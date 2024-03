Scott Ritter entschlüsselt Putins Botschaft: Kriegstreiber werden im Kampf mit Russland „mehr bekommen, als sie wollten“.

Der russische Präsident hat am Mittwoch ein ausführliches Interview mit Sputnik geführt, in dem es vor allem um die Krise in der Ukraine, die Gefahr einer direkten NATO-Intervention und die Aussichten für Friedensgespräche ging. Komplettes Interview in Deutsch hier zu finden.

Die wichtigste Schlussfolgerung aus dem Gespräch zwischen Präsident Putin und dem Chef von Rossija Segodnja, Dmitrij Kiselew, sei, dass diejenigen, die „ein zerknirschtes Russland, ein schwaches Russland, ein nachgiebiges Russland“ suchten, es „nicht in dem Russland finden werden, das Wladimir Putin der Welt in seinem Interview präsentiert hat“, so Scott Ritter, ehemaliger Geheimdienstoffizier des US Marine Corps und unabhängiger Beobachter militärischer und internationaler Angelegenheiten.

„Was er stattdessen sagt, ist, dass Russland keinen Kampf will, aber wenn jemand den Kampf nach Russland bringen will, wird er mehr bekommen, als er verlangt. Und wenn die Welt den Frieden mit Russland sucht, dann zu Bedingungen, die für Russland akzeptabel sind“, so Ritter gegenüber Sputnik.

Russland hat sich dem Frieden nicht verschlossen, aber die Terminologie, die der russische Präsident benutzte, als er über mögliche Friedensverhandlungen mit der Ukraine sprach, verhieß nichts Gutes“, sagte der Beobachter und erinnerte an den Spott, den Putin dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenski bei der Erörterung des maximalistischen Kiewer Friedensplans“ entgegenbrachte.

„Das zeigt, dass Russland die ukrainische Führung nicht respektiert und den ‚ukrainischen Friedensplan‘ – den Zehn-Punkte-Friedensplan von Wolodymyr Zelenskij – nicht als ernsthafte Friedensbemühung ansieht. Dies deutet auch darauf hin, dass Russland den Umfang und das Ausmaß seiner Militäroperationen wahrscheinlich so lange unvermindert fortsetzen wird, bis es die Aufgaben erfüllt, die es sich selbst gestellt hat, insbesondere die Entmilitarisierung und Entnazifizierung“, so Ritter.

Putin habe zudem deutlich gemacht, dass Russland von den US-Experten „kluge Ratschläge“ von der Führung in Washington erwarte, um zu verhindern, dass die Russland-NATO-Krise zu einem ausgewachsenen Atomkrieg eskaliere, und gleichzeitig deutlich gemacht, dass er „den USA nicht traue“, was er „in diesem Interview klar zum Ausdruck gebracht“ habe. Dementsprechend müsse jede künftige Beziehung zwischen Moskau und Washington „sorgfältig ausgehandelt“ und alle Garantien und Zusicherungen „schriftlich festgehalten“ werden.

Mit Blick auf die jüngsten, weniger subtilen Andeutungen von NATO-Vertretern, sie würden eine direkte Intervention mit Bodentruppen in der Ukraine nicht ausschließen“, bestätigte Putin, dass jeder Versuch einer sinnvollen Intervention, also mit großen Streitkräften usw., als direkte Intervention angesehen würde, die zu einem direkten Konflikt zwischen Russland und der NATO führen könnte“, was die Gefahr eines nuklearen Flächenbrandes erhöhe, so Ritter.

Die russische Nukleardoktrin sehe den Einsatz dieser Waffen im Falle eines nuklearen Angriffs vor, aber auch im Falle einer konventionellen Aggression, die so schwerwiegend sei, dass sie „das existenzielle Überleben Russlands bedroht“.