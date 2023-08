Schockiert?! US-Behörde CDC – Neue COVID-Variante könnte Infektionen bei Geimpften verursachen.

Aufgrund der neuen „Abstammungslinie“ der COVID-19-Varianten können nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention auch „vollständig geimpfte“ Personen an COVID erkranken. Die neue Coronavirus-Linie BA.2.86 kann bei Personen, die bereits an COVID-19 erkrankt sind oder geimpft wurden, eine Infektion auslösen, und zwar stärker als ältere Varianten.

Wieder einmal wird also zugegeben, dass man trotz aller Impfungen an dem Virus erkranken kann, gegen das man geimpft ist. Eigentlich haben sie das schon vor langer Zeit zugegeben, aber einige Leute waren zu verblendet, um es zu bemerken.

Die Wissenschaftler sagen, dass sie die BA.2.86-Linie im Auge behalten, weil sie 36 Mutationen aufweist, die sie von der derzeit vorherrschenden XBB.1.5-Variante unterscheiden. Aufgrund der hohen Anzahl von Mutationen, die in dieser Linie entdeckt wurden, gebe es Bedenken hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Immunität durch Impfungen und frühere Infektionen, sagte die Agentur laut einem Bericht von Reuters.

Anfang des Monats hatte die Behörde erklärt, sie verfolge die hoch mutierte BA.2.86-Linie, die in den Vereinigten Staaten, Dänemark und Israel entdeckt worden war.

Die CDC sagte, sie wisse nicht, ob diese neue Variante mit schwereren Symptomen verbunden sei. Bisher sind die Symptome die gleichen wie bei Erkältung und Grippe, und die Menschen werden sich auch dieses Jahr wieder erkälten.

Es sieht so aus, als würden sie wieder versuchen, die Angst vor einer Erkältung zu schüren. Beim ersten Mal hat es funktioniert, aber diesmal scheinen die Leute zurückhaltender zu sein. Das bedeutet nur, dass wir uns darauf vorbereiten müssen, etwas freizusetzen, das der Sklavenklasse unglaublichen Schaden zufügen könnte. Sobald wir uns weigern zu gehorchen und erkennen, dass ihre Autorität in unseren Köpfen erfunden ist, werden sie alle Register ziehen, um sicherzustellen, dass wir uns fügen.

Alles endet, wenn wir nicht mehr daran glauben, dass jemand das Recht hat, zu herrschen.