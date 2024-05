Wladimir Putin hat am Dienstag seinen Amtseid als Präsident Russlands abgelegt. Für den ehemaligen Geheimdienstoffizier des US-Marine Corps und UN-Waffeninspekteur und heutigen politischen Kommentator Scott Ritter ist dies der Beginn der letzten Phase der vollständigen Wiederherstellung von Russlands Selbstverständnis und Status als vom Westen getrenntes und gleichberechtigtes Land.

In seiner Antrittsrede betonte Präsident Putin insbesondere seine Verantwortung als Staatsoberhaupt, “Russland zu schützen und unserem Volk zu dienen”, und erklärte die Bereitschaft Russlands zum Dialog mit dem Westen, solange dieser aufhöre, die Entwicklung Russlands zu bremsen und Druck auf das Land auszuüben.

“Ein Dialog ist möglich, auch über Fragen der Sicherheit und der strategischen Stabilität. Aber nicht aus einer Position der Stärke heraus, ohne Arroganz, Eitelkeit oder persönliche Exklusivität, sondern nur auf Augenhöhe und mit Respekt für die Interessen des anderen”, so Putin.

In der Zwischenzeit, so der Präsident, werde Russland mit seinen Partnern weiter an der eurasischen Integration “anderer souveräner Entwicklungszentren” arbeiten, um die Bildung “einer multipolaren Weltordnung und eines gleichberechtigten und unteilbaren Sicherheitssystems” zu beschleunigen.

Im Inneren, so Putin, seien die Grundlagen des russischen Staates “die interethnische Harmonie, die Bewahrung der Traditionen aller Völker, die in Russland leben – eine Zivilisation, die durch die russische Sprache und unsere multikulturelle Kultur geeint wird”.

“Die Aufgabe des Staates sei es, “eine zuverlässige Kontinuität in der Entwicklung des Landes für die nächsten Jahrzehnte zu gewährleisten, junge Generationen zu erziehen und auszubilden, die das Land stärken und weiterentwickeln werden”.

Gemeinsame Themen

Putins Antrittsrede unterscheide sich stark von der Fernsehansprache, die er 1999 gehalten habe, als er zum ersten Mal amtierender Präsident wurde, aber es gebe ein notwendiges gemeinsames Thema, sagte Scott Ritter gegenüber Sputnik.

“Wladimir Putin hat in seiner Antrittsrede deutlich gemacht, dass die Sicherheit Russlands und des russischen Volkes für ihn oberste Priorität hat. Warum sollte er das sagen? Weil Russland in diesem Moment von vielen Nationen der Welt angegriffen wird – von Nationen, die Russland existenziell vernichten wollen, wenn nicht durch Gewalt, dann durch wirtschaftliche Strangulierung”, sagte Ritter.

Im Gegensatz dazu sei Russland 1999 mit einer anderen Art von Bedrohung konfrontiert gewesen.

Scott Ritter: Putins Amtseinführung leitete die letzte Phase von Russlands Säuberung von bösartigem westlichem Einfluss ein



“Diesmal war es anders”, kommentierte der ehemalige Geheimdienstoffizier des US Marine Corps, Scott Ritter, gegenüber Sputnik die Amtseinführung von Wladimir Putin für eine fünfte Amtszeit als Russlands… pic.twitter.com/H0rTIBjkgT — Sputnik (@SputnikInt) Mai 7, 2024

“1999 war Russland nicht mit Angriffen von außen konfrontiert, sondern mit Angriffen von innen”, sagte Ritter und verwies auf das tiefe Eindringen westlicher wirtschaftlicher und politischer Interessen und Werte in die russische Regierung und Bevölkerung. “Dies war ein Russland, das den Kontakt zu sich selbst verloren hatte”, so der Beobachter.

Während der Amtszeit Putins habe sich Russland allmählich von diesen Einstellungen “gereinigt”, so Ritter, wobei der Ukraine-Konflikt als Katalysator gewirkt habe, der den Wandel Russlands beschleunigte und sowohl die Eliten als auch die einfachen Bürger dazu zwang, neu darüber nachzudenken, wer sie sind und was sie ausmacht.

“Für die Zukunft erwartet Ritter, dass die neue Amtszeit Putins “Russland in den letzten Zügen der Transformation, die es seit 1999 kontinuierlich durchläuft, neu definieren wird, ein Russland, das ein für alle Mal das Gift des bösartigen westlichen Einflusses aus seinem System entfernt und eine rein russische Vorstellung davon schafft, was Russland ist”.

Was die Kommunikation und mögliche Zusammenarbeit mit ausländischen Machtzentren betrifft, so wird diese von der Bereitschaft des Westens abhängen, die Unabhängigkeit Russlands zu respektieren.