Sechs Jahrzehnte amerikanisch-japanische Regierungsabsprache bei der Einfuhr von Atomwaffen nach Japan

Abstrakt

Das Marineschiff mit Atombomben, das ein junger Offizier 1959 vor der Iwakuni Marine Corps Air Station vor Anker liegen sah, war nur der berüchtigtste von vielen US-Verstößen gegen Japans offizielle Politik zum Verbot von Atomwaffen. Die japanische Regierung hat eine lange Geschichte der heimlichen Zustimmung zu ihren Einsätzen und täuschte Unwissenheit vor, als sie aufgedeckt wurden. Die Empörung, die in der Presse und im Landtag ausbrach, als der frühere amerikanische Botschafter in Japan, Edwin Reischauer, 1981 öffentlich über atomar bewaffnete Kriegsschiffe in Japans Häfen sprach, kam einem Sturz einer LDP-Regierung nahe. In Okinawa protestierten Anwohner gegen die große Zahl und Art von Atomwaffen, die dort während der US-Militärbesatzung (1945-72) stationiert waren. Das Versprechen brechend, dass sie dauerhaft entfernt werden, Die japanische Regierung schloss im Rahmen des Okinawa-Rückkehrabkommens von 1969 eine geheime nukleare Vereinbarung, dass die US-Regierung sie zurückbringen könnte, wenn sie beschließt, dass „ein großer Notfall“ eintritt. Im Jahr 2009 befürwortete ein hoher japanischer Regierungsbeamter bei einer Aussage vor einer US-Kongresskommission ihre Rückkehr nach Okinawa.

Stewart Engel war Ende 1959 ein Marine-Junior-Offizier, als sein zugewiesenes Schiff, die USS Carpenter, einen Hafenbesuch auf der Iwakuni Marine Corps Air Station in der Präfektur Yamaguchi, Japan, machte.

Abseits unseres Balkens, vertäut oder vor Anker lag ein LST [„Landing Ship, Tank“ oder Tank Landing Ship]. Es war bei weitem der schlimmste Rosteimer, den ich in meinen drei aktiven Dienstjahren gesehen habe. Jedem CO [kommandierenden Offizier] wäre es sehr peinlich gewesen, ihn zu befehligen. Ihr Zustand überzeugte mich, dass sie schon seit einiger Zeit nicht mehr mit einer Navy-Crew auf See war.

Während unseres gesamten Aufenthalts in Iwakuni habe ich nie einen Matrosen auf dem Schiff gesehen . Ich habe immer zwei Marines gesehen, einen vorne und einen hinten. Manchmal werden Marines in ihren gebügelten Uniformen mit vielleicht einer Seitenwaffe als dekorative Basistorwächter verwendet. Diese waren es nicht. Sie waren für den Kampf gekleidet und entsprechend schwer bewaffnet.

Die eigentümliche Anordnung veranlasste mich, mich nach dem Zweck des LST zu erkundigen, und mir wurde gesagt, es sei die Reparatur von Elektronik. Das hat keinen Sinn gemacht. Jeder, der Ausrüstung zu reparieren hatte, hätte sie zu einem Dock getragen und ein Boot zum LST geplant. Außerdem sah ich keine Unterkunftsleiter an der Seite des LST.

Offensichtlich war da ein Taschentuch-Panky im Gange. Ich habe damals spekuliert, was es sein könnte. Meine erste Wahl war, dass es eigentlich eine Brigg für wirklich, wirklich schlechtes Militärpersonal war. Eine entfernte zweite Wahl war, dass es verwendet wurde, um Opfer außergewöhnlicher Überstellungen zu beherbergen, einem schwimmenden Vorläufer von Gitmo. Beide Entscheidungen bedeuteten, dass die Wachen da waren, um die Menschen an der Flucht aus der LST zu hindern. Unabhängig von der eigentlichen Funktion des LST schien die Dummheit der Titelgeschichte dafür zu sorgen, dass Iwakuni mehr Aufmerksamkeit von sowjetischen oder chinesischen Spionen auf sich ziehen würde. Später erfuhr ich, dass der Laderaum voller Amtracs [gepanzerte Kettenfahrzeuge] voller Atombomben war.

1981 enthüllte der ehemalige US-Botschafter in Japan, Edwin Reischauer, öffentlich, dass die USA im Gegensatz