In Großbritannien herrscht große Besorgnis über die Äußerung des Chefs der britischen Armee, Sir Patrick Sanders, der die Bevölkerung aufgefordert hat, sich auf eine allgemeine Wehrpflicht für einen Krieg gegen Russland vorzubereiten, berichtet Warnews247.

Sir Patrick Sanders sprach von einer „zivilen Armee“, während er den Begriff „Vorkriegsgeneration“ einführte und betonte, dass „vorbereitende Schritte unternommen werden müssen, um unsere Gesellschaften auf Kriegsfuß zu stellen“!

Seine Rede löste in Großbritannien einen großen Schock aus. Praktisch alle britischen Medien berichten über diese Äußerungen.

NEW – Britain should "train and equip" a "citizen army" to prepare the country for war, head of the Army warns — Daily Mail — Disclose.tv (@disclosetv) January 24, 2024

„Das Volk bereitet sich auf die Wehrpflicht vor“.

Kurz vor der Rede von Sir Patrick Sanders berichtete der Daily Telegraph, dass „der Chef der britischen Streitkräfte heute auf der Internationalen Panzerkonferenz in Twickenham einen Appell an die einfachen Briten richten wird“.

Der Chef der britischen Streitkräfte rief die britischen Behörden am Mittwoch (24.7.) dazu auf, „die Nation zu mobilisieren“, um sich auf einen Krieg mit Russland vorzubereiten.

Die britische Bevölkerung müsse sich darauf vorbereiten, im Falle eines umfassenden Krieges mit Russland in den Streitkräften zu dienen, warnte der britische Armeechef Sir Patrick Sanders.

Obwohl er nicht für eine allgemeine Wehrpflicht plädierte, betonte Sanders die Notwendigkeit, in den Köpfen der britischen Öffentlichkeit einen „Schalter umzulegen“, um „psychologisch bereit“ für einen militärischen Konflikt mit Russland zu sein.

Der Chef der britischen Armee betonte, dass die Briten im Falle eines Krieges mit Russland einberufen werden könnten, um für König und Vaterland zu kämpfen.

Denn die Armee sei „zu klein“, um eine Eskalation in Europa allein zu bewältigen.

General Sir Patrick Sanders, Chef des Generalstabs, betonte, dass die Minister im Falle eines größeren Konflikts mit Russland „die Nation mobilisieren“ müssten.

Er warnte auch davor, dass die Aufstockung der Armee zur Vorbereitung auf einen Konflikt ein „nationales Unterfangen“ sei.

General Sir Patrick, der offen Kritik an der Unterbesetzung der Armee geäußert hat, ist überzeugt, dass ein „Wandel“ in der öffentlichen Meinung stattfinden müsse, damit die Bevölkerung darauf vorbereitet sei, Großbritannien gegen ausländische Feinde zu verteidigen.

Diese Nachricht kommt zu einer Zeit, in der NATO-Offizielle die verbündeten Länder bereits gewarnt haben, dass sie bereit sein müssen, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um Russland zu begegnen.

„Gewöhnliche Zivilisten müssen ausgebildet und ausgerüstet werden – es ist zum Wohle der Nation“.

Gewöhnliche Zivilisten sollten „ausgebildet und ausgerüstet“ werden, um im Falle eines Krieges mit Russland in der Armee zu kämpfen, sagte der Chef der britischen Armee.

Die Äußerungen, über die zuerst der Daily Telegraph berichtete, wurden als Warnung verstanden, dass britische Männer und Frauen darauf vorbereitet sein sollten, in die Streitkräfte eingezogen zu werden, falls die NATO in einen Krieg mit Wladimir Putin eintritt.

Verteidigungsminister Grant Shapps hatte vergangene Woche in einer Rede erklärt, dass „wir uns von einer Nachkriegs- in eine Vorkriegswelt bewegen“ und Großbritannien sicherstellen müsse, dass „das gesamte Verteidigungssystem bereit ist“, um das eigene Land zu verteidigen.

In seiner Rede auf der Internationalen Konferenz für gepanzerte Fahrzeuge in West-London sagte Sir Patrick, Großbritannien müsse seine Armee dringend von derzeit 74.000 auf etwa 120.000 Mann aufstocken.

Dies sei jedoch nicht ausreichend, und die Ausbildung und Ausrüstung einer „zivilen Armee“ müsse folgen.

Er wies darauf hin, dass dies in ganz Europa geschehe und erklärte den Zuhörern:

„Unsere Freunde in Ost- und Nordeuropa, die die Nähe der russischen Bedrohung am stärksten spüren, handeln bereits klug und schaffen die Voraussetzungen für eine nationale Mobilmachung.

Wie der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses in der vergangenen Woche gewarnt hat und wie es die schwedische Regierung getan hat, ist es jetzt nicht nur wünschenswert, sondern notwendig, vorbereitende Maßnahmen zu ergreifen, um unsere Gesellschaften in die Lage zu versetzen, für den Fall eines Krieges gerüstet zu sein.

Sir Patrick fügte hinzu:

„Wir werden nicht immun sein, und als Vorkriegsgeneration müssen auch wir uns vorbereiten – und das ist eine Aufgabe für das ganze Land. Die Ukraine zeigt auf brutale Weise, dass reguläre Armeen Kriege beginnen, aber zivile Armeen sie gewinnen.“

„Wenn wir es für ein lebenswichtiges Interesse halten würden, würden sich die Leute sicher anschließen, aber wir waren ziemlich schlecht darin, das lebenswichtige Interesse des Vereinigten Königreichs zu definieren.“ Generalmajor Chip Chapman reagiert auf Warnungen, dass Großbritannien möglicherweise seine Armee aufbauen und sich auf den Krieg vorbereiten muss.

‘If we deemed it a vital interest, then I’m sure people would sign up, but we have been pretty bad at defining the vital interest of the UK.’



Major General Chip Chapman responds to warnings that Britain may need to build up its army and prepare for war. pic.twitter.com/vybJ3aQamw — GB News (@GBNEWS) January 24, 2024

Wir müssen Kriege zu Lande gewinnen

In seiner heutigen Rede sagte Sir Patrick, Großbritannien könne sich nicht auf seine See- und Luftstreitkräfte verlassen:

„Wir müssen in der Lage sein, Kriege an Land zu führen und zu gewinnen“.

Weiter bemerkte er:

„Wir benötigen eine Armee, die schnell einsatzbereit ist, um die erste Staffel zu aktivieren, die zweite Staffel zu versorgen und die nachfolgende Zivilarmee auszubilden und auszurüsten“.

„Innerhalb der nächsten drei Jahre sollte es glaubwürdig sein, über eine britische Armee von 120.000 Mann zu sprechen, die in unsere Reserve und unsere strategische Reserve verlegt wird. Aber das ist nicht genug“.

Tobias Ellwood sagt, Großbritannien müsse „aufmerksam zuhören“, wenn der Armeechef die Bevölkerung warnt, dass ihnen die Wehrpflicht drohen könnte Der frühere Verteidigungsminister Tobias Ellwood hat davor gewarnt, dass die Wehrpflicht in Großbritannien eine Möglichkeit sein könnte, da „autoritäre Staaten unsere Schüchternheit auf der Weltbühne ausnutzen“. Im Gespräch mit Kay Burley von Sky warnte der Tory-Abgeordnete, dass Großbritannien „zu selbstgefällig“ geworden sei, und fügte hinzu, dass „die Welt derzeit ein Gefühl von 1939 hat“. Herr Ellwood besprach Berichte, in denen General Sir Patrick Sanders darauf hindeutet, dass die britische Öffentlichkeit im Falle eines Krieges mit Russland mit einer Einberufung in die Armee rechnen könnte. Quelle: Sky News

UK must 'listen carefully' as army chief warns public could face conscription, says Tobias Ellwood

Former defence secretary Tobias Ellwood has warned conscription could be a possibility in Britain as "authoritarian states exploit our timidity" on the global stage. Speaking to… pic.twitter.com/QjRotZuvtn — Camus (@newstart_2024) January 24, 2024

Was am Horizont auftaucht, wird uns schockieren.

Tobias Ellwood, ein ehemaliger Verteidigungsminister, der an der Seite von Sir Patrick diente, sagte: „Wir müssen dem militärischen Führer aufmerksam zuhören“.

„Was sich am Horizont abzeichnet, sollte uns schockieren. Es sollte uns beunruhigen, und wir sind nicht darauf vorbereitet“, sagte er Sky News.

Der Abgeordnete für Bournemouth East sagte, nach Jahrzehnten des Friedens nach dem Kalten Krieg wachse das Gefühl, dass autoritäre Staaten „unsere Kühnheit ausnutzen könnten, vielleicht auch unsere mangelnde Bereitschaft, Brände zu löschen“ – und bezog sich damit auf den russischen Angriff auf die Ukraine.

„Patrick Sanders sagt also: Bereitet euch auf das vor, was am Horizont auftaucht – die Welt fühlt sich wie 1939“, sagte er.

Die autoritären Staaten rüsten wieder auf. Der Westen vermeidet das Risiko, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, und unsere globalen Institutionen wie die Vereinten Nationen sind nicht in der Lage, diese fehlbaren Nationen zur Verantwortung zu ziehen“, fügte er hinzu.

Sowohl die Armee als auch die Marine seien „nur halb so groß, wie sie sein sollten“, während die RAF nicht über die notwendige Ausrüstung verfüge.

Warnungen vor der „schrumpfenden Größe“ der Armee kamen auch vom ehemaligen Armeechef Lord Dannatt, der der Times sagte, dass die Truppenstärke von 102.000 im Jahr 2006 auf 74.000 gesunken sei und weiter „rapide abnimmt“.

Er zog Parallelen zu den 1930er-Jahren, als der „desolate“ Zustand der britischen Streitkräfte Adolf Hitler nicht abschrecken konnte. Es bestehe die „ernste Gefahr, dass sich die Geschichte wiederholt“.

Wenn Sie weitere Beweise für ihre Pläne benötigen: Großbritannien bezeichnet seine Bevölkerung jetzt als „Vorkriegsgeneration“.