Spotify zensiert jetzt Songtexte mit „Desinformation“

In einem Rückblick darauf, wie Kunst, die das Sowjetregime beleidigte, auf die schwarze Liste gesetzt wurde, zensiert der Streaming-Riese Spotify jetzt Songtexte, die „Fehlinformationen“ enthalten. (Artikel von Paul Joseph Watson, neu veröffentlicht von InfoWars.com) Ja, wirklich.

SPOTiFY stream the streams and censor artists like they have with my last song TOOK IT DOWN just put it down the memory hole! FREE EXPRESSiON AS REVOLUTiON