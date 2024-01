Weibliche Ratten, denen der mRNA-Impfstoff Corona injiziert wurde, bringen Nachkommen zur Welt, die Symptome von Autismus aufweisen. Dies geht aus einer Studie hervor, die in der Türkei durchgeführt wurde.

Die von Experten begutachtete Studie, die am 10. Januar in der Fachzeitschrift Neurochemical Research veröffentlicht wurde, untersucht den Zusammenhang zwischen mRNA-Coronavirus-Impfstoffen und neurologischen Entwicklungsstörungen, einschließlich Autismus.

Forscher untersuchten die Nachkommen von Ratten, denen während der Schwangerschaft ein mRNA-Impfstoff von Pfizer verabreicht worden war. Die Wissenschaftler stellten fest, dass der Impfstoff einen „großen Einfluss“ auf die neurologische Entwicklung hatte.

In der Studie wurden weibliche Ratten in zwei Gruppen aufgeteilt. Die Ratten der ersten Gruppe erhielten am 13. Tag der Trächtigkeit eine Salzlösung, die Ratten der zweiten Gruppe am selben Tag eine Pfizer-Spritze.

Insgesamt wurden 41 Nachkommen geboren, 20 in der Placebo-Gruppe und 21 in der Impfstoff-Gruppe. Fünfzig Tage nach der Geburt wurden sie verschiedenen Verhaltenstests unterzogen.

Nach den Tests wurden sie eingeschläfert und die Forscher analysierten die Gehirne der Nachkommen. Es zeigte sich, dass die männlichen Nachkommen der Impfstoffgruppe signifikant weniger neuronale Verbindungen in bestimmten Bereichen des Hippocampus aufwiesen, dem Teil des Gehirns, der mit der Bildung neuer Erinnerungen, Lernen und Emotionen in Verbindung gebracht wird.

Außerdem fanden sich im Kleinhirn dieser Nachkommen deutlich weniger Purkinje-Zellen. Purkinje-Zellen sind eine spezielle Art von Nervenzellen im Gehirn.

„Der mRNA-Corona-Impfstoff scheint bei männlichen Ratten autismusähnliches Verhalten hervorzurufen“, lautet das Fazit der Studie.

Der kanadische Radiologe William Makis bezeichnete die Studienergebnisse als „schockierend“. Seiner Meinung nach sollten wir die Impfungen sofort einstellen und damit beginnen, den unkalkulierbaren Schaden, der der nächsten Generation zugefügt wird, zu beheben.

Die Journalistin Sally Beck bezog sich auf die Studie und schrieb, dass die BBC schwangeren Frauen immer wieder die Corona-Impfung aufdränge.

Die Association of American Physicians & Surgeons (AAPS) teilte die Studie auf X. Letzten Monat forderte der Verband, die Corona-Spritzen vom Markt zu nehmen.