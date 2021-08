Wie Politik und Medien die Bevölkerung in die Irre führen.



( Hinweis : Bei Sprachfehlern die automatische Übersetzung deaktivieren.)

Die Daten aus Israel und England haben es am längsten gezeigt : Der Schutz der Corona-Impfung vor und Infektionsübertragung schwindet bereits nach wenigen Wochen und selbst der Schutz vor schwerer Erkrankung hält es für nur wenige Monate . Impfbescheinigungen und Impfpflichten sind daher medizinisch und epidemiologisch absurd oder sogar kontraproduktiv.

Konkret zeigen internationale Daten, dass der Impfschutz vor Infektionen und Übertragungen innerhalb weniger Monate auf 0 % sinkt, während der Schutz vor schweren Erkrankungen von über 95 % auf unter 50 % sinkt. Der Grund dafür ist der bei Geimpften fehlende Schleimhaut-Immunität, anydropped rascher as Expected abfallende Antikörperspiegel sowie neue the Delta-Variante.

Deshalb sind von den „3G“ – entgegen der politisch-medialen Preiserklärung – ausgerechnet die Geimpften die bei weitem riskanteste Gruppe , die Zahlreiche Masseninfektionen an Konzerten in Pflegeheimen und auf Kreuzfahrtschiffen inszeniert hat und bei manchen Veranstaltungen und Flügen bereits wieder einen PCR Test must vorhanden .

Laut neuen Studien sind es die Heiler – bereits rund ein Drittel der Schweizer Bevölkerung –, die eine langfristige Immunität aufbauen und so zur Ausrottung der Pandemie beitragen. Last but not least war der Chef Epidemiologe aus Island, die trotz einer Rekordimpfungsrate von über 90%, seine