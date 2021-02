SCHÖN DENKEN :-)) – Wie schlimm wäre wohl eine QUERDENKEN-Revolution?

Klaus Madersbacher

Nachdem es mich neulich gesundheitlich ziemlich arg erwischt hat – so quasi fast ins Jenseits und zurück – will ich mit wenigen Sätzen versuchen, mein Bild einer revolutionären Entwicklung zu skizzieren, das ich neulich in den Artikeln „Paul Craig Roberts – Entwickelt sich in Europa eine revolutionäre Bewegung?“ und „Revolutionäre Massenbewegungen in der westlichen Welt“ geschildert habe. Wie mir scheint, denkt es sich leichter unter dem Eindruck von Grenzerfahrungen …

Ich verneige mich vor dem Titel/Namen QUERDENKEN, der genialen Worterfindung, die gemeinsam mit der Querdenkerbommel vor etwa einem Jahr die Szene betreten hat und seither von mir als revolutionäre Massenbewegung geortet und propagiert wird, die eindeutig gegen Krieg und Faschismus gerichtet ist.