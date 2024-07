Wird es Israel gelingen, den Libanon anzugreifen und die Vereinigten Staaten dazu zu bringen, auf den Iran A-Bomben abzuwerfen?

Ereignisse folgen aufeinander, ohne dass man sie versteht. Die Vereinigten Staaten haben nichts gegen den Libanon, auch wenn sie die Hisbollah nicht mögen. Sie werden Israel jedoch unterstützen, wenn Tel Aviv sich in einen Krieg verwickelt. Sie riskieren also, ihre Hand in eine schicksalhafte Spirale zu stecken. Da die Hisbollah Israel militärisch überlegen ist, werden sie gezwungen sein, einzugreifen und die Hisbollah zu besiegen. Der Iran wird den Libanon verteidigen, und die Vereinigten Staaten, die derzeit im Geheimen mit Teheran verhandeln, werden sich mit ihm wieder im Krieg befinden. Benjamin Netanjahu wird behaupten, wie er es seit vierzehn Jahren getan hat, dass Teheran kurz davor steht, Atombomben fertigzustellen, um die Juden zu vernichten. Washington würde dann aufgefordert werden, den Iran zu „nuken“. Dieses Szenario kollidiert mit den Positionen Russlands und Chinas, zwei Supermächte, die an den Wiener Verhandlungen über den JCPOA teilgenommen haben und beide davon überzeugt sind, dass es seit 1988 kein iranisches militärisches Atomprogramm mehr gibt.

General Charles Q. Brown, Vorsitzender des US-Generalstabs, warnte, dass eine israelische Offensive auf den Libanon “das Risiko eines größeren Konflikts erhöhen könnte”. “Die Hisbollah ist in Bezug auf die