Arzt gibt ausführliches Update: 75 Prozent sterben innerhalb von 10 Jahren

Fünfzig Prozent der Menschen mit Myokarditis, einer Entzündung des Herzmuskels, sterben innerhalb von fünf Jahren. Das sei keine Vorhersage, sondern eine erwiesene Tatsache und die Wahrheit, sagte der kanadische Arzt Chris Shoemaker im Gespräch mit Jim Ferguson .

Der einzige Grund, warum die anderen 50 Prozent nicht innerhalb von fünf Jahren sterben, sei, dass die Myokarditis teilweise mild verläuft und sie dadurch etwas länger leben, erklärte der Arzt.

Amerikanisches Militär stark betroffen. „75 % der von Myokarditis Betroffenen werden in 10 Jahren tot sein“. Dr. Chris Shoemaker erörtert enorme Myokarditisspitzen und deren Zusammenhang mit Covid-19-Impfstoffen aus amerikanischen Militärstudien und den erkannten/unentdeckten Schäden durch Myokarditis.

Shoemaker warnte, dass 75 Prozent innerhalb von 10 Jahren sterben werden. Es handelt sich also um eine sehr ernste Erkrankung.

Die Herzmuskelentzündung ist normalerweise sehr selten; sie wird bei einem von einer Million Menschen diagnostiziert. Heute sind es 30.000 bis 150.000 pro Million (3 bis 15 Prozent). „Riesige Zahlen. das ist Schrecklich.“

Dr. Chris Alan Shoemaker in Kanada. Eine schockierende Enthüllung. Ein 20-prozentiges Auftreten von Myokarditis wurde bei denjenigen nachgewiesen, die den Impfstoff genommen hatten. 200.000 Menschen pro Million. „50% oder 100.000 von ihnen werden innerhalb von 5 Jahren sterben. Das ist eine medizinische Tatsache.“ Es gibt Leute, die obszöne Profite gemacht haben…

