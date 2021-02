Gesundheitsbeamte lügen über Lockdowns

mercola.com

Anfängliche Modellierungen sagten voraus, dass COVID-19 eine Sterblichkeitsrate von 2 bis 3 % haben würde. In der Realität ist sie nicht annähernd so hoch, außer bei älteren Menschen. Ein Forschungsteam beziffert die Gesamtsterblichkeitsrate für alle Altersgruppen auf 0,32 %.

Die Modellierer lagen auch falsch, als sie vorhersagten, dass sich 70 bis 80 % infizieren würden, bevor die Herdenimmunität die Ausbreitung der Infektion auf natürliche Weise abflauen ließe. Mehr als ein Dutzend Wissenschaftler behaupten nun, dass der Schwellenwert für die Herdenimmunität unter 50% liegt, vielleicht sogar nur bei 10%.

Da Lockdowns eine Maßnahme der öffentlichen Gesundheit sind, die darauf abzielt, Leben zu retten, müssen sowohl der Nutzen als auch die Kosten dieser Strategie berechnet und berücksichtigt werden

Die Kosten für Lockdowns in Kanada, ausgedrückt in qualitätsbereinigten Lebensjahren und Wohlfühljahren, sind mindestens 10-mal höher als der Nutzen. In Australien sind die Kosten mindestens 6,6-mal höher, und in den USA sind die Kosten schätzungsweise mindestens 5,2-mal höher als der Nutzen von Lockdowns

Forscher haben geschätzt, dass die Infektionssterblichkeitsrate von SARS-CoV-2 bei 7,8 % liegen müsste, um „kostendeckend zu sein und eine radikale Eindämmungs- und Ausrottungspolitik lohnend zu machen“

Wie Ivor Cummins im Video demonstriert, zeigen die verfügbaren Daten, dass Lockdowns bei der Senkung der positiven Testraten völlig unwirksam sind, während sie enorme Kosten in Form von menschlichem Leid und gesellschaftlicher Gesundheit verursachen. Alle Berichte und Studien, die in seinem Video besprochen werden, sind auch auf seiner Website TheFatEmperor.com verfügbar.

Zu dieser langen Liste von Beweisen können wir noch einen weiteren Bericht des kanadischen Spezialisten für pädiatrische Infektionskrankheiten, Dr. Ari Joffe, hinzufügen, der zeigt, dass die Schäden durch das Einsperren etwa zehnmal größer sind als die Vorteile.

In seinem 51-seitigen Papier, „COVID-19: Rethinking the Lockdown Groupthink“ (Überdenken des Lockdown-Gruppendenkens) geht Joffe der Frage nach, wie und warum die anfänglichen Modellvorhersagen nicht mit der Realität übereinstimmten, was die Kollateralschäden der Lockdown-Politik waren und was Kosten-Nutzen-Analysen über die Wirksamkeit der Lockdown-Strategie aussagen.

Die Sterblichkeitsvorhersagen waren erschütternd falsch

Während anfängliche Modelle voraussagten, dass 510.000 Briten, 2,2 Millionen Amerikaner und 40 Millionen Menschen weltweit an COVID-19 sterben würden, wenn nicht in den nächsten zwei Jahren mindestens zwei Drittel der Zeit Unterdrückungstaktiken wie Abriegelungen durchgeführt würden, haben sich solche Prognosen als völliger Quatsch herausgestellt.

Wie Joffe anmerkt, hat sich schnell gezeigt, dass die Letalität von SARS-CoV-2 bei weitem nicht so hoch ist wie die ursprünglich vorhergesagten 2 bis 3 %. Er schreibt:

„Die WHO schätzte kürzlich, dass etwa 10 % der Weltbevölkerung bereits infiziert sein könnten, was bei einer Weltbevölkerung von 7,8 Milliarden und 1,16 Millionen Todesfällen einen groben Näherungswert für die IFR [infection fatality rate] von 0,15 % ergeben würde …

Eine serologisch fundierte Schätzung der IFR in Genf, Schweiz, bezifferte die IFR auf: Alter 5-9 Jahre 0,0016%, 10-19 Jahre 0,00032%, 20-49 Jahre 0,0092%, 50-64 Jahre 0,14% und Alter 65+ außerhalb von betreuten Pflegeeinrichtungen 2,7%, für eine IFR der Gesamtbevölkerung von 0,32%.

In ähnlicher Weise fand eine große Studie aus Frankreich einen Wendepunkt in der IFR um das Alter von 70 Jahren herum … Der bei weitem wichtigste Risikofaktor ist das höhere Alter. Es gibt einen ~1000-fachen Unterschied im Sterberisiko für Menschen, die >80 Jahre alt sind, gegenüber Kindern.“

Schwelle der Herdenimmunität stark überschätzt

Die Modellierer lagen auch falsch, als sie vorhersagten, dass 70 % bis 80 % infiziert werden würden, bevor die Herdenimmunität die Ausbreitung der Infektion auf natürliche Weise abflauen ließe.

In Wirklichkeit hat sich herausgestellt, dass der Schwellenwert für die Herdenimmunität viel niedriger ist, was die Rechtfertigung für soziale Distanzierung und Abriegelung aufhebt. Mehr als ein Dutzend Wissenschaftler behaupten nun, dass der Schwellenwert für die Herdenimmunität wahrscheinlich unter 50 % liegt, vielleicht sogar nur bei 10 %. Daten aus dem Bezirk Stockholm, Schweden, zeigen einen Schwellenwert für die Herdenimmunität von 17 %. In einem Aufsatz bemerkte der Professor der Brown University, Dr. Andrew Bostom:

„Die leitende Forscherin Dr. Gomes von der Liverpool School of Tropical Medicine und ihre Kollegen kamen zu dem Schluss: ‚Natürlich erworbene Immunität gegen SARS-CoV-2 kann Populationen über die Schwelle der Herdenimmunität bringen, sobald nur 10-20% der Individuen immun sind.‘

Separate HIT [Herdenimmunitätsschwelle]-Berechnungen von 9%, 10-20%, 17%, und 43%- jeweils deutlich unter dem dogmatisch behaupteten Wert von ~70% – wurden von Forschern der Tel-Aviv University, der Oxford University, des University College of London bzw. der Stockholm University berichtet.“

Wie konnten sie das so falsch verstehen? Die Herdenimmunität wird anhand der Reproduktionszahl oder R-Anzahl (R0) berechnet, die die geschätzte Anzahl der Neuinfektionen ist, die von einer infizierten Person ausgehen.18 R0 unter 1 (wobei R1 bedeutet, dass von einer infizierten Person erwartet wird, dass sie eine weitere Person ansteckt) zeigt an, dass die Fälle zurückgehen, während R0 über 1 darauf hindeutet, dass die Fälle ansteigen.

Dies ist jedoch alles andere als eine exakte Wissenschaft, da die Anfälligkeit einer Person für eine Infektion von vielen Faktoren abhängt, einschließlich ihres Gesundheitszustands, ihres Alters und ihrer Kontakte innerhalb einer Gemeinschaft. Die anfänglichen R0-Berechnungen für den Schwellenwert der Herdenimmunität von COVID-19 basierten auf der Annahme, dass jeder Mensch die gleiche Anfälligkeit hat und sich zufällig mit anderen in der Gemeinschaft mischen würde.

Das passiert im wirklichen Leben jedoch nicht. Laut Professor Karl Friston, einem Statistiker, lag die „effektive empfängliche Bevölkerung“, also diejenigen, die nicht bereits immun gegen COVID-19 sind und daher ein Infektionsrisiko haben, nie bei 100%. Sie lag höchstens bei 50% und höchstwahrscheinlich nur bei 20%.

Trotz der Anhäufung solcher Daten und des klaren Wissens, dass Abriegelungen unvorstellbaren Schaden für die psychische und physische Gesundheit, das Bildungswesen und die lokale Wirtschaft anrichten, wurden Abriegelungen in verschiedenen Teilen der Welt wiederholt eingeführt.

Der ursprüngliche Modellierungsbericht des COVID-19-Reaktionsteams des Imperial College gab sogar zu, dass er „die ethischen oder wirtschaftlichen Auswirkungen“ der vorgeschlagenen Pandemiemaßnahmen nicht berücksichtigt hatte, und stellte nur fest, dass „die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Maßnahmen, die zur Erreichung dieses politischen Ziels erforderlich sind, tiefgreifend sein werden.“ Heute haben wir ein viel besseres Verständnis dafür, wie tiefgreifend die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen tatsächlich waren, und sie sind verheerend.

Die harte Realität steht der Fiktion gegenüber

Wenn wir den Weg in die Zukunft betrachten, ist es wichtig, die Fiktion, die von den Modellierern des Imperial College und anderen Weltuntergangspropheten innerhalb unserer Regierung und verschiedener Gesundheitsbehörden geschaffen und verbreitet wurde, von objektiveren, realitätsbasierten Daten zu trennen.

Die Tatsache, dass Abriegelungen immer noch durchgeführt werden, zeigt uns, dass sie immer noch auf fiktiven Annahmen beruhen. Die Antwort ist, mit realen Daten zurückzuschlagen und sich zu weigern, sich mit phantastischen Weltuntergangsszenarien abzufinden.

Wir müssen auch auf formale Kosten-Nutzen-Analysen bestehen. Bis heute hat keine Regierung eine solche Analyse der Öffentlichkeit vorgelegt, was Joffe dazu veranlasste, die Angelegenheit zu untersuchen. Wie Joffe in einem Interview mit dem Toronto Sun Kolumnisten Anthony Furey feststellte:

„Da Lockdowns eine Intervention im Bereich der öffentlichen Gesundheit sind, die darauf abzielt, das Wohlbefinden der Bevölkerung zu verbessern, müssen wir sowohl den Nutzen von Lockdowns als auch die Kosten von Lockdowns für das Wohlbefinden der Bevölkerung berücksichtigen.

Nachdem ich mich besser informiert hatte, wurde mir klar, dass Lockdowns weit mehr Schaden anrichten, als sie verhindern … Neue Daten haben eine erstaunliche Menge an sogenannten ‚Kollateralschäden‘ durch die Lockdowns gezeigt.“

Zu den von Joffe zitierten Kollateralschäden gehören:

82 Millionen bis 132 Millionen mehr Menschen sind von Ernährungsunsicherheit betroffen

70 Millionen werden in schwere Armut getrieben

1,7 Millionen Mütter und Säuglinge, die aufgrund unterbrochener Gesundheitsversorgung sterben

Millionen von Todesfällen durch andere Infektionskrankheiten aufgrund unterbrochener Gesundheitsversorgung (wie Tuberkulose, Malaria und HIV)

Millionen von Kindern, die aufgrund von Schulschließungen und Bildungsdefiziten ihr zukünftiges Einkommenspotenzial und ihre Lebenserwartung verlieren

Millionen von Frauen, die von verschlimmerter oder durch die Pandemie ausgelöster häuslicher Gewalt betroffen sind

Arbeitslosigkeit, die einer der stärksten Risikofaktoren für frühe Sterblichkeit, verkürzte Lebensspanne und chronische Krankheiten ist

Zunehmende Einsamkeit und alle damit verbundenen gesundheitlichen Beeinträchtigungen

Zunehmende Obdachlosigkeit

Verschlechterung der psychischen Gesundheit in der gesamten Gesellschaft und Zunahme von „Todesfällen aus Verzweiflung“.

Anstieg der opioidbedingten Todesfälle

Ein Anstieg von 83 % der überzähligen Todesfälle durch Demenz in England/Wales im April 2020 und ein Anstieg der Todesfälle durch Alzheimer und Demenz in den USA, die auf fehlende soziale Kontakte zurückgeführt werden

Kosten-Nutzen-Analyse von Lockdowns

Im Wesentlichen handelt es sich bei Joffes Arbeit um eine Kosten-Nutzen-Analyse von Lockdowns, die zumindest versucht werden sollten, bevor sie weltweit eingeführt und dann monatelang aufrechterhalten werden. In seinem Interview mit Furey erklärt Joffe seinen Ansatz:

„In der Kosten-Nutzen-Analyse betrachte ich den Nutzen von Lockdowns bei der Verhinderung von Todesfällen durch COVID-19 und die Kosten von Lockdowns in Bezug auf die Auswirkungen der Rezession, Einsamkeit und Arbeitslosigkeit auf das Wohlbefinden der Bevölkerung und die Sterblichkeit.

Ich habe alle anderen oben erwähnten so genannten „Kollateralschäden“ von Lockdowns nicht berücksichtigt. Es stellte sich heraus, dass die Kosten von Lockdowns [in Kanada] mindestens 10-mal höher sind als der Nutzen. Das heißt, Lockdowns schaden dem Wohlergehen der Bevölkerung weit mehr als COVID-19 es kann.“

Ein primärer Nutzen der Lockdowns sollte die Verhinderung von COVID-19-Todesfällen sein. Wie in Joffes Bericht detailliert beschrieben, „Unter Berücksichtigung der Altersverteilung der Todesfälle und der Komorbiditäten hatte die durchschnittliche Person, die aufgrund von COVID-19 starb, in Großbritannien noch 3 bis 5 gesunde Jahre zu leben.“ Das ist ein Quality Adjusted Life Years (QALY) Wert von 3 bis 5, was einem Wellbeing Years (WELLBY) Wert von 18 bis 30 entspricht.

Joffe präsentiert Daten, die zeigen, dass Lockdowns höchstens 58,5 QALY oder 360 Millionen WELLBY „gerettet“ haben, wenn man bedenkt, dass die Schwelle der Herdenimmunität und die Sterblichkeitsrate bei Infektionen viel niedriger sind als vorhergesagt. Joffe vermutet, dass die Gesamtzahl der tatsächlich durch Lockdowns verhinderten Todesfälle weniger als 5,2 Millionen beträgt.

In der Zwischenzeit sind die Kosten der Abriegelungen in Großbritannien, ausgedrückt in WELLBY, fünfmal höher als die optimistisch zu erwartenden Einsparungen, und könnten in Wirklichkeit 50- bis 87 mal höher sein.

Wie von Joffe im obigen Interview-Zitat erwähnt, sind die Kosten für Sperrungen in Kanada mindestens 10-mal höher als der Nutzen. In seinem Bericht zitiert er Daten, die zeigen, dass in Australien die Mindestkosten 6,6-mal höher sind, und in den USA sind die Kosten schätzungsweise mindestens 5,2-mal höher als der Nutzen von Lockdowns.

Eine für Neuseeland durchgeführte Kosten-Nutzen-Analyse, die die Kosten für nur fünf zusätzliche Tage der „COVID-19-Warnstufe“ untersuchte, ergab, dass die Kosten in QALY 94,9-mal höher waren als der Nutzen. In seinem Bericht zitiert Joffe auch Forschungsergebnisse, die besagen, dass die Infektionssterblichkeitsrate von SARS-CoV-2 bei 7,8 % liegen müsste, um „kostendeckend zu sein und eine radikale Eindämmungs- und Ausrottungspolitik lohnend zu machen“.

Egal, wie viele Nicht-COVID-Todesfälle fälschlicherweise COVID-19 zugeschrieben werden, man wird diese Letalität nicht erreichen, was bedeutet, dass die Abriegelungsmaßnahmen der Bevölkerung mehr Leben rauben als das Virus.

CDC hat die COVID-19-Todesfälle um 1,670% aufgebläht und gegen das Bundesgesetz verstoßen

Tatsächlich haben die U.S. Centers for Disease Control and Prevention laut einer im Oktober 2020 veröffentlichten Studie der Public Health Policy Initiative des Institute for Pure and Applied Knowledge die COVID-19-Sterblichkeitsstatistik um 1,670% aufgebläht, obwohl die Sterblichkeitsrate bei weitem nicht bei 7,8% liegt.

Laut dieser Studie scheint die CDC Bundesgesetze verletzt zu haben, einschließlich des Informationsqualitätsgesetzes in Abschnitt 515 des öffentlichen Gesetzes 106-554 und des Gesetzes zur Reduzierung der Bürokratie (Paperwork Reduction Act), kodifiziert in 44 USC 3501, und indem sie dies tat, war die CDC in der Lage, die wesentliche Aufsicht durch das Office of Management and Budget und das Office of Information and Regulatory Affairs zu umgehen.

Mit Stand vom 23. August 2020 meldete die CDC eine COVID-19-Todesrate von 161.392. In der Zwischenzeit lag die genauere Todesrate unter Verwendung der Standard-Berichtsrichtlinien, die seit 2003 in Kraft waren, bei nur 9.684

Es ist ein augenöffnender Bericht, den ich Ihnen ans Herz lege, durchzulesen. Er kann einen ernüchternden Realitätscheck bieten, wenn Sie immer noch besorgt sind. Zum Beispiel gibt es auf Seite 20 eine Grafik, die die COVID-19-Todesfälle basierend auf den illegal aktualisierten Berichtsrichtlinien der CDC mit der Anzahl der Todesfälle vergleicht, wenn sie weiterhin die Richtlinien verwendet hätten, die in den letzten 17 Jahren verwendet wurden.

Mit Stand vom 23. August 2020 meldete die CDC eine COVID-19-Todeszahl von 161.392. In der Zwischenzeit lag die genauere Todesrate unter Verwendung der Standard-Berichtsrichtlinien, die seit 2003 in Kraft waren, bei nur 9.684. Egal, welche Datensätze wir betrachten, wir finden, dass die COVID-19-Pandemie grob überbewertet und lange über ihr natürliches Verfallsdatum hinaus am Leben gehalten wurde.

Wie sind wir hierher gekommen und wie gehen wir weiter vor?

Joffe beantwortet diese Fragen in seinem Interview mit Furey, indem er feststellt:

„[Die] anfänglichen Modellierungen und Vorhersagen waren ungenau. Dies führte zu einer Ansteckung von Angst und Politik auf der ganzen Welt. Populäre Medien konzentrierten sich auf absolute Zahlen von COVID-19-Fällen und Todesfällen, unabhängig vom Kontext. Es gab einen schier einseitigen Fokus auf die Verhinderung von Infektionszahlen.

Der Wirtschaftswissenschaftler Paul Frijters schrieb, dass es „scheinbar nur darum ging, das Risiko von Infektionen und Todesfällen durch diese eine bestimmte Krankheit zu reduzieren, unter Ausschluss aller anderen Gesundheitsrisiken oder anderer Lebensbelange. Furcht und Angst breiteten sich aus, und wir erhoben COVID-19 über alles andere, was möglicherweise wichtig sein könnte.

Unsere kognitiven Voreingenommenheiten hinderten uns daran, eine optimale Politik zu machen: Wir ignorierten versteckte ’statistische Todesfälle‘, die auf Bevölkerungsebene gemeldet wurden, wir zogen sofortige Vorteile gegenüber noch größeren Vorteilen in der Zukunft vor, wir missachteten Beweise, die unsere Lieblingstheorie widerlegten, und eskalierten unser Engagement in der festgelegten Vorgehensweise …

Jeden Tag sterben in nicht pandemischen Jahren über 21.000 Menschen an Tabakkonsum, 3.600 an Lungenentzündung und Durchfall bei Kindern unter 5 Jahren und 4.110 an Tuberkulose. Wir müssen die tragischen COVID-19-Zahlen im Kontext betrachten.

Ich glaube, dass wir eine „mühsame Pause“ einlegen und die uns zur Verfügung stehenden Informationen neu überdenken müssen. Wir müssen unsere Reaktion auf das wahre Risiko abstimmen, rationale Kosten-Nutzen-Analysen der Kompromisse durchführen und das abschließende Gruppendenken beenden.“

Er wiederholt diese Gefühle in seinem Bericht, in dem er die Notwendigkeit betont, sich auf den Schutz derjenigen zu konzentrieren, die das höchste Risiko für schwere COVID-19 und deren Tod haben. Dazu gehören:

Krankenhauspatienten

Bewohner von Pflegeheimen

Überfüllte Einrichtungen wie Obdachlosenheime, Gefängnisse und alle großen Versammlungen

Menschen über 70 Jahre, insbesondere wenn sie schwere Begleiterkrankungen haben

In diesen Fällen sind eine universelle Maskierung und andere Strategien zur Infektionskontrolle gerechtfertigt, sagt Joffe. Der Rest der Bevölkerung kann und sollte zum normalen Leben zurückkehren. Sicherlich sollten Menschen nicht generell als Hochrisikopatienten behandelt werden. Die Schließung von Schulen zum Beispiel wird wahrscheinlich weitreichende und verheerende Folgen haben, die völlig unnötig sind. Wie von Joffe angemerkt:

„Wir müssen die Schulen offen halten, weil Kinder eine sehr niedrige Morbidität und Mortalität durch COVID-19 haben und (vor allem die 10-Jährigen und Jüngeren) eine geringe Wahrscheinlichkeit haben, von SARS-CoV-2 infiziert zu werden und eine geringe Wahrscheinlichkeit haben, die Quelle der Übertragung zu sein.“

