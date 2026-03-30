Schockierende neue Beweise? Studie stellt Zusammenhang zwischen CO₂ und Temperatur über Millionen Jahre infrage

Eine in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichte Studie zu antarktischen Eiskernproben sorgt derzeit für Diskussionen in der Klimaforschung. Die Analyse basiert auf Eis aus den Allan Hills und ermöglicht einen seltenen Blick auf die Zusammensetzung der Erdatmosphäre bis zu drei Millionen Jahre zurück. Damit reicht sie deutlich weiter als bisherige Eiskern-Daten, die meist nur etwa 800.000 Jahre umfassen.

Den Forschenden zufolge blieben die Konzentrationen von Treibhausgasen wie Kohlendioxid (CO₂) und Methan in diesem Zeitraum bemerkenswert stabil. Die CO₂-Werte lagen im Durchschnitt bei rund 250 ppm (Teile pro Million) und schwankten über Millionen Jahre hinweg lediglich um etwa 20 ppm. Gleichzeitig durchlief die Erde erhebliche klimatische Veränderungen, darunter eine langfristige Abkühlung sowie die Entwicklung von Eiszeiten, die sich mit wärmeren Zwischeneiszeiten abwechselten.

Diese Kombination aus vergleichsweise konstanten Treibhausgaskonzentrationen und deutlichen Temperaturschwankungen wirft Fragen nach der genauen Rolle von CO₂ im Klimasystem auf. Sie könnte darauf hindeuten, dass natürliche Faktoren eine größere Rolle spielen, als es in der öffentlichen Debatte über den Klimawandel häufig dargestellt wird.

„Wir waren von der Stabilität überrascht“, erklärte Hauptautorin Julia Marks-Peterson. Die Ergebnisse ließen Raum für unterschiedliche Interpretationen.

Im Fokus der Untersuchung steht der Übergang vom relativ warmen Pliozän zum kühleren Pleistozän – eine Phase, in der sich das globale Klima allmählich abkühlte und Eiszeiten an Intensität zunahmen. Über diesen Zeitraum hinweg sank die durchschnittliche Temperatur um mehrere Grad Celsius. Gleichzeitig kam es während der Zwischeneiszeiten weiterhin zu deutlichen Erwärmungsphasen von teils über 5 °C.

Die Daten lassen sich laut Studie nur schwer mit einem einfachen, direkten Zusammenhang zwischen CO₂-Konzentration und Temperaturentwicklung erklären.

Wenn du willst, kann ich dir auch eine neutralere / faktencheckende Version machen (der Titel wirkt aktuell eher zugespitzt).