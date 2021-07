SCHOCK: Milliardär auf der Flucht!

Was würden Sie tun, wenn Sie ein Milliardär wären? Der Welt helfen oder noch mehr Profit generieren? Für einen ganz bestimmten Milliardär wurde seine vermeintliche Selbstlosigkeit zum Verhängnis. So existiert online ein Aufruf unter einem Hashtag, Bill Gates zu verhaften. Was hat er angestellt, dass die Inder dermaßen wütend auf ihn sind? In diesem Video legen wir die Verstrickungen von Gates in der ganzen Welt offen und analysieren, ob diese Hetzjagd wirklich gerechtfertigt ist. Ganz wichtig: Bitte sehen Sie dieses Video als Informationsquelle, wir möchten niemanden diskriminieren oder eine Meinung implizieren. Recherchieren Sie stets selbst und lassen Sie sich von niemanden eine Meinung aufdrücken.