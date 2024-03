US Green Berets werden an Taiwans Front eingesetzt

Von Gabriel Honrada

US-Spezialeinheiten (Special Operations Forces, SOF) wurden dauerhaft auf Taiwans vorgelagerten Inseln stationiert, um taiwanesische Eliteeinheiten auf mögliche Inselverteidigungs- und Guerillakampfeinsätze gegen eine chinesische Invasion vorzubereiten.

In diesem Monat berichtete SOFREP, dass die SOF der US-Armee im Rahmen des National Defense Authorization Act (NDAA) von 2023 zu einer ständigen Ausbildung nach Taiwan entsandt wurden. Die US-Truppen auf Kinmen werden nur zehn Kilometer vom chinesischen Festland entfernt sein.

Laut SOFREP werden die US-Militärberater in den amphibischen Kommandozentralen der taiwanesischen Armee in Kinmen und Penghu ständige Positionen einnehmen und zusammen mit den taiwanesischen Elitetruppen regelmäßige Übungen durchführen.

Die Zusammenarbeit umfasst auch die Schulung der taiwanesischen Kollegen im Umgang mit der Black Hornet Nano, einem kompakten unbemannten Militärflugzeug (UAV), sowie die Erstellung von Einsatzrichtlinien und Ausbildungshandbüchern für die Drohne. Das taiwanesische Kommando für Luftfahrt und Spezialkräfte hat vorgeschlagen, die Drohne direkt von den USA über militärische Verkäufe zu erwerben.

SOFREP stellt fest, dass das NDAA einen Rahmen für die Entsendung von US-Personal nach Taiwan vorgibt, der sich hauptsächlich auf militärische Ausbildung konzentriert, ohne unmittelbare Pläne zur Stationierung ziviler US-Beamter.

Es wird erwähnt, dass Berichten zufolge die Präsenz des US Special Operations Forces Liaison Element (SOFLE) in Taiwan zunimmt und die Stationierung kleiner Teams des 2nd Battalion, Alpha Company, der 1st Special Forces Group auf der selbstverwalteten Insel geplant ist.

Dem Bericht zufolge werden diese drei Militärteams, die sich aus drei Green Berets der US-Armee zusammensetzen, gemeinsame Ausbildungsmissionen bei Taiwans 101st Amphibious Reconnaissance Battalion und Airborne Special Service Company durchführen.

Laut SOFREP hat das taiwanesische Verteidigungsministerium betont, dass das Ziel dieses Austauschs darin besteht, die Ausbildung, die Bereitschaft und die institutionellen Fähigkeiten Taiwans zu stärken, und dass dies mit den jährlichen Plänen zur Gewährleistung der nationalen und regionalen Sicherheit im Einklang steht.

Taiwans vorgelagerte Inseln Kinmen und Penghu sind für die Verteidigung des Landes von entscheidender Bedeutung, wobei die SOF eine wichtige Rolle in einer langwierigen Strategie zur Verteidigung der Inseln spielen.

In einem Artikel der Asia Society vom Februar 2023 stellt Andrew Chubb fest, dass Kinmen und die umliegenden Inseln außergewöhnlich gut befestigt sind, da die vorspringende Geografie und die felsige Geologie eine tiefe Verankerung der befestigten taiwanesischen Stellungen ermöglichen.

Chubb weist darauf hin, dass jeder Versuch, die taiwanesischen Streitkräfte zu verdrängen, wahrscheinlich zu heftigen Kämpfen führen würde und dass das Schicksal der 60.000 Zivilisten auf Kinmen im Falle einer chinesischen Invasion ein willkommener Anlass sein könnte, um Taiwan zu mobilisieren.

Wie bei Kinmen stellt Chubb fest, dass Penghu ein kritisches Ziel für Chinas Operationen zur Einnahme der Insel ist. Er erwähnt, dass der taiwanesische Widerstand auf Penghu, angeführt vom Penghu Defense Command, das mit Panzern, Langstreckenradar sowie Schiffs- und Flugabwehrraketen bewaffnet ist, ein Vorspiel für eine vollständige Invasion Taiwans sein würde.

Chubb stellt fest, dass mehrere Analysen der Strategie der Volksbefreiungsarmee (PLA) für Taiwan im Allgemeinen darin übereinstimmen, dass die Besetzung oder Neutralisierung von Penghu für einen Angriff quer durch die Straße entscheidend sein würde.

Er stellt jedoch fest, dass die Einnahme von Penghu und der umliegenden Inseln die PLA aufgrund der hohen Zahl der Zivilbevölkerung und der verschanzten taiwanesischen Streitkräfte vor große Herausforderungen stellen würde.

Er erwähnt auch, dass eine erfolgreiche chinesische Besetzung von Penghu taiwanesische Gegenmaßnahmen nach sich ziehen würde, aber das Ausmaß der US-Unterstützung für Taiwan in einer solchen Situation ist unklar.

Was die Rolle der taiwanesischen Spezialkräfte bei der Verteidigung von Kinmen und Penghu angeht, so erwähnt Stavros Atlamazoglou in einem Business Insider-Artikel vom Januar 2023, dass Taiwans 101st Amphibious Reconnaissance Battalion, analog zu den US Navy SEALs, die Verteidigung von Kinmen und Penghu anführen und eine Verzögerungsaktion durchführen würde, um Zeit für ein Eingreifen der USA und ihrer Verbündeten zu gewinnen.

Atlamazoglou merkt an, dass die taiwanesischen SEALs zwar nicht viel ausrichten könnten, außer einer weit überlegenen PLA-Invasionsstreitmacht hohe Kosten aufzuerlegen, aber ihre geringe Anzahl, ihre umfangreichen Fähigkeiten, ihre Flexibilität und ihre unkonventionelle Denkweise würden sie zu perfekten Guerillakämpfern machen, die nach den ersten Stunden einer chinesischen Invasion in der Landschaft verschwinden und einen Guerillakrieg führen könnten.

Aidan Greer und Chris Bassler stellen in einem Artikel des Modern War Institute vom Dezember 2022 fest, dass die taiwanesischen SOF auf Kinmen und Penghu bei ausreichender Unterstützung durch die USA und ihre Verbündeten wichtige Aufklärungs- und Zielinformationen für Amerikas Angriffsplattformen liefern könnten.

Sollte China Taiwan schließlich besetzen, könnten sich die taiwanesischen SOFs zu „Stay-behind“-Kräften reorganisieren, die sich hinter den feindlichen Linien verstecken, Kosten verursachen, Verzögerungen verursachen und Verwirrung stiften.

In einem Artikel von War on the Rocks vom November 2023 erwähnt Brian Petit, dass Taiwan, das sich eine militärische Parität mit China nicht leisten kann und im Falle einer Invasion durch China mit einer Besetzung rechnen muss, ein Stay-behind-Konzept in Erwägung gezogen hat oder bereits darüber verfügt. Petit erwähnt, dass Stay-behind-Kräfte in den Szenarien Enthauptung, Befriedung, Unterwerfung und Befreiung operieren können.

In einem Enthauptungsszenario mit Präventivschlägen, bei denen die nationale Führung schnell ausgeschaltet wird, können die zurückbleibenden Kräfte laut Petit den Zusammenhalt des Widerstands aufrechterhalten und gleichzeitig von der Zielliste des Besatzers fernbleiben.

In einem Befriedungsszenario, in dem der Besatzer versucht, die Bevölkerung zu besänftigen oder zu befrieden, können die zurückbleibenden Kräfte das Verhalten der Bevölkerung beobachten, um eine wirksame Widerstandsstrategie zu entwickeln.

In einem Unterwerfungsszenario, in dem der Besatzer Terror, Gewalt und Unterdrückung einsetzt, um den Widerstand zu brechen, sei es für die zurückbleibenden Kräfte am besten, in ein freizügigeres Umfeld zu fliehen, so Petit.

In einem Befreiungsszenario können die „Stay-behind“-Kräfte laut Petit nachrichtendienstliche Informationen liefern und Verzögerungsaktionen durchführen, um die Ankunft der Befreiungstruppen zu unterstützen.

In diesen Szenarien können Taiwans SOFs auch den Kern einer möglichen taiwanesischen Abschreckungsstrategie durch den Widerstand der Bevölkerung bilden, indem sie die Aussicht erhöhen, dass China im Falle einer Invasion und Besetzung der Insel mit einer feindlichen Bevölkerung konfrontiert wird.

Das würde die Kosten einer Invasion und anschließenden Besetzung erhöhen und China zwingen, seine militärischen Ziele gegen Taiwan zu überdenken oder zu reduzieren.

Lumpy Lumbaca stellt jedoch in einem Artikel des Modern War Institute vom September 2023 fest, dass sich Taiwans Widerstandsbewegung nicht nur auf militärische Kräfte stützen sollte, sondern auch zivile Unterstützung benötigt.

Lumbaca stellt fest, dass Taiwans Strategie des Volkswiderstands vier allgemeine Ziele verfolgt: Unterstützung oder Ermöglichung der Niederlage der chinesischen Besatzungstruppen, Aufrechterhaltung der Moral der Bevölkerung, Inspiration anderer Länder zur Unterstützung Taiwans und Belästigung und Störung der Operationen der PLA und der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh).

Taiwanesische Soldaten wehren eine simulierte amphibische Invasion durch China ab. Bild: X Screengrab

Er fügt jedoch hinzu, dass die spezifischen Ziele des taiwanesischen Widerstands von den wechselnden Umständen einer möglichen chinesischen Besetzung abhängen werden.

Wenn die Besatzungstruppen schlecht organisiert sind, könnte sich der Widerstand darauf konzentrieren, die chinesischen Streitkräfte vollständig zu besiegen. Sollte die Besatzungszeit verlängert werden, müsse sich der Widerstand darauf konzentrieren, die Bevölkerung zu belästigen und zu stören und gleichzeitig die Moral der Bevölkerung aufrechtzuerhalten.

Lumbaca betont, dass der Sieg einer taiwanesischen Widerstandsbewegung von verschiedenen Faktoren abhängt, wie z. B. der Dauer der Besatzung, der Stärke und Größe der Besatzungstruppen, dem Grad der Unterstützung durch die lokale Bevölkerung und der Reaktion der internationalen Gemeinschaft in Form von Diplomatie, Information, militärischer und wirtschaftlicher Hilfe.