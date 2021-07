Unglaublich! Bill Gates kapert jetzt die EU! Botschaft von Ursula von der Leyen und Bill Gates, Gründer von Breakthrough Energy

Nun finanziert der Philantrop Bill Gates auch noch in die Klimapolitik der Europäischen Union. Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin präsentiert ihn stolz.

Am 2. Juni 2021 haben Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, und Bill Gates, Gründer und Vorsitzender von Microsoft, Gründer von Breakthrough Energy, eine bahnbrechende Partnerschaft zwischen der Europäischen Kommission und Breakthrough Energy Catalyst angekündigt, um Investitionen in die entscheidenden Klimatechnologien zu fördern, die die Netto-Null-Wirtschaft ermöglichen werden.

Die neue Partnerschaft, die anlässlich des sechsten Ministertreffens der Mission Innovation vorgestellt wurde, zielt darauf ab, zwischen 2022 und 2026 neue Investitionen in Höhe von bis zu 820 Mio. €/ 1 Mrd. $ zu mobilisieren, um groß angelegte, kommerzielle Demonstrationsprojekte für saubere Technologien zu errichten – was ihre Kosten senkt, ihren Einsatz beschleunigt und zu einer erheblichen Reduzierung der CO2-Emissionen im Einklang mit dem Pariser Abkommen führt. Diese neue Partnerschaft beabsichtigt, in ein Portfolio von hochwirksamen Projekten in der EU zu investieren, zunächst in vier Sektoren, die ein hohes Potenzial haben, die wirtschaftlichen und klimapolitischen Ziele des europäischen Green Deals zu erreichen: grüner Wasserstoff, nachhaltige Flugkraftstoffe, direkte Luftabscheidung und langfristige Energiespeicherung.

Auf diese Weise soll die Skalierung von klimafreundlichen Schlüsseltechnologien und der Übergang zu nachhaltigen Industrien in Europa beschleunigt werden.

Dieses Video zeigt die Videobotschaft, die von Ursula von der Leyen und Bill Gates zu diesem Anlass aufgenommen wurde.

Breakthrough Energy Catalyst ist ein bahnbrechendes Programm, das zeigen soll, wie die neuen Lösungen, die eine kohlenstoffarme Wirtschaft untermauern werden, finanziert, produziert und gekauft werden können. Catalyst versucht, den öffentlichen und privaten Sektor zusammenzubringen, um Demonstrationsprojekte für kritische Dekarbonisierungstechnologien im kommerziellen Stadium zu finanzieren. Catalyst wird die Finanzierungslücke für den frühen Einsatz dieser Technologien schließen und eine Struktur zur Beschleunigung ihrer Kommerzialisierung bieten.

Catalyst wird zunächst Projekte in vier Technologien finanzieren: grüner Wasserstoff, nachhaltiger Flugkraftstoff, direkte Lufterfassung und langfristige Energiespeicherung. In Zukunft will Catalyst den gleichen Rahmen auf andere notwendige Innovationen, wie kohlenstoffarmen Stahl und Zement, ausweiten. Die Partnerschaft mit der Europäischen Kommission im Rahmen von Catalyst wird dazu beitragen, dass Dekarbonisierungstechnologien Kosten erreichen können, die für die dekarbonisierenden Volkswirtschaften auf der ganzen Welt zugänglich sind.

Die Europäische Kommission und Breakthrough Energy werden in den kommenden Monaten weiter an der Ausgestaltung des Programms arbeiten, auch im Hinblick auf die bevorstehende COP-26-Konferenz in Glasgow im November, mit dem Ziel, wirkungsvolle Projekte zu finanzieren, die die Kosten für kritische Klimatechnologien senken, kohlenstoffarme Industrien aufbauen und gut bezahlte Arbeitsplätze schaffen. Quelle