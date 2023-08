An einem normalen Sommertag ist die Straße nach Rabotino leer, abgesehen von dem einen oder anderen Mähdrescher und den Fahrzeugen der Landwirte und ihrer Familien, die sich um die im Frühjahr bestellten Felder kümmern.

Die Sommerhitze spiegelte sich am Horizont wider und erzeugte schimmernde Luftspiegelungen, während die stille Luft vom Zwitschern der Vögel und dem Summen der Insekten widerhallte. An einem normalen Sommertag wäre die Straße nach Rabotino wie ein Paradies.

Heute lässt sich die Straße nach Rabotino am besten als Straße zur Hölle beschreiben: Die heitere Landschaft ist von Kratern übersät, die von Artilleriegeschossen, Bomben und Minen verursacht wurden. Auf Feldern, auf denen einst Getreide angebaut wurde, das die Welt ernähren sollte, scheint nun eine andere Ernte zu wachsen – die zerrissenen, ausgebrannten Wracks ukrainischer Panzer, Schützenpanzer und anderer Militärfahrzeuge aller Formen und Größen.

Die Luft schwirrt nicht von Bienen, sondern von Kugeln, und der Himmel über uns ist zerrissen vom Geräusch vorbeifliegender Granaten, die sich auf dem Weg zu ihrem Ziel befinden, das oft aus einer neuen Ernte militärischen Metalls besteht und darauf wartet, vom Feuer verzehrt zu werden. Der Geruch von frischer Erde, jungen Feldfrüchten und Blumen wurde durch den fauligen Gestank von verrottenden Leichen ersetzt, die von ihren Kameraden, die um ihr Leben geflohen sind, zurückgelassen wurden.

Das russische Verteidigungsministerium schätzt, dass die ukrainische Armee seit Beginn der ukrainischen Gegenoffensive Anfang Juni rund 43.000 Opfer zu beklagen hat und mehr als 4.900 Ausrüstungsgegenstände, darunter 1.831 Panzer und Schützenpanzer (darunter 25 deutsche Leopard-Panzer und 21 US-amerikanische M-2 Bradley-Schützenpanzer) zerstört wurden.

Russische Verluste wurden zwar nicht genannt, aber von Präsident Putin angedeutet, der erklärte, dass das Tötungsverhältnis 10:1 zu Gunsten Russlands war. Das entspricht 4.300 Opfern: Die brutale Klinge des Krieges schneidet in beide Richtungen.

Die von der Ukraine erlittenen Verluste entsprechen in etwa den Verlusten, die die deutschen Streitkräfte während ihrer Offensivoperationen gegen die Sowjetarmee in der Schlacht von Kursk im Juli und August 1943 erlitten. Die Schlacht von Kursk war eine der größten des Zweiten Weltkriegs.

Dies sollte eine Vorstellung vom Ausmaß der Gewalt geben, die sich in und um das Dorf Rabotino und anderswo in den Regionen Saporoshje und Donezk ereignet hat, wo sich ukrainische und russische Streitkräfte gegenüberstehen.

Wenn eine Armee eine Niederlage von solchem Umfang und Ausmaß erleidet, wie sie die Ukraine bei Rabotino und in anderen Feldern und Dörfern entlang der Kontaktlinie mit Russland erlitten hat, obliegt es normalerweise der Führung der besiegten Streitkräfte, die Gründe für die Niederlage zu ermitteln und dann Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, um die festgestellten Probleme zu beheben.

Dies geschah Wochen, nachdem sie von ihren ehemaligen Verbündeten und Partnern in der NATO kritisiert worden waren, die der Ukraine sowohl das Material für die Ausrüstung der ukrainischen Armee als auch Schulungen für den Einsatz dieser Ausrüstung im Kampf gegen die Russen geliefert hatten.

Nach Ansicht der NATO haben die Ukrainer nicht die Taktiken angewandt, die ihnen in Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich beigebracht wurden, und somit die Ausrüstung, die ihnen für diese Offensive zur Verfügung gestellt wurde, nicht optimal genutzt.

Aus ukrainischer Sicht wird jedoch die Schuld auf die NATO zurückgeworfen, da sie der Ukraine zwar einen Aktionsplan, aber nicht die zur erfolgreichen Umsetzung dieses Plans erforderlichen Mittel zur Verfügung gestellt hat. Das ukrainische Militär hat zwar die meisten, wenn nicht sogar alle (oder in einigen Fällen mehr) der 300 Panzer, 500 Schützenpanzer und 500 Artilleriegeschütze erhalten, die es für einen erfolgreichen Gegenangriff zur Vertreibung der russischen Streitkräfte aus den ehemaligen ukrainischen Gebieten Cherson, Saporoshje, Donezk und Lugansk, die Russland im September 2022 nach einem Referendum über den Beitritt zu Russland annektiert hatte, sowie Krim, das Russland bereits 2014 annektiert hatte – die Ukrainer erhielten weder die Artilleriemunition noch die modernen F-16-Kampfflugzeuge, die sie angefordert hatten.

Das Scheitern der ukrainischen Gegenoffensive war nach Ansicht der ukrainischen Führung unmittelbar auf die Unfähigkeit der Ukraine zurückzuführen, die russische Artillerie und Luftwaffe zu unterdrücken, die beide in Verbindung mit dem umfangreichen Einsatz von Minen durch Russland bei der Vorbereitung ihrer Verteidigung die Ukrainer daran hinderten, ihre für die Operation gesteckten Ziele zu erreichen, nämlich die russische Verteidigung zu durchbrechen und die Stadt Melitopol einzunehmen und damit die Landbrücke zwischen der Krim und Russland zu kappen.

Die Realität ist jedoch, dass die ukrainische Gegenoffensive unter keinen Umständen funktionieren würde. In erster Linie ist die ukrainische Armee nicht mehr dieselbe Streitmacht, die zu Beginn der militärischen Sonderoperation im Februar 2022 existierte. Diese Armee wurde in den Kämpfen, die von Februar bis Juni 2022 tobten, weitgehend vernichtet.

Dank der von der NATO bereitgestellten Ausrüstung in Höhe von mehreren zehn Milliarden und weiterer Milliarden an Finanz- und Ausbildungshilfe konnte die Ukraine ihre Armee wieder aufbauen, die sie im Herbst 2022 mit großem Erfolg einsetzte, indem sie die russischen Streitkräfte aus der Region Charkow und vom rechten Ufer des Dnjepr vertrieb.

Dieser Sieg hatte jedoch einen hohen Preis, und die NATO und die Ukraine waren gezwungen, eine dritte Armee aufzubauen, die aus der von der Ukraine angeforderten Ausrüstung und etwa 60-90.000 ukrainischen Soldaten besteht, die von der NATO ausgebildet wurden. Es ist diese Armee, die heute auf dem Weg nach Rabotino geopfert wird.

Die meisten der Truppen, aus denen diese neue Armee bestand, hatten keine oder nur wenig militärische Erfahrung. Sie erhielten eine etwa dreiwöchige Ausbildung in militärischen Grundlagen, bevor sie in der Bedienung (und Wartung) der neuen NATO-Waffen, die sie benutzen sollten, geschult wurden.

Dann verbrachten sie einige Wochen mit Feldübungen, bei denen ein Angriff auf die russischen Verteidigungsanlagen mit Hilfe komplexer „kombinierter Waffen“-Taktiken simuliert wurde, die von NATO– und amerikanischen Ausbildern vermittelt wurden. Danach wurden sie zurück in die Ukraine verfrachtet und auf den Weg nach Rabotino geschickt.

Die Durchbrechung einer vorbereiteten Verteidigungslinie ist eine der kompliziertesten Aufgaben, die man einer militärischen Einheit im Kampf stellen kann. Um diesen Auftrag erfolgreich auszuführen, müssen die Angriffskräfte ihr Handwerk beherrschen und als Teil eines kombinierten Waffenteams operieren, das in der Lage ist, feindliche Kräfte zu unterdrücken und Minenfelder zu durchbrechen, während es sich unter Beschuss manövriert.

Dies ist eine Aufgabe, die für erfahrene Einheiten mit jahrelangem Training nur schwer zu bewältigen wäre. Für eine Armee wie die ukrainischen Streitkräfte der dritten Generation war dies eine unmögliche Aufgabe, was jeder NATO-Ausbilder, der an der Vorbereitung der ukrainischen Streitkräfte beteiligt war, gewusst hätte.

Das Massaker, das sich auf der Straße nach Rabotino ereignete, war unvermeidlich, solange die Ukraine und ihre NATO-Herren glauben, dass der Konflikt mit Russland mit Waffengewalt gelöst werden kann. Das Problem ist, dass die Kluft zwischen der Qualität und Quantität der von der Ukraine und ihren westlichen Unterstützern auf der einen Seite und Russland auf der anderen Seite eingesetzten Streitkräfte zu groß ist, als dass sie durch irgendeine Kombination von Ausbildung und Ausrüstung, die die NATO bereitstellen könnte, überbrückt werden könnte.

Es gibt keine Wunderwaffe, die dem Westen zur Verfügung steht und die die Realität auf dem Schlachtfeld in und um Rabotino verändern kann. Weder F-16 noch ATACMS können diese Realität ändern. Es gibt auch keinen Zauberstab, der über das Schlachtfeld geschwungen werden kann, um die qualitativen Probleme der ukrainischen Soldaten zu ändern, die auf einem der technologisch fortschrittlichsten – und tödlichsten – Schlachtfelder der modernen Geschichte mit wenig oder gar keiner Ausbildung ankommen.

Die ukrainischen Generäle, die für die Erteilung der Befehle an die ukrainische Armee verantwortlich waren, und die NATO-Ausbilder, die sie auf die Schlacht vorbereiteten, wussten, dass das Ergebnis, das sich auf der Straße nach Rabotino abspielt, unvermeidlich war.

Die harte Tatsache ist, dass Zehntausende ukrainischer Soldaten und Milliarden von Dollar an westlicher Militärausrüstung geopfert wurden, und zwar nicht für brauchbare militärische Zwecke, von denen es keine gibt, sondern um die politischen Bedürfnisse der ukrainischen Führung zu befriedigen, die bereit sein musste, die bereitgestellte Ausbildung und materielle Unterstützung in Anspruch zu nehmen, und ihrer Herren in den USA und der NATO, die in der Lage sein mussten, auf Erfolge auf dem Schlachtfeld in der Ukraine zu verweisen, um die Umleitung ihrer jeweiligen Staatskasse und ihres Militärarsenals für die ukrainische Sache zu rechtfertigen.

Der Weg nach Rabotino ist mit den Trümmern westlicher Hybris gepflastert, die sich in Fleisch und Blut der ukrainischen Armee manifestieren, die inmitten des zerstörten Materials der Rüstungsindustrie des kollektiven Westens verstreut ist. Diese Schlacht hatte nur ein mögliches Ende, das nun eingetreten ist.

Die eigentliche Tragödie besteht jedoch darin, dass weder die Ukraine noch der kollektive Westen die Lehren verinnerlicht haben, die ihnen von der russischen Armee erteilt wurden – dass der Konflikt in der Ukraine nur mit einem russischen Sieg enden kann. Leider müssen noch viele Tausend ukrainische Soldaten und weitere Zehnmilliarden Dollar an westlicher Militärausrüstung geopfert werden, bevor diese Lektion endgültig verinnerlicht ist.