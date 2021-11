SCHOCKIERENDE Studie im New England Journal of Medicine: Impfstoff-Immunität gegen COVID-Virus lässt nach NUR 2 MONATEN nach

Es sollte inzwischen klar sein, dass die Amerikaner (nicht nur die US-Bürger) über die Pandemie und den entsprechenden Impfstoff belogen wurden.

Mehr als ein Jahr lang hat der Berater von Joe Biden und oberster „Gesundheitsberater“ Dr. Fauci erfolgreiche Behandlungen blockiert und zu viele unwirksame Impfstoffe versprochen. Aber zumindest hat Big Pharma Rekordgewinne gemacht.

Am Freitag erklärte Dr. Fauci im Podcast der New York Times, dass die Impfstoffe nicht wie versprochen wirken und dass die Amerikaner aufgrund ihrer schwindenden Immunität in Gefahr sind. (Was momentan in allen westlichen Länder propagiert wird)

Dr. Fauci sagte im Podcast The Daily der New York Times, dass Experten einige Monate nach der ersten Impfung eine nachlassende Immunität gegen Infektionen und Krankenhausaufenthalte feststellen.

Aber selbst diese Aussage von Dr. Fauci war nicht korrekt. Es ist viel schlimmer als das.

Eine kürzlich im New England Journal of Medicine veröffentlichte und in Israel durchgeführte Studie ergab, dass die Immunität gegen die Delta-Variante von SARS-CoV-2 in allen Altersgruppen einige Monate nach Erhalt der zweiten Impfdosis abnahm.

Abbildung 1: Täglich bestätigte SARS-CoV-2-Infektionen und neue Fälle von schwerem Covid-19 unter vollständig geimpften Personen in Israel, Juni bis Anfang August 2021.

ERGEBNISSE:

Bei Personen im Alter von 60 Jahren oder älter war die Infektionsrate im Zeitraum vom 11. bis 31. Juli bei Personen, die im Januar 2021 vollständig geimpft wurden (als sie zum ersten Mal für eine Impfung infrage kamen), höher als bei Personen, die zwei Monate später, im März, vollständig geimpft wurden (Ratenverhältnis, 1,6; 95% Konfidenzintervall [CI], 1,3 bis 2,0). Bei den 40- bis 59-Jährigen lag die Infektionsrate bei den im Februar (als sie zum ersten Mal infrage kamen) vollständig Geimpften im Vergleich zu den zwei Monate später, im April, Geimpften bei 1,7 (95 % CI, 1,4 bis 2,1). Bei Personen im Alter von 16 bis 39 Jahren lag das Verhältnis der Infektionsrate bei den im März (wenn sie zum ersten Mal geimpft wurden) vollständig Geimpften im Vergleich zu den zwei Monate später, im Mai, Geimpften bei 1,6 (95 % KI, 1,3 bis 2,0). Das Verhältnis für schwere Erkrankungen bei Personen, die im Monat der Erstimpfung vollständig geimpft wurden, im Vergleich zu Personen, die im März vollständig geimpft wurden, betrug 1,8 (95 % CI, 1,1 bis 2,9) bei Personen über 60 Jahren und 2,2 (95 % CI, 0,6 bis 7,7) bei Personen im Alter von 40 bis 59 Jahren; aufgrund der geringen Anzahl konnte das Verhältnis bei Personen im Alter von 16 bis 39 Jahren nicht berechnet werden.

SCHLUSSFOLGERUNGEN:

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Immunität gegen die Delta-Variante von SARS-CoV-2 in allen Altersgruppen einige Monate nach Erhalt der zweiten Impfstoffdosis nachlässt.