Schockierte Europäer zeigen ihre astronomischen Energierechnungen

In der vergangenen Woche haben schockierte Europäer – vor allem Briten und Iren-Fotos von astronomischen Energierechnungen geteilt, die sich im Internet verbreitet haben. Es geht vor allem um Kleinunternehmer, die unter die Räder kommen und ihr Gewerbe nicht mehr lange offen halten können.

Eine von ihnen ist Geraldine Dolan, Inhaberin eines Coffeeshops in der irischen Stadt Athlone. Sie musste fast 10.000 € für zwei Monate Energieverbrauch zahlen, was einem Anstieg von 250 Prozent in nur 12 Monaten entspricht. „Wie um alles in der Welt ist das möglich?“, twitterte Dolan.

I got this electricity bill today, how in the name of God is this possible, we’re a small coffee shop in westmeath pic.twitter.com/uz5J8BePhB — poppyfields cafe.🇺🇦 (@DolanGeraldine) August 29, 2022

Auch den britischen Rentnern steht ein „schrecklicher Winter“ bevor. Ihre Energierechnungen werden im Oktober um etwa 80 Prozent höher sein.

Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Der Twitter-Nutzer „Crab Man“ hat einen Beitrag über ähnliche Fälle verfasst. Das sieht nicht gut aus.

Die staatliche russische Gasgesellschaft Gazprom hat übrigens im ersten Halbjahr einen Rekordgewinn von 41,6 Milliarden Euro erzielt.

Firebrick Brasserie. Lauder, United Kingdom. Had to close yesterday FOREVER, b/c of energy prices in the UK.



„energy prices that companies are charging – there is no price cap for businesses!!- have meant it is no longer sustainable for us to continue.“

https://t.co/67CrgVw7sd pic.twitter.com/NOvMTQpumR — Crab Man (@crabcrawler1) August 30, 2022

„Closed our tearoom we’ve successfully run for 7 years due to increasing costs in food/petrol/ utilities. Can’t sustain the hikes.“ pic.twitter.com/BW0bgqH1kO — Crab Man (@crabcrawler1) August 30, 2022

„I currently pay £126 a month gas and electricity combined. Live alone. How the actual fuck can THIS be right? And I’m in a reasonable job. But I just can’t afford this. No fucking way.“ pic.twitter.com/TvIcbW7NS3 — Crab Man (@crabcrawler1) August 30, 2022