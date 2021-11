Schwedische Studie: Spike-Protein, das genetisches Material von Covid-„Impfstoffen“ codiert, kann die angepasste Immunität zerstören, die uns schützt

Wissenschaftler der Abteilung für Molekulare Biowissenschaften der Universität Stockholm (Schweden) und der Abteilung für klinische Mikrobiologie der Universität Umeå (ebenfalls Schweden) haben in einer Studie nachgewiesen, dass das Spike-Protein [das in den CoVID-„Impfstoffen“ enthalten ist] die DNA-Schadensreparaturmaschinerie und die adaptive Immunmaschinerie in vitro unterwandert, und dass „SARS-CoV-2-Spike-Proteine das DNA-Reparatursystem älterer Menschen schwächen und folglich die adaptive Immunität behindern können„.

Den Wissenschaftlern zufolge „implizieren unsere Ergebnisse auch eine mögliche Nebenwirkung des gesamten Impfstoffs auf Spike-Basis“, die zusätzlich zu den Nebenwirkungen unsere natürliche Immunität zerstört.

So heißt es in der Zusammenfassung der Studie: