierten und unfallträchtigen Labors ein Ende zu setzen, einer verrückten Wissenschaft, die nicht nur in den USA und China, sondern auf der ganzen Welt unvermindert weitergeht.

Bitte unterzeichnen Sie hier unsere Petition zum Stopp der Bewaffnung von Krankheitserregern, der so genannten „Gain-of-Function“-Forschung.

Sowohl Trump als auch Biden ließen zu, dass Anthony Fauci, Francis Collins, Bill Gates und Big Pharma die Politik bestimmen, und lehnten die unabhängigen Wissenschaftler und Ärzte ab (Biden) oder spielten sie herunter (Trump), die sich für Prävention, frühzeitige Behandlung, gesunde Ernährung, Vitamin-D-Ergänzung und natürliche oder „Herden“-Immunität (Jugendliche, gesunde Menschen und solche, die bereits von COVID-19 genesen sind) einsetzen.

Beide Regierungen haben im Grunde genommen tatenlos zugesehen, wie Fauci, Gates, Medienmonopole und das Silicon Valley eine frühzeitige Behandlung und/oder Prävention von COVID-196 unter Verwendung von patentfreien, preiswerten Generika wie Ivermectin und Hydroxychloroquin sowie Nahrungsergänzungsmitteln verleumdeten und zensierten.

Stattdessen haben sowohl Trump (der sich zunächst zu Hydroxychloroquin äußerte, dann aber schwieg) als auch Biden die Propaganda der Impfstoffprofiteure wiedergekäut und behauptet, dass experimentelle „Impfstoffe“, die mit „Warp-Geschwindigkeit“ auf den Markt kommen, die Pandemie aufhalten würden.

Gegenwärtig ist eine kritische Masse von Amerikanern, vor allem Demokraten, immer noch übermäßig beschäftigt (oder einer Gehirnwäsche unterzogen) mit der irreführenden offiziellen Darstellung von Omikron, der neuesten, hoch übertragbaren, aber relativ harmlosen Variante von SARS-CoV-2.

Drängende Probleme werden ignoriert oder heruntergespielt, wie z.B. Amerikas Epidemie chronischer Krankheiten und die sich verschlechternde öffentliche Gesundheit, massive Verletzungen und Todesfälle durch die experimentellen COVID-„Impfstoffe“, die Klimakrise, die Umweltverschmutzung, der bevorstehende wirtschaftliche Zusammenbruch, die Kriegsdrohungen gegen Russland, die Tatsache, dass Millionen von Menschen aus der Arbeiterklasse, der Mittelschicht, dem ländlichen Raum, Minderheiten und jungen Menschen durch die Kollateralschäden und die stümperhaften/autoritären Reaktionen der Regierungen auf die Pandemie in Armut, psychische Verzweiflung oder wirtschaftliche Not gezwungen wurden.

Die von den Medien manipulierte Angst und Massenpsychose in den USA und weltweit wird jedoch in den nächsten Monaten wahrscheinlich deutlich abnehmen, da sich die vorherrschende, weitaus weniger virulente Omikron-Variante über den gesamten Globus ausbreitet und eine groß angelegte natürliche (Herden-)Immunität erzeugt.

Länder auf der ganzen Welt beginnen bereits damit, ihre Pandemiebeschränkungen und -mandate aufzuheben und sich auf andere dringende Probleme zu konzentrieren. Hoffentlich können wir die US-Politiker und Entscheidungsträger, von den örtlichen Schulbehörden bis hin zum Weißen Haus, dazu zwingen, dasselbe zu tun.

Die liberale Agenda des Establishments zerstört sich selbst

Während sich die Biden-Administration aufgrund ihrer „business as usual“-Politik und ihres katastrophalen und autoritären Umgangs mit der COVID-Krise selbst zerstört, ist die Republikanische Partei bereit, 2022-24 die Kontrolle über den Kongress und das Weiße Haus sowie über viele lokale und bundesstaatliche Regierungen wieder zu übernehmen.

Auch wenn ein GOP-Kongress hoffentlich das Diktat unseres biomedizinischen Sicherheitsstaates rückgängig machen wird, insbesondere wenn die Pandemie abklingt, müssen wir bedenken, dass die meisten republikanischen Politiker immer noch genauso routinemäßig von der fossilen Brennstoffindustrie, dem Pentagon, der Wall Street, Big Pharma und der Agrarindustrie kompromittiert sind wie die Demokraten.

Keine der beiden Parteien scheint in der Lage zu sein, die Zusammenhänge zwischen der Klimakrise, den giftigen Lebensmitteln der Großagrarier, dem Niedergang der landwirtschaftlichen Familienbetriebe und der ländlichen Gemeinden, der Abholzung der Wälder, der Verschmutzung der Umwelt, der Verschlechterung des öffentlichen Gesundheitswesens, einer Epidemie chronischer Krankheiten und unserer anhaltenden Anfälligkeit für künstlich erzeugte Krankheitserreger wie SARS-CoV-2 zu erkennen.

Leider haben Klimaaktivisten wie die Sunrise-Bewegung in den USA oder Extinction Rebellion in der EU und Medienpersönlichkeiten wie Greta Thunberg oder Alexandria Cortez-Ocasio es völlig versäumt, regenerative Lebensmittel, Landwirtschaft und Landnutzung in ihre Kernbotschaften zur Lösung der Klimakrise zu integrieren.

Infolgedessen ist es der Klimabewegung weitgehend nicht gelungen, in der entscheidenden Periode von 2018 bis 2020 ländliche und parteiübergreifende (d.h. sowohl republikanische als auch demokratische Wähler) Unterstützung für einen Green New Deal zu gewinnen, als Umfragen eine massive öffentliche Unterstützung für einen GND zeigten, der sowohl das Klima in Ordnung bringen als auch die Wirtschaft verjüngen könnte, sowohl auf dem Land als auch in den Städten.

Hinzu kommt, dass keiner der führenden Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen 2020, mit Ausnahme von Bernie Sanders, den GND und schon gar nicht die regenerative Komponente des Green New Deal in ihrer Öffentlichkeitsarbeit für Landwirte, ländliche Gemeinden und gesundheits-, bio- und klimabewusste Verbraucher wirklich propagierte.

Obwohl Regenerationsbefürworter, einschließlich RI, erfolgreich Lobbyarbeit bei der Sunrise-Bewegung betreiben konnten, um Formulierungen zur regenerativen Landwirtschaft und Landnutzung in die Green New Deal-Resolution 2019 aufzunehmen, die von mehr als 100 Demokraten im Kongress unterstützt wurde, haben die Verantwortlichen für den Klimaschutz der regenerativen Landwirtschaft nie den nötigen Nachdruck und Fokus verliehen.

Die von RI organisierte parteiübergreifende Koalition mit dem Namen Farmers and Ranchers for a Green New Deal (Landwirte und Rancher für einen Green New Deal) hat daher nie ihr Ziel erreicht, Landwirte, städtische Verbraucher, Studenten und klimamotivierte Wähler zu einer starken parteiübergreifenden Einheitsfront zu vereinen.

Nächste Schritte

Trotz der Rückschläge, die die Regenerationsbewegung insbesondere an der politischen Front erlitten hat, wollen wir weiter vorankommen. Im Jahr 2022 und darüber hinaus werden OCA, RI und unsere Verbündeten ihre Bemühungen fortsetzen, die Politik über Parteigrenzen und die Kluft zwischen Stadt und Land hinweg aufzuklären und zu mobilisieren, damit sie die Bedeutung des Übergangs von biologischen und agrarökologischen Lebensmitteln und der Landwirtschaft zu ihrer nächsten Stufe, die wir regenerative Bio nennen, versteht.

Über die allgemeine Bildung hinaus werden wir auch unsere Bemühungen verstärken, regenerative und ökologische Best Practices auf der ganzen Welt ausfindig zu machen, zu kartieren, zu fördern und zu finanzieren und Modelle für die Umsetzung und Ausweitung von Best Practices zu entwickeln, wie z.B. unser Agroforstsystem mit Agaven in Mexiko für trockene und halbtrockene Gebiete, die Wiederherstellung des Regenwaldes und die Agroforstwirtschaft in Lateinamerika und Asien, regenerative Geflügelhaltung auf Bäumen und ganzheitliche Weidehaltung in Nordamerika und Übersee sowie die Meereslandwirtschaft.

Eine der wichtigsten Prioritäten für OCA und RI ist die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem Hudson Carbon Project, um wissenschaftlich überprüfbare Daten und Kriterien für echte Kohlenstoffbindung (sowohl über als auch unter der Erde), Wiederherstellung von Ökosystemen und Armutsbekämpfung für regenerative und ökologische Landwirtschafts- und Landnutzungspraktiken zu entwickeln.

Wir glauben, dass dies der beste Weg ist, um Greenwashing und gefälschte Kohlenstoffgutschriften und den Kohlenstoffhandel zu überwinden und eine kritische Masse an öffentlichen Mitteln und privaten Investitionen zu generieren, die Millionen von Landwirten, Viehzüchtern und Landbewirtschaftern auf der ganzen Welt einen fairen Preis zahlen können, um regenerative und ökologische Best Practices auf der ganzen Welt zu verbreiten.

Bleiben Sie dran. OCA, RI und Dr. Mercola werden in Zukunft noch viel mehr über die Verbreitung ökologischer, biodynamischer und regenerativer Lebensmittel und bester landwirtschaftlicher Praktiken sprechen.

Treiben Sie den Wandel hin zu sicheren und nachhaltigen Lebensmitteln voran – unterstützen Sie die Zukunft der Landwirtschaft

Ihre Gesundheit hängt von der Qualität der Lebensmittel ab, die Sie essen, und diese wiederum von der Gesundheit des Bodens, in dem sie angebaut werden. Leider haben die modernen Landwirtschafts- und Lebensmittelproduktionspraktiken nicht nur den Böden die Nährstoffe entzogen, sondern auch eine Reihe von miteinander verknüpften Gesundheits- und Umweltproblemen geschaffen, wie z. B. Ernährungsunsicherheit, abnehmende Süßwasservorräte, Verschmutzung durch giftige Agrarchemikalien, Klimawandel und Zunahme chronischer Krankheiten.

Regenerative Landwirtschaft kann diese Probleme lösen, indem sie die organische Substanz wieder aufbaut und die biologische Vielfalt im Boden wiederherstellt. Sie unterstützt das Ökosystem und die Umwelt als Ganzes und führt zu gesünderen, nährstoffreicheren Pflanzen, die ohne den Einsatz von giftigen Chemikalien gegen Schädlinge resistent sind. Aus diesem Grund unterstütze ich die Organic Consumers Association (OCA) bei der Förderung der weit verbreiteten Einführung regenerativer Lebensmittel und landwirtschaftlicher Praktiken.

Um zu dieser Mission beizutragen, feiert Mercola.com vom 6. bis 12. März 2022 die Regenerative Food and Farming Awareness Week. Während dieser Woche werden wir dazu beitragen, das öffentliche Bewusstsein für die Bedeutung einer regenerativen Landwirtschaft für nachhaltige Lebensmittel und Landwirtschaft zu erhöhen. Außerdem spenden wir in dieser Woche 3 Dollar für jeden gespendeten Dollar an die OCA, bis zu 250.000 Dollar. Bitte helfen Sie mir, diesen Wandel für die zukünftigen Generationen voranzutreiben.

