Während die Hunde der Dämonisierung bellen, schlägt Russlands Moderne Aufrüstung die Konkurrenz um Längen

Die alljährliche Luft- und Raumfahrtmesse MAKS begann ihre Ausgabe 2021 auf dem Flughafen Schukowski außerhalb von Moskau – nicht mit einem Knall, sondern mit mehreren Explosionen.

MAKS – deren Name ein Akronym für die russische Abkürzung Mezhdunarodnyj aviatsionno-kosmiches ist, wörtlich internationale Luft- und Raumfahrtausstellung – ist berühmt für die Präsentation der neuesten Hits in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungstechnologie von großen russischen und ausländischen Unternehmen.

Den Ländern des Islams wird nicht entgangen sein, dass die Begrüßungsrede von Präsident Wladimir Putin genau auf das Eid al-Adha fiel – und der Präsident ließ es sich nicht nehmen, in einer Anspielung auf die ethnische Integration zu erwähnen, dass 20 % der Mitarbeiter der russischen Luftfahrtindustrie Muslime sind.

Der unbestrittene Star der MAKS 2021 war „Checkmate“, das vom Militäranalysten Oleg Panteleev kurz und bündig als ein einmotoriges, leichtes taktisches 5G-Kampfflugzeug beschrieben wurde – und das vor der offiziellen Präsentation mit einem aalglatten Werbespot im Hollywood-Stil angeteasert wurde, der auf globale Kunden (VAE, Indien, Vietnam, Argentinien) zugeschnitten war.

Der künstliche Intelligenz-freundliche Bordcomputer von Checkmate. Foto: Screenshot

Checkmate wird im Globalen Süden bereits als der neue Inbegriff tödlicher Schönheit gefeiert – wie das fliegerische Äquivalent eines Paars Louboutin-Pumps. Wahrscheinlich wird sie unter der weniger sexy Bezeichnung Su-75 bekannt sein: Schließlich gehört Checkmate zur Sukhoi-Familie.

Der CEO von Rostecs United Aircraft Corporation (UAC), Yuri Slyusar, sagt, dass die Produktion von Checkmate im Jahr 2026 beginnen wird, nach einer Reihe von komplexen Tests.

Hier ist die vollständige Video Präsentation von Rostec (auf Russisch), in der wir erfahren, dass Checkmate „in seiner Topversion bis zu fünf Luft-Luft-Raketen verschiedener Reichweiten tragen kann“, einschließlich des gesamten Spektrums von 5G-Raketen.

Das bedeutet, dass Checkmate alle Waffen tragen kann, die auch der Su-57-Jetjäger – ein weiterer Star des MAKS 2021 – einsetzt. Slyusar erklärte, dass das Design von Checkmate auf der Su-57 basiert.

Die Sukhoi Su-57 – die auf der MAKS einen Ausstellungsflug absolvierte – ist ein Mehrzweckkampfflugzeug der fünften Generation, das für den Einsatz gegen alle Arten von Luft-, Boden- und Seezielen konzipiert wurde.

Die Su-57 verfügt über eine Tarnkappentechnologie, bei der eine Vielzahl von Verbundwerkstoffen zum Einsatz kommt, erreicht eine Überschallgeschwindigkeit und ist mit einem sehr leistungsfähigen Bordcomputer – der als „elektronischer zweiter Pilot“ bezeichnet wird – und einem über den gesamten Rumpf verteilten Radarsystem ausgestattet.

Das Waffenexportunternehmen Rosoboronexport hat über seinen CEO Alexander Mikheyev mitgeteilt, dass bereits fünf Nationen am Kauf der Su-57 interessiert sind.

Ein genauer Blick auf die SU-57 während eines Ausstellungsfluges auf der MAKS 2019. Bild: Sergei Bobylev / TASS

Keine Hangarkönigin

Doch der erste Tag auf der MAKS stand ganz im Zeichen von Schachmatt. Militäranalyst Andrei Martyanov brachte es in seinem unnachahmlichen Stil auf den Punkt: „Diese Checkmate oder, wenn Sie so wollen, Su-75 ist keine Hangarkönigin und ist für den Kampf konzipiert, und letztendlich ist sie eine Su-57 Lite und eine Plattform (ich betone es – Plattform), die sehr viele andere Varianten dieses Flugzeugs hervorbringt. Vergessen Sie auch nicht, dass die Su-57 auch für den Export angeboten werden wird.“

Checkmate, so Chefkonstrukteur Mikhail Strelets, hat im Wesentlichen ein einziges Triebwerk mit einem abgelenkten Schubvektor, geht lange Zeit in den Überschallbereich und hat einen verkürzten Start und eine verkürzte Landung im Vergleich zur Su-57. Der Westen wird sich unwohl fühlen, wenn es zu weiteren Vergleichen zwischen der Effizienz von Checkmate und der der nicht gerade brillanten F-35 kommt.

Einige der wichtigsten Eigenschaften der Checkmate sind laut UAC: Fliegen in großer Höhe und bei jedem Wetter; Modularität; vereinfachte Wartung und Bedienung; Unterstützung nach dem Verkauf; „gute Transportfähigkeit“ (Reichweite und Ausdauer); „KI-Unterstützung für Kampfeinsätze“; „niedrige Flugstundenkosten und große Nutzlast“; und, am wichtigsten für internationale Kunden, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Ach ja: es wird auch eine unbemannte „Variante“ geben. UAC arbeitet bereits daran.

SU-57-Ausstellungsflug auf der MAKS 2021. Foto: Handout

Parallel zu MAKS führten die Russen auch einen weiteren Test des Raketensystems S-500 „Prometheus“ durch, das praktisch konkurrenzlos ist, was das Abfangen des gesamten Spektrums aktueller – und auch zukünftiger – Luft- und Weltraumangriffe in höchster Höhe und Geschwindigkeit angeht.

Seit Jahren schreibt Martyanov in seinen Büchern und Artikeln detailliert über den gesamten Prozess.

Quantum Bird, ein Top-Physiker vom CERN in Genf, sagt mir, dass „mit der Inbetriebnahme von Prometheus, die NATO das Worst-Case-Szenario gegenüber Russland bekommt: NATO-Angriffsraketen werden abgefangen, noch bevor sie ihr Territorium verlassen, wobei Russlands Vergeltungsschlag vor oder zusammen mit den Abfangjägern eintrifft. Prometheus kann auch mit unbequemen Spionagesatelliten in niedriger Umlaufbahn umgehen, die die NATO gerne über Russland fliegen lässt.“

Einen Tag vor dem Start von MAKS testete Russland auch die Hyperschallrakete Tsirkon, die von der Fregatte Admiral der Flotte der Sowjetunion Gorshkov im Weißen Meer mit Mach 7 gegen ein 350 km entferntes Bodenziel an der Küste der Barentssee abgefeuert wurde. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, die Rakete habe „ein Volltreffer“ erzielt. Tsirkon Hyperschall-Raketen werden russische U-Boote und Kriegsschiffe ausrüsten.

Der 3M22 Tsirkon/3M22 Zircon (NATO-Berichtsname: SS-N-33) ist ein scramjet-getriebener, manövrierfähiger Hyperschall-Marschflugkörper, der von Russland entwickelt wird. Kredit: Handout.

Martyanov erklärt prägnant das „Geheimnis“ – das kein Geheimnis ist – all dieser technologischen Fortschritte: „Es ist wie das Melken einer produktiven Kuh – wenn man eine tolle, gesunde Kuh hat, kümmert man sich einfach um sie und melkt sie. So ist es auch hier, aber man muss die richtigen strategischen Entscheidungen treffen, die alle Trends berücksichtigen. So kommt man zu S-500, Zircon, Su-57 und diesem neuen Modell. Chinesische Flugzeuge werden in den ehemaligen sowjetischen Märkten nicht mit der Su-75 konkurrieren können, und die F-35 ist auf internationaler Ebene kein Konkurrent für sie. In gewissem Sinne ist es ein Schachmatt.“

Für die Bewohner von Amerikas Thinktankland, die bereits wegen Su-35, S-400 Raketensystemen und lautlosen U-Booten den Schlaf verloren haben, bringt die Zukunft zusätzliche Schlaflosigkeit wegen Hyperschallraketen, der S-500 Prometheus und einer Reihe von Frühwarnsystemen und Radaren.

Russland gibt für seine Militärindustrie etwa 12 Cent für jeden Dollar aus, den die USA ausgeben. Das praktische Ergebnis ist, dass der Beltway durchweg besser geplant, entworfen und bewaffnet ist als die USA.