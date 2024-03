El-Niño-Kollaps beendet jahrelange Klimahysterie

Chris Morrison

Lawks-a-mercy, die Ozeane kochen nicht mehr. Nehmt den aufstrebenden Medienstars und bekannten Klimahysterikern Jim Dale und Donnachadh McCarthy die Sendeplätze in den Kabelnachrichten weg und lasst den verstörten UN-Generalsekretär Antonio „Boiling“ Guterres in Ruhe. Im Ernst: Das derzeitige starke und natürliche El-Niño-Ereignis beginnt dramatisch zu kollabieren, da die kritischen Meerestemperaturen im zentralen tropischen Pazifik von 2,1°C über dem Normalwert Ende November auf 1,3°C fallen. Noch dramatischer ist der Temperatursturz in 300 m Tiefe. Im westlichen tropischen Pazifik ist die Temperatur um fast 1,5°C gesunken und das Wasser ist jetzt kälter als normal.

Was bedeutet das, abgesehen davon, dass einige angehende Medienkarrieren Schaden genommen haben? El Niño ist ein natürlicher Wärmetransfer zwischen Ozean und Atmosphäre, der im Pazifik beginnt. Die Auswirkungen von El Niño sind noch lange nicht vollständig verstanden, aber im Wesentlichen handelt es sich um einen großen Wärmetransfer von den Tropen zur Nordhalbkugel. In den vergangenen 25 Jahren haben wir drei starke El Niños erlebt – 1998, 2016 und 2023 – und jedes Mal haben sie die Wettermuster auf der ganzen Welt durcheinander gebracht. Plötzliche Temperaturspitzen in den Ozeanen und ungewöhnliche Wetterereignisse sind die Folge. Im vergangenen Jahr wurden diese Ereignisse von aktivistischen Wissenschaftlern, Politikern und Journalisten rücksichtslos katastrophisiert, um die Öffentlichkeit für die kollektivistische Net-Zero-Agenda zu gewinnen.

Einer der wichtigsten Indikatoren für die Entwicklung von El Niño und der damit verbundenen La Niña Oszillation ist die Wassertemperatur an der Oberfläche und in Oberflächennähe. Die folgende Grafik zeigt den rasanten Rückgang der Oberflächentemperaturen im westlichen tropischen Pazifik auf deutlich kühlere Werte.

Der Atmosphärenforscher Professor Cliff Mass von der University of Washington stellt fest, dass der gesamte Charakter des nördlichen Winters durch einen starken El Niño geprägt ist. Er stellt fest, dass die Auswirkungen in Amerika unter anderem eine geringe Schneedecke im Bundesstaat Washington, eine große Schneedecke und starke Regenfälle in Kalifornien sowie hohe Temperaturen in den höheren Lagen der USA waren. Ähnliche ungewöhnliche Wettermuster wurden natürlich in vielen Teilen der Welt beobachtet, begleitet von der allgegenwärtigen pseudowissenschaftlichen Behauptung, dass das Klima kollabiert und alles die Schuld der Menschen und ihrer bösen Taten ist.

El-Niño-Effekte waren maßgeblich dafür verantwortlich, dass das vergangene Jahr die wärmsten 12 Monate seit mindestens 125.000 Jahren waren. Und das, obwohl es wissenschaftliche Beweise dafür gibt, dass die Temperaturen in der Vergangenheit viel höher waren, vorwiegend zwischen 10.000 und 5.000 Jahren, als das Eis in weiten Teilen der nördlichen Hemisphäre verschwand. Tatsächlich hat sich herausgestellt, dass die Behauptung, das vergangene Jahr sei das wärmste der Neuzeit gewesen, für weite Teile der Welt nicht zutrifft, darunter Asien, Europa, Nordamerika, Ozeanien, der östliche Nordpazifik, die Region um Hawaii, die Arktis und die Antarktis. Der investigative Wissenschaftsjournalist Larry Hamlin hat sich die vom US-Wetterdienst NOAA veröffentlichten Daten angesehen und festgestellt, dass die viel gepriesene wärmste jemals gemessene Temperaturanomalie auf 58 % der Landfläche der Erde, auf der 73 % der Weltbevölkerung leben, nicht zutrifft.

Abgesehen von der raschen Abkühlung der Ozeane gibt es für Alarmisten noch weitere schlechte Nachrichten, da es den Anschein hat, dass bis zur Jahresmitte eine La-Niña-Abkühlungswelle bevorstehen könnte. Es gibt eine historische Tendenz, dass auf einen starken El Niño La Niña folgt. Für Klimawärme-Enthusiasten könnten die Nachrichten kaum schlimmer sein. Auf den starken El Niño im Jahr 1998 folgte eine Temperaturpause, die 13 bis 14 Jahre dauerte, während das Ereignis von 2016 eine fast neunjährige Pause einleitete. Ohne die El-Niño-Schübe scheinen die globalen Temperaturen in den vergangenen 25 Jahren kaum gestiegen zu sein und haben sich seit dem lebhaften zwei Jahrzehnte währenden Anstieg am Ende des 20. Jahrhunderts auf jeden Fall stabilisiert.

Wie sich regelmäßige Leser erinnern werden, hat das Met Office die Lücke zwischen 2000 und 2014 geschlossen, indem es seiner globalen HadCRUT-Datenbank rückwirkend eine zusätzliche Erwärmung von 30% hinzufügte. Vergangenen Monat erhielt der Daily Sceptic eine Liste der 380 britischen Temperaturmessstationen des Met Office, zusammen mit einem Vermerk über ihre Einstufung durch das World Meteorological Office. Es stellte sich heraus, dass mögliche thermische Verfälschungen bei fast einem Drittel der Stationen zu „Unsicherheiten“ in den Aufzeichnungen von bis zu 5°C führten. Weitere 48,7% der Stationen wiesen Unsicherheiten von bis zu 2°C auf. Die globale Temperatur wird seit 1979 präzise von Satelliten gemessen und monatlich im Blog von Dr. Roy Spencer von der University of Alabama in Huntsville aktualisiert. Die UAH-Daten haben die durch El Niño verursachte Hitze im letzten Jahr genau dargestellt und wurden sogar in den Mainstream-Medien erwähnt. Leider zeigen sie auch die beiden Pausen des 21. Jahrhunderts, und das scheint ihr zum Verhängnis geworden zu sein. Dr. Spencers Temperatur-Blog wurde 2022 von Google AdSense wegen „unzuverlässiger und schädlicher Behauptungen“ verboten.

Chris Morrison ist der Umweltredakteur des Daily Sceptic .