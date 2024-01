Werden die Houthis dafür bestraft, dass sie „das Richtige“ getan haben?

Von Mike Whitney

„Wer nicht versucht, einen Völkermord zu verhindern, hat seine Menschlichkeit verloren.“ Mohammed Al-Bukhaiti, Sprecher der Houthi

Die Ereignisse im Nahen Osten geraten immer mehr außer Kontrolle. In der letzten Woche haben die Vereinigten Staaten sieben Mal Stellungen der Houthis auf dem jemenitischen Festland angegriffen, während die Houthis fünf Angriffe auf Handelsschiffe und US-Kriegsschiffe im Roten Meer verübt haben. Gleichzeitig hat der Iran mehrere Angriffe auf Einrichtungen in Syrien, Irak und Pakistan durchgeführt, während Israel Ziele im Libanon und in Damaskus angegriffen hat. Um das Feuer weiter anzuheizen, hat die IDF ihre unerbittlichen Angriffe auf die im Gazastreifen lebenden Palästinenser fortgesetzt, was zu zahlreichen neuen Toten und Verletzten geführt hat. Kurz gesagt, die militärischen Aktivitäten im gesamten Nahen Osten haben stark zugenommen und nehmen stetig zu. Dies deutet darauf hin, dass der Konflikt, den wir in den vergangenen Wochen mit geringer Intensität erlebt haben, sich bald zu einem viel gewalttätigeren, weitreichenderen und unvorhersehbareren Konflikt ausweiten wird. Viele Analysten sind überzeugt, dass wir uns am Rande eines ausgewachsenen regionalen Krieges befinden, der angesichts der jüngsten Entwicklungen möglicherweise unvermeidlich ist. Dies ist ein Artikel aus der Washington Post:

Die Regierung Biden arbeitet an Plänen für eine anhaltende Militärkampagne gegen die Houthis im Jemen, nachdem 10 Tage lang keine Angriffe der Gruppe auf den Seehandel zu verzeichnen waren… Beamte sagen, dass sie nicht erwarten, dass sich die Operation über Jahre hinziehen wird, wie frühere US-Kriege im Irak, in Afghanistan oder Syrien. Gleichzeitig räumen sie ein, dass sie weder ein Enddatum nennen noch eine Schätzung abgeben können, wann die militärischen Fähigkeiten der Jemeniten ausreichend geschwächt sein werden….. Auch wenn die Angriffe bisher mehr Europa als die Vereinigten Staaten getroffen haben, beginnt die Kampagne der Houthi bereits, die Karte der globalen Schifffahrt neu zu gestalten. Einige Unternehmen haben beschlossen, ihre Schiffe um das Kap der Guten Hoffnung vor dem südlichen Afrika herum zu leiten, während große Ölgesellschaften wie BP und Shell ihre Lieferungen durch dieses Gebiet ausgesetzt haben… „Es ist unmöglich, genau vorherzusagen, was passieren wird, und schon gar nicht, was in Zukunft passieren wird“, sagte der erste US-Beamte. „Aber das Prinzip, dass es einfach nicht toleriert werden kann, wenn eine terroristische Organisation … mit diesen fortschrittlichen Fähigkeiten den Schiffsverkehr durch einen wichtigen internationalen Verkehrsknotenpunkt im Wesentlichen lahmlegt oder kontrolliert, ist eines, das uns sehr am Herzen liegt…“… US-Beamte sind auch besorgt, dass der Angriff auf die Houthis die Vereinigten Staaten in einen Konflikt mit wenig Ausstiegsstrategie und begrenzter Unterstützung durch wichtige Verbündete gestürzt hat. Vor allem Amerikas mächtigste Partner am Golf haben ihre Unterstützung für die amerikanische Operation verweigert. Der Premierminister von Katar, einem wichtigen Verbündeten der USA am Golf, hat gewarnt, dass westliche Angriffe die Gewalt nicht aufhalten würden und die regionale Instabilität weiter anheizen könnten. Während die Houthis versprechen, weiter zu kämpfen, bereiten sich die USA auf eine anhaltende Kampagne vor, Washington Post

Der Artikel der Washington Post enthält zwar kaum neue Informationen, trägt aber zur Klärung einiger wichtiger Punkte bei:

Dass die USA jetzt in eine weitere „anhaltende militärische Kampagne“ (Krieg) verwickelt sind, die weder vom UN-Sicherheitsrat noch vom US-Kongress noch vom amerikanischen Volk gebilligt worden ist. Es ist klar, dass sich unsere Innenpolitik so weit verschlechtert hat, dass der Präsident allein entscheidet, ob das Land in den Krieg zieht oder nicht. Und es überrascht nicht, dass diese Kriege ausnahmslos den Interessen der milliardenschweren Eliten dienen, die die Politik hinter dem Feigenblatt einer repräsentativen Regierung lenken. In Wahrheit liegt die gesamte Kriegsführungsbefugnis bei ihnen. Da Luftangriffe allein die militärischen Fähigkeiten der Houthis nicht „schwächen“ werden, „wird sich die Operation über Jahre hinziehen.“ (Machen Sie sich also auf einen weiteren 20-jährigen Einsatz wie in Afghanistan gefasst) Der wahre Grund, warum die Regierung einen direkten Dialog mit den Houthis vermieden hat, ist, dass „es einfach nicht toleriert werden kann, dass eine terroristische Organisation … den Schiffsverkehr durch einen wichtigen internationalen Verkehrsknotenpunkt kontrolliert.“ Dies ist ein stillschweigendes Eingeständnis, dass Washington sich weigert, mit Leuten zu verhandeln, die es nicht als ebenbürtig betrachtet. Daher ist die einzige verfügbare Option, „erst zu schießen und dann Fragen zu stellen“. Interessanterweise räumt die Post ein, dass „die Houthis die Vereinigten Staaten in einen Konflikt mit wenig Ausstiegsstrategie und begrenzter Unterstützung durch wichtige Verbündete gestürzt haben.“ Was die Autoren hätten hinzufügen sollen, ist, dass alles an der aktuellen Strategie gegen die sogenannte Powell-Doktrin verstößt. Es gibt weder ein eindeutig erreichbares Ziel, noch wurden die Risiken und Kosten vollständig analysiert, noch wurden alle anderen gewaltfreien Optionen ausgeschöpft, noch gibt es eine plausible Ausstiegsstrategie, noch wird die Aktion von der amerikanischen Bevölkerung unterstützt, noch haben die USA eine breite internationale Unterstützung, noch ist ein wesentliches nationales Sicherheitsinteresse bedroht. Alle wichtigen Grundsätze der Powell-Doktrin wurden von Bidens außenpolitischem Team mit einem Achselzucken abgetan. Das Ergebnis ist, dass es keine Planung, kein Endspiel und kein strategisches Ziel gibt, weshalb der Plan, einen Krieg gegen den Jemen zu führen, vielleicht die impulsivste und am schlechtesten durchdachte Operation der letzten Zeit ist.

Es gibt auch keine Garantie dafür, dass der Plan überhaupt funktionieren wird. Vielmehr gibt es allen Grund zu der Annahme, dass er spektakulär nach hinten losgehen und eine noch größere Krise auslösen wird. Sehen Sie sich diesen Ausschnitt aus einem Artikel bei Responsible Statecraft an:

Es scheint, dass die wahre Bedrohung hier die Eskalation durch die fortgesetzten US-Luftangriffe ist, die Menschen töten. Wie RS auf diesen Seiten immer wieder berichtet hat, sind die Houthis kampferprobt und werden durch die Reaktion des Westens auf ihre Provokationen sogar noch ermutigt. … eine Reihe realistischer Stimmen beklagen die Torheit, wieder einmal in eine Spirale der Vergeltungsgewalt zu geraten, die wahrscheinlich zu einer echten militärischen Krise führen wird, sogar zum Tod von US-Soldaten, bevor sie beendet ist. „Sie (Streiks) werden nicht funktionieren. Sie werden die Fähigkeiten der Houthi nicht ausreichend schwächen oder ihre Angriffe auf den Schiffsverkehr stoppen“, sagt Ben Friedman, Senior Fellow von Defense Priorities. „Warum sollte man etwas tun, das so offensichtlich rücksichtslos ist? Zurückhaltung erinnert uns daran, dass kein Gesetz vorschreibt, dass wir Luftangriffe durchführen müssen, die nicht funktionieren. Wir haben immer die Möglichkeit, keine sinnlose Gewalt anzuwenden.“ US schlägt erneut im Jemen zu, aber die Angriffe der Houthi gehen weiter, Responsible Statecraft

I'm proud of my country Malaysia! https://t.co/SzZ5jU2xki — The Malay Bitcoiner ⚡️ ∞/21M (@MalayBitcoiner) January 23, 2024

Die Tatsache, dass acht Jahre unerbittlicher Luftangriffe der Saudis die Houthis nur gestärkt haben, hat den Enthusiasmus der Regierung für mehr davon nicht gedämpft. Biden ist überzeugt, dass die gleiche Politik zu einem anderen Ergebnis führen wird. Aber ist das nicht die Definition von „Irrsinn“? Und wo gibt es Beweise dafür, dass die vorgeschriebene Methode tatsächlich funktioniert? Afghanistan? Irak? Syrien? Libyen? Ukraine? Sind dies die leuchtenden Beispiele für „militärische Triumphe“, die Biden davon überzeugt haben, dass er auf dem richtigen Weg ist?

Aber auch wenn das Biden-Team eine kohärente Militärstrategie hätte, gäbe es immer noch ein grundlegendes Problem mit dem derzeitigen Ansatz, vor allem weil er moralisch falsch ist. Die Vereinigten Staaten sollten mit denjenigen zusammenarbeiten, die versuchen, die Völkermordkonvention durchzusetzen, und sie nicht als Feinde behandeln. Die Houthis haben einen konstruktiven und (bisher) nicht tödlichen Ansatz gegenüber Israels Plünderungen im Gazastreifen gewählt, ein Ansatz, der mit Artikel 1 der Konvention zur Verhütung und Bestrafung des Völkermordes im Einklang steht, der eindeutig besagt:

Die Vertragsparteien bekräftigen, daß Völkermord, gleichviel ob er in Friedens- oder in Kriegszeiten begangen wird, ein Verbrechen nach dem Völkerrecht ist, das sie zu verhüten und zu bestrafen sich verpflichten.

Die Blockade der Houthis gegen israelische Handelsschiffe, die das Rote Meer durchqueren, entspricht auch den Grundsätzen der Schutzverantwortung (Responsibility to Protect – R2P), die 2005 auf dem UN-Weltgipfel, der größten Zusammenkunft von Staats- und Regierungschefs in der Geschichte, einstimmig angenommen wurde. Hier ist ein kurzer Auszug aus dem Text:

Jeder einzelne Staat hat die Verantwortung, seine Bevölkerung vor Völkermord, Kriegsverbrechen, ethnischer Säuberung und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu schützen…. Die internationale Gemeinschaft ist durch die Vereinten Nationen auch dafür verantwortlich, im Einklang mit den Kapiteln VI und VIII der Charta geeignete diplomatische, humanitäre und andere friedliche Mittel einzusetzen, um dazu beizutragen, die Bevölkerung vor Völkermord, Kriegsverbrechen, ethnischen Säuberungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu schützen…. Säule 1 Jeder Staat hat die Verantwortung, seine Bevölkerung vor vier grausamen Massenverbrechen zu schützen: Völkermord, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und ethnische Säuberungen. Säule 2 Die internationale Gemeinschaft als Ganzes ist dafür verantwortlich, die einzelnen Staaten bei der Wahrnehmung dieser Verantwortung zu ermutigen und zu unterstützen. Säule 3 Wenn ein Staat es offensichtlich versäumt, seine Bevölkerung zu schützen, muss die internationale Gemeinschaft bereit sein, rechtzeitig und entschlossen und im Einklang mit der UN-Charta geeignete kollektive Maßnahmen zu ergreifen.

Slaughterer #Netanyahu is the most evil inhuman being & mass murderer since Hitler. Yet @Keir_Starmer & @RishiSunak

support him & the actions of #IsraelEthnicCleansingGaza without qualification, shaming the UK with complicity in genocide. #NotInMyName



Repost if you agree. pic.twitter.com/tHAeih9G6u — Dame Linda 🇵🇸 #CorbynWasRight🍉 (@LoveIntegrity9) January 17, 2024

Es stimmt zwar, dass die Houthis keine Zustimmung des UN-Sicherheitsrats für ihre einseitige Blockade von Schiffen auf dem Weg nach Israel erhalten haben, aber das liegt daran, dass die USA alle derartigen Maßnahmen blockieren, genauso wie sie die früheren Resolutionen zur Waffenruhe blockiert haben. Die Tatsache, dass die internationale Gemeinschaft aufgrund der Obstruktionspolitik der USA nicht in der Lage ist, grundlegende humanitäre Gebote durchzusetzen, entbindet die Menschen oder Staaten jedoch nicht davon, ihre Pflicht zu erfüllen. Die Ermächtigung durch die UNO wäre bei weitem vorzuziehen, aber sie ist nicht unbedingt erforderlich. Oberste Priorität hat die Rettung des Lebens unschuldiger Menschen. Der Sprecher der Houthi, Mohammed Al-Bukhaiti, brachte es kürzlich in einer Erklärung auf Twitter auf den Punkt:

Maßnahmen zu ergreifen, um die Unterdrückten zu unterstützen… ist ein wahrer Test der Moral… und wer keine Maßnahmen ergreift, um das Verbrechen des Völkermords zu stoppen… hat seine Menschlichkeit verloren. Moralische… Werte… ändern sich nicht mit der Rasse und der Religion der Person… Wenn eine andere Gruppe von Menschen dem Unrecht ausgesetzt wäre, dem die Palästinenser ausgesetzt sind, würden wir handeln, um sie zu unterstützen, unabhängig von ihrer Religion und Rasse. … das jemenitische Volk (setzt sich) … für einen gerechten Frieden ein, der die Würde, die Sicherheit und den Schutz aller Länder und Völker garantiert. Mohammed Al-Bukhaiti @M_N_Albukhaiti

Ist es naiv von uns zu glauben, dass die Houthis nach allgemein anerkannten Grundsätzen der Gerechtigkeit und Menschlichkeit handeln? Liegen wir falsch in der Annahme, dass die Houthis wie Männer klingen, mit denen man vernünftig reden kann und mit denen man ein Abkommen aushandeln könnte, das die Blockade und den Angriff auf Gaza gleichzeitig beenden würde? Wenn das so ist, warum geht Biden dann nicht diplomatisch auf die Gruppe zu, anstatt ihre Häfen und Städte zu bombardieren?

Und nur um das festzuhalten: Die Regierung und ihre Verbündeten in den Medien behaupten weiterhin, dass der Schiffsverkehr im Roten Meer aufgrund der „wahllosen“ Angriffe der Houthis auf Handelsschiffe auf einem historischen Tiefstand sei. Doch das ist nicht der Fall. Am Montag legte der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian (bei einem Besuch bei den Vereinten Nationen) Belege dafür vor, dass der Verkehr im Roten Meer relativ normal ist, wenn man davon absieht, dass Schiffe, die mit Israel in Verbindung stehen, daran gehindert werden, die Wasserstraße zu befahren. Mit anderen Worten, die westlichen Medien führen das amerikanische Volk absichtlich in die Irre, um die Eile zum Krieg zu beschleunigen. Hier ist die Geschichte von Press TV (iranische Staatsmedien):

Der iranische Außenminister wies darauf hin, dass Satellitenbilder zeigen, dass etwa 230 Handelsschiffe und Öltanker im Roten Meer unterwegs waren, als die USA und Großbritannien ihre Angriffe auf Jemen durchführten. „Dies bedeutet, dass sie (die Amerikaner und Briten) den Standpunkt der Jemeniten sehr wohl verstanden haben, dass nur Schiffe, die auf Häfen zusteuern, die vom israelischen Besatzungsregime betrieben werden, blockiert werden“, sagte Amir-Abdollahian. Iran hat Washington strengstens vor Angriffen auf den Jemen gewarnt, sagt der iranische Außenminister, Press TV

Die Äußerungen des iranischen FM werden durch eine offizielle Erklärung der Houthi unterstrichen, die auf X veröffentlicht wurde und in der es heißt:

Die jemenitische Marine hält an ihrer Verpflichtung fest, bis zur Beendigung der Blockade und der Aggression gegen den Gazastreifen weiterhin im Roten Meer zu operieren. Folglich werden die maritimen Aktivitäten und die Schifffahrt im Roten Meer für alle Schiffe mit Ausnahme derjenigen, die mit Israel verbunden sind oder israelische Häfen anlaufen, sicher erleichtert. Für Schiffe, die nicht mit Israel verbunden sind, ist es von entscheidender Bedeutung, dass sie während ihrer gesamten Reise über die folgenden Kanäle (Funk und E-Mail) ununterbrochen mit den jemenitischen Behörden in Verbindung bleiben Die jemenitischen Streitkräfte bekräftigen ihr Engagement, Operationen unter strikter Einhaltung der internationalen Rechtsgrundsätze durchzuführen, um Völkermord zu verhindern und die dafür Verantwortlichen zu bestrafen. Ferner unterstreicht sie ihr Engagement für die Ermöglichung eines ungehinderten Verkehrsflusses und die Aufrechterhaltung der maritimen Sicherheit im Roten Meer und in der gesamten Region. Jemenitische Marine: „Hier ist genau, was Sie machen müssen, um Ihre Schiffe zu identifizieren, damit sie nicht angegriffen werden“ Houthi-Sprecher

Die Vorstellung, dass die Houthis wahllos Handelsschiffe angreifen, hält dem „Geruchstest“ einfach nicht stand. Wahrscheinlicher ist, dass das Narrativ verfälscht wurde, um einen Rivalen Israels zu dämonisieren.

Schließlich habe ich mir die Freiheit genommen, ein kurzes Video von Tim Anderson zu transkribieren, in dem er argumentiert, dass die Houthis nicht nur die moralische Überlegenheit für sich beansprucht haben, sondern dass die Vereinigten Staaten und Israel auf eine Art und Weise handeln, die rücksichtslos und heuchlerisch ist und ihren eigenen Interessen schadet. Ich denke, Sie werden feststellen, dass es Ihre Zeit wert ist:

Die Vereinigten Staaten haben die Houthis als ausländische terroristische Organisation eingestuft, weil sie versuchen, Israels Völkermord zu stoppen. …. Der erklärte Zweck der Blockade von Ansar Allah (auch bekannt als die Houthis) ist die Einhaltung von Artikel 1 der UN-Völkermordkonvention. Und da der Jemen Mitglied der UN-Völkermordkonvention ist, sagen die Houthis, sie seien verpflichtet, die Lieferung von Waffen und anderen Hilfsgütern an Israel zu stoppen, während es einen Völkermord begeht. … Die USA sagen, dass die „Terroristen“ nicht diejenigen sind, die einen Völkermord begehen, … sondern diejenigen, die versuchen, einen Völkermord zu verhindern. … Ansar Allah als Terroristen zu bezeichnen, ist auch deshalb so ironisch, weil die USA derzeit zwei einseitige Wirtschaftsblockaden gegen Kuba und Venezuela durchsetzen. … und im Gegensatz zur Blockade Israels durch Ansar Allah, bei der bisher noch niemand getötet wurde, haben die US-Blockaden Tausende Mensch getötet….Ansar Allah nutzt ihre Blockade, um einen Völkermord zu stoppen, während die US-Blockaden darauf abzielen, die Länder, auf die sie abzielen, auszuhungern und kollektiv zu bestrafen, was als eine Form von Völkermord betrachtet werden kann. … Ansar Allah wird nicht wegen des Terrorismus bestraft. Sie werden bestraft, weil ihre Blockade funktioniert. Israel importiert 99% seiner Waren auf dem Seeweg. …Der israelische Hafen von Eilat wurde von den Houthis blockiert und verzeichnete einen Rückgang der Aktivitäten um 85%…. Die Reedereien werden die Kosten auf die Verbraucher abwälzen, was zu steigenden Preisen und einer Verknappung der importierten Waren führen wird. …Der Krieg gleicht einer wirtschaftlichen Rezession für Israel. Eine im November durchgeführte Umfrage ergab, dass jedes dritte Unternehmen in Israel mit einer Auslastung von 20 % oder weniger arbeitet, und mehr als die Hälfte der israelischen Unternehmen hat 50 % ihrer Einnahmen verloren. Nach Angaben des Arbeitsministeriums wurden 18 % der israelischen Arbeitskräfte zum Kriegseinsatz einberufen, was eine große Lücke in der israelischen Erwerbsbevölkerung hinterlassen hat…. Über eine Million Israelis haben das Land verlassen, der Tourismus ist zusammengebrochen, die Unternehmensinvestitionen sind eingebrochen, und alles in allem prognostiziert das israelische Finanzministerium, dass das israelische BIP im vierten Quartal um 15 % gesunken sein und der Krieg Israel insgesamt 58 Milliarden Dollar kosten wird. … Aufzeichnungen des Außenministeriums zeigen, dass die US-Eliten jahrzehntelang besorgt waren, die Kontrolle über das Rote Meer zu verlieren. Und 2015 bewaffneten, finanzierten und unterstützten die USA einen völkermörderischen Krieg, den Saudi-Arabien gegen Ansar Allah führte. Der Krieg brachte zwei Drittel der Bevölkerung an den Rand des Verhungerns und verursachte den schlimmsten Choleraausbruch in der Geschichte der Menschheit. Dennoch gelang es nicht, Ansar Allah zu besiegen. Und nun führt dasselbe jemenitische Volk, das noch vor wenigen Jahren mit einem von den USA unterstützten Völkermord konfrontiert war, die störendsten Aktionen gegen den von den USA unterstützten Völkermord in Gaza durch. Das ist natürlich eine Demütigung für die Vereinigten Staaten. Es ist noch gar nicht so lange her, dass die USA Nelson Mandela und seine Unterstützer als „Terroristen“ bezeichneten. Dann besiegten sie die südafrikanische Apartheid. In diesem Sinne ist die jüngste Einstufung der Houthi-Bewegung als Terroristen nur eine Fortsetzung dieses sehr langen Trends. Terrorismus ist ein hochpolitischer Begriff. Natürlich werden die Apartheidstaaten und ihre Unterstützer Versuche, ihre Apartheidstaaten zu beenden, als Terrorismus betrachten. Aber in Palästina und im Nahen Osten sind die wahren Terroristen diejenigen, die Krankenhäuser, Schulen und ganze Stadtviertel mit Teppichbomben bombardieren: Israel und die Vereinigten Staaten.