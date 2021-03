Schwangere Kinderärztin, die stolz auf Social Media über ihre COVID-Impfung gepostet hat, verliert 8 Tage später ihr Baby

Wir möchten diesen Artikel mit der Tatsache einleiten, dass wir diese Geschichten nur veröffentlichen, um auf die Situation rund um die experimentellen COVID-19-Injektionen aufmerksam zu machen. Diese Geschichten sollen nicht respektlos gegenüber Familien oder Einzelpersonen sein. Aber Social-Media-Posts sind öffentlich und primäre Quellen für Journalisten. Das „Impfstoff-Foto-Phänomen“ in den sozialen Medien ist ein Trend für das Jahr 2021. Wir haben eine Verantwortung zu berichten. Kommen wir nun zur Geschichte.

Frau Mary Pat Voll ist laut ihrer Facebook-Seite eine Kinderkrankenschwester in Altamonte Springs, Florida. Sie postete am 22. Februar ein Foto von sich, auf dem sie einen Impfausweis in der Hand hält, mit der Bildunterschrift „Schwanger und geimpft“.

Sie schrieb, dass sie alle sachlichen Informationen berücksichtigt und „Verschwörungstheorien“ ausgeschlossen hat, bevor sie den ersten und zweiten Schuss erhielt. Sie war war zu diesem Zeitpunkt in der 21. Woche schwanger. Ihr Baby wurde acht Tage später tot geboren, wie aus einem anschließenden Facebook-Post hervorgeht.

Die kleine Ellie starb an „einer marginalen Nabelschnurinsertion, die durch eine Plazenta previa kompliziert wurde, was zu einer schlechten fetalen Gefäßdurchblutung führte“, so Herr Voll. Die marginale Nabelschnurinsertion ist eine Schwangerschaftskomplikation, bei der sich die Nabelschnur des Babys am falschen Teil der Plazenta festsetzt.

Die Plazenta previa ist eine zusätzliche Komplikation, wenn die Plazenta den Gebärmutterhals teilweise oder vollständig bedeckt.

Fetale vaskuläre Malperfusion ist eine weitere Komplikation, die den Blutfluss zum Fötus behindert. Vorzeitige Entbindung, fetale Sterblichkeit durch übermäßige Blutungen und fetaler Tod sind einige der Folgen dieser Erkrankung. Not-Kaiserschnitte sind erforderlich, um das Baby möglicherweise zu retten.

Syncytin-1 und Schwangerschaft

Syncytin-1 ist ein Protein, das sowohl für die Entwicklung als auch für die Funktion der Plazenta essentiell ist. Dr. Michael Yeadon ist ein ehemaliger Vizepräsident und Chief Scientific Officer bei Pfizer. Dr. Wolfgang Wodarg ist ein deutscher Arzt und Epidemiologe. Die beiden haben am 1. Dezember 2020 eine Petition bei der Europäischen Arzneimittelagentur eingereicht.

Sie baten die Behörde, die klinischen Studien der Phase III für die BNT162b mRNA-Injektion von Pfizer sowie alle anderen Studien für die experimentellen Injektionen auszusetzen. Die Ärzte sagten, dass die Studiendesigns für diese Impfstoffe modifiziert werden müssen, um mehrere Anforderungen zu erfüllen, um Integrität und Sicherheit zu gewährleisten.

Die Petition diskutiert Syncytin-1 und Schwangerschaft als eine der Hauptbedenken der Ärzte über die experimentellen Injektionen.

Von mehreren Impfstoffkandidaten wird erwartet, dass sie die Bildung von humoralen Antikörpern gegen SARS-CoV-2-Spike-Proteine induzieren. Syncytin-1… ist bei Säugetieren und Menschen für die Entwicklung einer Plazenta verantwortlich und damit eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Schwangerschaft, [und] findet sich in homologer Form auch in den Spike-Proteinen der SARS-Viren.

Es gibt keinen Hinweis darauf, ob Antikörper gegen die Spike-Proteine der SARS-Viren auch als Anti-Syncytin-1-Antikörper wirken würden.

Wenn dies jedoch der Fall wäre, würde dies auch die Bildung einer Plazenta verhindern, was dazu führen würde, dass geimpfte Frauen im Wesentlichen unfruchtbar werden.

Meines Wissens hat Pfizer / BioNTech noch kein Muster der schriftlichen Unterlagen, die den Patienten zur Verfügung gestellt werden, veröffentlicht, sodass unklar ist, ob und welche Informationen über die spezifischen (potenziellen) Fruchtbarkeitsrisiken durch die Antikörper enthalten sind.

Bei Frau Voll gab keine Hinweise auf gesundheitliche Probleme oder Schwangerschaftskomplikationen vor den Injektionen. Sie erhielt die mRNA-Injektion von Pfizer oder Moderna, weil dies zum Zeitpunkt der Injektion die einzigen beiden in den USA verfügbaren waren.

Schwangere Frauen und Frauen im gebärfähigen Alter sollten diese Impfstoffe nicht erhalten.

Laut Pfizers eigenem Datenblatt für die Zulassung zur Notfallanwendung gibt es nicht genügend Beweise, um schwangeren und gebärfähigen Frauen zu raten, die experimentellen mRNA-Injektionen zu verabreichen.

Pfizer schreibt auch in seinen eigenen klinischen Studienberichten, dass Frauen, die schwanger sind oder schwanger werden wollen, nicht geimpft werden sollten ( Seite 38 ).

Dr. Sara Beltran Ponce letzten Monat ist eine andere Geschichte, in der eine schwangere Frau eine Fehlgeburt hatte, als sie Tage davor einer mRNA-Injektion hatte.

Es gibt keinen rationalen und intelligenten Grund für schwangere Frauen oder Frauen, die schwanger werden wollen, diese Injektionen zu nehmen. Wir hoffen, dass Herr und Frau Voll irgendwie Frieden finden. Aber zumindest kann ihre Geschichte jemand anderem auf seinem Weg helfen.