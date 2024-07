Schwarze Tage für Europa

Gibt es in der zweiten Hälfte Juni 2024 irgendwo eine Botschaft oder einen Entscheid, der Anlass zu Freude sein könnte? Der sogenannte Friedensgipfel in der Schweiz blieb wie erwartet ein Leerlauf, der neue Generalsekretär des Europarates mit – nach eigener Aussage – Schweizer DNA wird nichts Positives bewirken und die neue Führungsspitze der EU wird für noch mehr Krieg besorgt sein. Ein Jammer.

Es waren gerademal die Zeitungen des Schweizer Medienkonzerns CH-Media, die den «Summit on Peace» auf dem Bürgenstock in der Zentralschweiz als Erfolg bezeichneten. Eine Überraschung ist das nicht, denn diese Zeitungen plädieren schon seit 2022 intensiv dafür, Russland auf dem Schlachtfeld zu besiegen und ja nicht zu verhandeln – und das bis heute. Diese politisch motivierte positive Beurteilung des Politevents in der für Normalbürger unbezahlbaren Luxusresidenz hoch über dem Vierwaldstättersee ist allerdings auch bedeutungslos, denn politisch echt Interessierte haben diese Zeitungen eh nur noch wegen der lokalen Geschichten, der Vereinsnachrichten und, dies vor allem, der Todesanzeigen.