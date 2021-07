Die Krise in Myanmar folgt dem vorhersehbaren „Libyen-Modell

Von Joseph Thomas: Er ist ein in Bangkok ansässiger geopolitischer Forscher und Autor, insbesondere für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Allzu vorhersehbar ist die Krise in Myanmar schnell außer Kontrolle geraten, da sich die angeblich „friedlichen“ „pro-demokratischen“ Demonstranten in schwer bewaffnete Kämpfer verwandelt haben, die die Zentralregierung Myanmars, seine Polizei und seine Streitkräfte mit Kriegswaffen bekämpfen.

Natürlich waren die Proteste nie friedlich. Die westlichen Medien haben dies nur behauptet, um die nachfolgenden Sicherheitsoperationen gegen die in Wirklichkeit sehr gewalttätigen Proteste und die aufkommende Militanz als „brutale Unterdrückung“ darzustellen und um eine direktere westliche Intervention in einer politischen Krise zu rechtfertigen, die bereits durch jahrzehntelange westliche Einmischung ausgelöst wurde.

Aber genau wie in den ähnlich von den USA angezettelten Konflikten in Libyen und Syrien im Jahr 2011 ist es unmöglich geworden, die Gewalt der Opposition, ihren Einsatz von Kriegswaffen und Terrorismus sowie die Durchführung von Gräueltaten zu vertuschen.

Ein Reuters-Artikel vom 2. Juni 2021 mit dem Titel „Boykott und Bombenanschläge beeinträchtigen Myanmars neues Schuljahr“ stellt fest, dass die zunehmenden bewaffneten Angriffe der Opposition die Sicherheitskräfte dazu veranlassten, an den Schulen Wache zu halten und die Schüler „unter bewaffneter Eskorte aus ihren Häusern zu bringen.“

Der Artikel bemerkte, dass auch die Lehrer um ihre Sicherheit fürchteten, in „normaler Kleidung“ zur Schule gingen und dann „nur innerhalb der Schule“ ihre Regierungsuniformen anzogen.

Obwohl Reuters eine „Serie von Bombenanschlägen“ auf Bildungseinrichtungen in ganz Myanmar zugibt, versucht sie absichtlich, den Terrorismus herunterzuspielen und fügt Zweideutigkeiten hinzu, wenn es darum geht, wer den Terrorismus ausführt.

Oppositionsmedien innerhalb Myanmars, einschließlich des von der US-Regierung finanzierten „Myanmar Now“, haben jedoch Führer der bewaffneten Oppositionsgruppen zitiert, die ihre Terrorkampagne gegen Schulen und andere öffentliche Einrichtungen zugeben.

Der Artikel von Myanmar Now vom 3. Juni 2021, „As spate of killings continues, anti-junta forces warn of more to come,“ würde behaupten (Hervorhebung hinzugefügt):

Während die friedlichen Proteste weitergehen – wenn auch in weitaus geringerem Umfang als in den ersten Tagen der Bewegung – wurden sie in den letzten Wochen zunehmend von fast täglichen Berichten über Schießereien und Bombenanschläge überschattet.

Einer der jüngsten Vorfälle ereignete sich am Dienstagnachmittag, als ein einsamer Schütze auf zwei Soldaten schoss, die vor der No. 32 Basic Education High School in Mandalays Pyigyidagun Township stationiert waren, wobei einer getötet und der andere verletzt wurde.

Im Gegensatz zu vielen anderen Vorfällen dieser Art konnte dieser einer bestimmten Gruppe zugeschrieben werden – der Mandalay People’s Defence Force (PDF), Teil eines landesweiten Netzwerks lokaler ziviler Widerstandskräfte, die sich zu einer Bundesarmee zusammenschließen wollen.

„Unser PDF-Team hat begonnen, Guerilla-Aktivitäten in Mandalay durchzuführen“, sagte Bo Nat Khat, einer der Anführer der Gruppe. Er beanspruchte auch die Verantwortung für eine kürzliche Serie von kleinen Explosionen in fünf Townships.

Im Artikel von Myanmar Now würde auch erwähnt:

In einem Telefongespräch mit Myanmar Now räumte er auch ein, dass der Wechsel zu einer konfrontativeren Taktik das Leben für die einfachen Bürger gefährlicher machen könnte.

„Wir wollen nicht, dass die Menschen zu überfüllten Orten wie dem Elektrizitätsamt oder den Gerichten gehen,“ warnte er.

Er bestand jedoch darauf, dass die einzigen zivilen Ziele Beamte und andere Personen sein würden, die mit dem Regime kollaboriert haben, um seine Macht zu festigen.

Diese sogenannten „Volksverteidigungskräfte“ handeln eindeutig nicht zur Selbstverteidigung, sondern geben offen zu, dass sie Gewalt anwenden, um die gegenwärtige Regierung zu entmachten und die Kontrolle über das Land für sich selbst und die sogenannte „Nationale Einheitsregierung“ (NUG) zu übernehmen, die von den Überresten von Aung San Suu Kyis von den USA unterstützter Partei, der National League for Democracy (NLD), geführt wird.

So wie es Reuters und viele andere in 2011 in Bezug auf Libyen und Syrien taten, ignorieren die westlichen Medien absichtlich das Eingeständnis der Opposition selbst, Terrorismus eingesetzt zu haben und fahren statt dessen fort, die Krise in Myanmar als einseitige Gewaltkampagne der Regierung und des Militärs des Landes darzustellen.

Während die Vereinten Nationen und andere angebliche internationale Institutionen die Regierung und das Militär Myanmars in Übereinstimmung mit den außenpolitischen Zielen Washingtons ständig verurteilt und unter Druck gesetzt haben, haben sie selbst die Gräueltaten zugegeben die in letzter Zeit stattgefunden haben, die von bewaffneten Oppositionsgruppen begangen wurden.

Eine Pressemitteilung der UNO in Myanmar vom 17. Juni 2021 wird berichtet:

Die UN in Myanmar ist alarmiert über die jüngsten Gewalttaten, die eine starke Verschlechterung der Menschenrechtssituation in ganz Myanmar zeigen.

Ein solcher Fall ist die Entdeckung von zwei Massengräbern in der Gemeinde Myawaddy (Kayin State), die die menschlichen Überreste von 25 Personen enthalten, die am 31. Mai von der „Karen National Defense Organization“ (KNDO) festgenommen worden sein sollen.

Die „Karen National Defense Organization“ (KNDO) ist eine von mehreren ethnischen bewaffneten Gruppen, die von den Regierungen der USA und Grossbritanniens seit Jahrzehnten unterstützt werden, um Myanmar territorial aufzuteilen und die Zentralregierung und das Militär des Landes zu untergraben, seit es 1948 die Unabhängigkeit von Grossbritannien erlangte.

Die Regierungen der USA und Großbritanniens hatten diese Gruppen während des 2. Weltkrieges offen bewaffnet und trainiert und unterstützen sie seitdem durch Organisationen wie USAID, das National Endowment for Democracy (NED) und durch eher geheime und indirekte Formen der Unterstützung, besonders durch die Bereitstellung von Waffen und militärischem Training.

Diese ethnischen bewaffneten Gruppen spielen nun eine Schlüsselrolle bei der Ausbildung der so genannten PDFs, die in den städtischen Zentren Myanams gegen die Regierungstruppen kämpfen, und sie versorgen diese bewaffneten Gruppen mit Kriegswaffen.

Die Gräueltaten, die von diesen ethnischen bewaffneten Gruppen begangen wurden, werden kaum oder gar nicht erwähnt, Gräueltaten, die über Jahrzehnte hinweg in ihrem Kampf, Myanmar in einen Flickenteppich von westlich geförderten ethnischen Narco-Terror-Lehen aufzuteilen, andauerten. Aber dies sind Gräueltaten, die sich jetzt ausweiten, da sich der bewaffnete Konflikt über das ganze Land ausbreitet und jetzt unter verstärkter internationaler Beobachtung steht, was es immer schwieriger macht, ihn zu verbergen.

Der gegenwärtige Konflikt war leicht vorherzusehen, wenn wir die ausländischen Interessen verstehen, die an seiner Entstehung beteiligt sind. Es ist ebenso vorhersehbar, dass die westlichen Medien fortfahren werden, den Terrorismus der Opposition und die Gräueltaten, die jetzt innerhalb Myanmars stattfinden, zu verdrehen, herunterzuspielen oder ganz zu vertuschen, um die Bemühungen der USA, Großbritanniens und der Europäischen Union zu unterstützen, den Druck auf die Regierung und das Militär Myanmars fortzusetzen und zu verstärken.

Das Endziel ist der Zusammenbruch der gegenwärtigen Regierung, die Demontage von Myanmars mächtigem und unabhängigem Militär und das Zurücklassen Myanmars als geteilter und zerstörter gescheiterter Staat, der nicht in der Lage ist, als konstruktiver Partner für seine Nachbarn und Haupthandelspartner, namentlich China und Thailand, zu funktionieren.

Chinas viele laufende Projekte innerhalb Myanmars, einschließlich der Ausweitung seiner „One Belt, One Road“-Initiative, werden offen für Angriffe militanter Gruppen sein, die die USA dann offener unterstützen und innerhalb Myanmars manövrieren können. Dies ist im Wesentlichen das gesamte Ziel der anglo-amerikanischen Einmischung in Myanmars interne politische Angelegenheiten, die Einkreisung und Eindämmung Chinas durch die Zerstückelung eines wichtigen Partners an Pekings Peripherie.

Eine konzertierte Anstrengung durch alternative Medien und bei der UNO durch Myanmars Verbündete wird erforderlich sein, um die Umsetzung des „Libyen-Modells“, das sich jetzt in Südostasien abspielt, durch westliche Interessen abzuwehren.